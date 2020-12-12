Ericsson, patent lisans anlaşmazlıkları nedeniyle Samsung'a dava açtı

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Ericsson, patentleri Adil, Makul ve Ayrımcı Olmayan (FRAND) şartlarda lisanslamak için sözleşmeye bağlı taahhütleri ihlal ettiği için Samsung'a karşı ABD'de bir dava açtı. Ericsson, Güney Koreli elektronik devinin sözleşmeden doğan taahhütleri ihlal ettiğini ve patent lisansı ve ilgili ödemeler konusunda iyi niyetle pazarlık yapmadığını iddia etti.

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Ericsson, büyük zararla karşılaşabilir

Ericsson, birkaç lisans yenileme müzakeresinin, mevcut lisansların süresi dolana kadar yeni anlaşmalara ulaşamazsa, gelecek yıldan itibaren IP telif ücretlerinin ödenmesini geciktirebileceği konusunda uyardı. Şirket, 2020'nin 2. ve 3. çeyrek raporlarında zaten potansiyel sorunları belirlediğini söyledi.

Ericsson ayrıca, akıllı telefon pazarındaki yavaşlamaya paralel olarak, geciken telif ödemeleri ve potansiyel yasal maliyetlerin 2021'in ilk çeyreğinden başlayarak işletme gelirini çeyrek başına 118 - 177 milyon dolar arasında azaltabileceğini söyledi.

Ericsson, daha önce Samsung'a, şirketlerin bir lisans anlaşmasına ulaşamaması üzerine 2012 yılında aynı mahkemede dava açmıştı. Bu davanın çözülmesi, şirketlerin en son birbirlerinin teknolojisini lisanslamak için anlaşmaya vardıkları 2014 yılına kadar sürdü. Samsung, yasal savaşı sona erdirmek için İsveçli mobil ağ ekipmanı üreticisine 650 milyon dolar ödedi.

https://www.gizmochina.com/2020/12/12/samsung-sued-by-ericsson-over-patent-licensing/

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