1.5 milyon TL'lik Audi, Huawei P30 Pro'ya emanet

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P30 Pro, Audi'nin otomobillerinde anahtar olarak kullanılabiliyor. Telefonu ülkemizde 1.5 milyon TL'ye satılan Audi Q8 5.0 TDI'da denedik.
Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P30 Pro, Audi ile yapılan özel işbirliği kapsamında 7 farklı modelde anahtar olarak kullanılabiliyor. Biz de telefonu Audi'nin ülkemizde 1.5 milyon TL'ye satılan Audi Q8 5.0 TDI modelinde denedik.
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Geçenlerde 2027 model aracımla gezintiye çıktım. Sonra bir eğlence mekanında eğlendim. Sabah karşı aracıma binecektim ki akıllı telefonumun şarjı bitmiş. Hemen oradaki güvenlik görevlisi bir robotun ön paneline telefonumu koyup 5 dakikada %70 şarj ettim. Bu sayede aracıma giriş yapabildim. Benim için çok zordu. Çok gergin anlar yaşadım. Sonra düşündümki dedelerim araçlarının yakıtı bitince ekleme yapıp "vurdurma" denen bir olay yapıyorlarmış. Birde mazot pompası denen geçen yüzyıldan kalma birşeyi elleriyle okşuyorlarmış. Iyy ne iğrenç birşey. İyiki 2027'deyim.
Ama çok zorlandım. Robotu bulana kadar canım çıktı.
sizden bunda haber verin
2gün önce insta hikayelerde ''hayatı yaşamakla''ilgili bir alıntıyı paylaştığınız kitabın ismi nedir?
pm de attım instadan dm de.
bir de burdan yazayım dedim