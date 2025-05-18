Realme Neo 7 Turbo: 100W hızlı şarj ve şeffaf tasarımla geliyor

Realme Neo 7 Turbo, Realme GT 7'nin yeniden markalanmış versiyonu olabilir
Realme, henüz Neo 7 Turbo'nun tüm teknik özelliklerini açıklamasa da şirketin üst düzey yöneticilerinden Chase Xu'nun Weibo platformunda yaptığı paylaşımlar, cihazın şeffaf bir versiyonunun olacağını işaret ediyor. 3C sertifikasında RMX5062 model numarasıyla listelenen telefonun en dikkat çekici özelliği ise 100W hızlı şarj teknolojisiyle donatılmış olması olabilir.
Telefonun global versiyonu olması beklenen Realme GT 7 ise MediaTek'in güçlü Dimensity 9400e yonga setini kullanacak ve 120W hızlı şarj desteğine sahip 7.000mAh gibi etkileyici bir pil kapasitesiyle donatılacak. Görüntüleme deneyimi konusunda 6.000 nit'e kadar tepe parlaklığı sunan düz bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Son olarak kamera sisteminde ise 50 megapiksel çözünürlüklü sensörün başını çektiği üçlü bir kamera kurulumu bulunacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.