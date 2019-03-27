1.5 milyon TL'lik Audi, Huawei P30 Pro'ya emanet

Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P30 Pro, Audi'nin otomobillerinde anahtar olarak kullanılabiliyor. Telefonu ülkemizde 1.5 milyon TL'ye satılan Audi Q8 5.0 TDI'da denedik.

Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P30 Pro, Audi ile yapılan özel işbirliği kapsamında 7 farklı modelde anahtar olarak kullanılabiliyor. Biz de telefonu Audi'nin ülkemizde 1.5 milyon TL'ye satılan Audi Q8 5.0 TDI modelinde denedik.