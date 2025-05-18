Tam Boyutta Gör Realme, Neo serisinin en güçlü üyesi olmaya aday Neo 7 Turbo modelinin yakında piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Bu ayın sonlarında Çin pazarında tanıtılacak olan cihaz, henüz resmi lansmanı gerçekleşmeden önce Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde görüntülendi ve teknik özellikleri hakkında önemli ipuçları sundu.

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Realme Neo 7 Turbo, Realme GT 7'nin yeniden markalanmış versiyonu olabilir

Realme, henüz Neo 7 Turbo'nun tüm teknik özelliklerini açıklamasa da şirketin üst düzey yöneticilerinden Chase Xu'nun Weibo platformunda yaptığı paylaşımlar, cihazın şeffaf bir versiyonunun olacağını işaret ediyor. 3C sertifikasında RMX5062 model numarasıyla listelenen telefonun en dikkat çekici özelliği ise 100W hızlı şarj teknolojisiyle donatılmış olması olabilir.

Tam Boyutta Gör Sektör analistlerine göre Neo 7 Turbo, Aralık 2024'te tanıtılan Dimensity 9300+ işlemcili Neo 7 modelinin bir üst versiyonu olarak konumlandırılıyor. Ancak şirket stratejisi doğrultusunda, Neo 7 Turbo'nun sadece Çin pazarına özel kalacağı ve küresel pazarlarda farklı bir isimle piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Yaygın spekülasyonlara göre bu model, global pazarda Realme GT 7 adıyla satışa sunulacak.

Telefonun global versiyonu olması beklenen Realme GT 7 ise MediaTek'in güçlü Dimensity 9400e yonga setini kullanacak ve 120W hızlı şarj desteğine sahip 7.000mAh gibi etkileyici bir pil kapasitesiyle donatılacak. Görüntüleme deneyimi konusunda 6.000 nit'e kadar tepe parlaklığı sunan düz bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Son olarak kamera sisteminde ise 50 megapiksel çözünürlüklü sensörün başını çektiği üçlü bir kamera kurulumu bulunacağı söyleniyor.

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Realme Neo 7 Turbo: 100W hızlı şarj ve şeffaf tasarımla geliyor