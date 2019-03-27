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1.5 milyon TL'lik Audi, Huawei P30 Pro'ya emanet

1 ay
15,9b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P30 Pro, Audi'nin otomobillerinde anahtar olarak kullanılabiliyor. Telefonu ülkemizde 1.5 milyon TL'ye satılan Audi Q8 5.0 TDI'da denedik.
Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P30 Pro, Audi ile yapılan özel işbirliği kapsamında 7 farklı modelde anahtar olarak kullanılabiliyor. Biz de telefonu Audi'nin ülkemizde 1.5 milyon TL'ye satılan Audi Q8 5.0 TDI modelinde denedik. 

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BigMuffin 1 ay en beğenilen
Telefonun çalınsa arabanda promosyon olarak çalınıyor yani
1 Yanıt Yanıtla +19
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ensei 1 ay
Zaten akıllı anahtar ile giriş ve çıkış,çalıştırma sıkıntısız olarak yapılabiliyor. Birde telefonu kapı koluna göster yok okudu da okumadı da strese ne gerek var.
Zaten akıllı anahtar ile giriş ve çıkış,çalıştırma sıkıntısız olarak yapılabiliyor. Birde telefonu kapı koluna göster yok okudu da okumadı da strese ne gerek v...
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worldpartner 1 ay
5.0 değil 3.0 aslında ama isimlendirme olarak 50 tdi olarak geçiyor,önemsiz ama bir hata olmuş
1 Yanıt Yanıtla +5
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ymhaslaman 1 ay
Merhaba ben gelecekten geliyorum size bir anımı anlatacağım.
Geçenlerde 2027 model aracımla gezintiye çıktım. Sonra bir eğlence mekanında eğlendim. Sabah karşı aracıma binecektim ki akıllı telefonumun şarjı bitmiş. Hemen oradaki güvenlik görevlisi bir robotun ön paneline telefonumu koyup 5 dakikada %70 şarj ettim. Bu sayede aracıma giriş yapabildim. Benim için çok zordu. Çok gergin anlar yaşadım. Sonra düşündümki dedelerim araçlarının yakıtı bitince ekleme yapıp "vurdurma" denen bir olay yapıyorlarmış. Birde mazot pompası denen geçen yüzyıldan kalma birşeyi elleriyle okşuyorlarmış. Iyy ne iğrenç birşey. İyiki 2027'deyim.
Ama çok zorlandım. Robotu bulana kadar canım çıktı.
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Seyrim 1 ay
Kim alıyor bu arabaları.. Harbi merak ettim.. Biz çok fakiriz sanırım..
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homebird 1 ay
Telefon yerine, Hyundai'nin parmak izi çözümü bence daha iyi ve kullanışlı.
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worldpartner 1 ay
5.0 değil 3.0 aslında ama isimlendirme olarak 50 tdi olarak geçiyor,önemsiz ama bir hata olmuş
1 Yanıt Yanıtla +5
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yc#1 1 ay worldpartner
Audi artık isimlendirmelerde motor hacminden ziyade kw olarak motor gücünü dikkate oluyor ve sınıflandırmada bunu baz alıyor, yanlışlık yok.
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DH Misafiri 1 ay
Şimdi hangisini alalım Audiyi mi P30 proyu mu? :)
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the_dedektif 1 ay
onu bunu bırakında araba almanyada 150.000 birim para bizim burda 1.500.000 birim para.
sizden bunda haber verin
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serafon 1 ay the_dedektif
Şu anki kur ve piyasa değerlerinde bu karşılaştırma hemen hemen tutsa da normalde doğru bir mantık değil karşılaştırma için. Farklı durumlarda tutmayabilir. Bununla birlikte bir mühendisin ya da bir doktorun bir yıllık maaşı filan bu araba avrupa ya da amerikada. Bizdeki bir mühendisin ömür boyu para toplaması lazım bunu alması için. Amma ilkokul mezunu bir inşaat/rant babasıysan çerez parası. Ha mühendislerimizin de %90 ı gerçek mühendis değil o da ayrı mevzu. Zaten mühendis olsaydı piyasaları bunlara bırakmazlardı. Ticaretten siyasete her yeri adam ederlerdi!
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The.Mafia 1 ay
Telefon kaybolsa 1.5 milyon tl tehlikede 😀
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ensei 1 ay
Zaten akıllı anahtar ile giriş ve çıkış,çalıştırma sıkıntısız olarak yapılabiliyor. Birde telefonu kapı koluna göster yok okudu da okumadı da strese ne gerek var.
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BigMuffin 1 ay en beğenilen
Telefonun çalınsa arabanda promosyon olarak çalınıyor yani
1 Yanıt Yanıtla +19
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medverdev 1 ay BigMuffin
1.5 milyonluk arabaya binen iphone xs max kullanır. O yüzden sorun olmaz
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TIME 1 ay
erdi hocam
2gün önce insta hikayelerde ''hayatı yaşamakla''ilgili bir alıntıyı paylaştığınız kitabın ismi nedir?
pm de attım instadan dm de.
bir de burdan yazayım dedim
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