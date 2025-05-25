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    Realme Neo 7 Turbo özellikleri sızdı: Güç ve hız bir arada

    Realme Neo 7 Turbo, TENAA listesiyle tüm teknik özelliklerini gözler önüne serdi. İşte güçlü donanımı ve tasarımıyla dikkat çeken yeni modelin tüm detayları:   

    Realme Neo 7 Turbo özellikleri sızdı: Güç ve hız bir arada Tam Boyutta Gör
    Realme'nin 29 Mayıs'ta Çin'de tanıtacağı Realme Neo 7 Turbo, TENAA veri tabanında yer alarak tüm özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Aynı zamanda cihazın tasarımı ve varyant seçenekleri de resmi Weibo hesabı ve çevrimiçi mağaza üzerinden doğrulandı.

    Realme Neo 7 Turbo TENAA’da göründü: İşte beklenen özellikler:

    Realme Neo 7 Turbo, özellikle üst segment kullanıcıları hedefleyen güçlü teknik bileşenlerle donatılmış durumda. 6,8 inç büyüklüğünde AMOLED ekran, 1,5K (2800 x 1280 piksel) çözünürlük sunarken ekran deneyimini geliştirmek adına 4608Hz ultra yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisi ile destekleniyor. Cihazın ekranı ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcısı barındırıyor.

    Kamera tarafında ise ön kısımda 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken arka tarafta 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel yardımcı sensör bulunuyor. Cihazda ayrıca bir IR blaster bulunuyor. Bu sayede telefonun ev elektroniği cihazlarıyla uzaktan kontrol yeteneği de olacak.

    Realme Neo 7 Turbo özellikleri sızdı: Güç ve hız bir arada Tam Boyutta Gör
    Performans açısından Realme Neo 7 Turbo, MediaTek’in güçlü Dimensity 9400e yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz, oyunlarda yüksek kare hızlarını hedefleyen GT Performance Engine 2.0 desteğine de sahip olacak. Özellikle mobil oyuncular için optimize edilmiş bu özellik, akıcı ve gecikmesiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

    Telefonun uzun süreli kullanımı desteklemesi için 7.200mAh kapasiteli büyük bir batarya bulunuyor. Bu batarya 100W hızlı şarj teknolojisi ile desteklenerek, kısa sürede tam doluluk sağlanabiliyor. Depolama tarafında ise oldukça geniş bir yelpaze sunuluyor. Realme Neo 7 Turbo, dört farklı konfigürasyonla kullanıcılarla buluşacak: 12GB RAM + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 256GB ve 16GB + 512GB. Son olarak cihaz Transparent Gray ve Transparent Black olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

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    turkelvis 4 gün önce

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