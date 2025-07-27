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    Lav sıcaklığında ısı depolayan bu tuğla sanayide devrim yaratabilir

    Electrified Thermal, 1.800°C’ye kadar ısı depolayabilen elektrikli tuğlalarında seri üretime geçiyor. Bu teknoloji, sanayide fosil yakıtsız yüksek ısı için kritik bir dönüm noktası olabilir.

    1.800 dereceye kadar ısı depolayan devrimsel tuğla Tam Boyutta Gör
    Boston merkezli MIT çıkışlı Electrified Thermal Solutions (ETS), ABD’nin önde gelen refrakter üreticilerinden HarbisonWalker International (HWI) ile elektrik iletebilen tuğlalarının (E-brick) seri üretimi için stratejik bir üretim anlaşması imzaladı.

    Bu ortaklık, ETS’nin geliştirdiği Joule Hive Termal Batarya sistemini sanayiye ölçekli şekilde sunmayı hedefliyor. Sistem, yenilenebilir elektrikle 1.800°C’ye kadar ısı üretip depolayabiliyor. Bu sıcaklık seviyesi, çimento, çelik ve cam gibi enerji yoğun üretim süreçlerini fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan çalıştırmak için yeterli.

    Elektrikli tuğlalarla fosilsiz endüstri

    ETS’nin patentli E-brick teknolojisi, sadece yüksek sıcaklıklara dayanmakla kalmıyor, aynı zamanda içinden geçen elektrik akımıyla doğrudan ısı üretebiliyor.  Bu sayede sistem tasarımı sadeleşiyor, enerji dönüşüm verimliliği artıyor. HWI’nin mevcut ABD tesislerinde üretilecek bu tuğlalar, yeni altyapı kurmadan seri üretim imkanı sağlayacak.

    1.800 dereceye kadar ısı depolayan devrimsel tuğla Tam Boyutta Gör
    ETS, ilk ticari ölçekli Joule Hive sistemini 2025’te devreye almayı, 2030 yılına kadar ise toplamda 2 gigavatlık termal güç kapasitesine ulaşmayı planlıyor. Bu hedef, on binlerce E-brick üretimini gerektiriyor. HWI ile yapılan anlaşma, yeni fabrika kurulumlarını beklemeksizin bu talebi karşılayacak hızda üretimi mümkün kılıyor.

    Joule hive termal batarya nasıl çalışıyor?

    Günümüzde birçok termal batarya çözümü, ısıyı depolamak için taş veya tuğla gibi malzemeler kullanıyor. Ancak bu sistemler genellikle geleneksel rezistanslarla çalışıyor. Bu da hem ulaşılabilecek maksimum sıcaklığı hem de sistemin dayanıklılığını sınırlandırıyor. Sonuç olarak maliyetler artarken güvenilirlik azalıyor.

    Joule Hive Termal Batarya ise bu süreci kökten sadeleştiriyor. Sistem içinde kullanılan elektrikli tuğlalar (E-bricks) aynı anda hem ısıtıcı eleman, hem ısı depolama ortamı hem de ısı değiştirici görevi görüyor. Bu tuğlalar, geleneksel ateş tuğlalarıyla birlikte özel bir düzende dizilerek üç boyutlu devasa ısı devreleri oluşturuluyor. Bu devreler, alev sıcaklığına yakın ısıyı endüstriyel süreçlere doğrudan sağlayabiliyor. Hem basit hem de düşük maliyetli bir çözüm.

    Tuğlalar, klasik nakliye konteynerlerine yerleştirilerek mevcut sistemlere sıcak gaz desteği sağlayan taşınabilir modüller hâline getirilebiliyor. 45 metre yüksekliğe kadar kule şeklinde dizilerek GWh düzeyinde ısı depolayabiliyor ve "sentetik alev" gibi davranabiliyor. Fırın duvarlarına entegre edilerek doğrudan ışınım yoluyla ısıtma sağlayabiliyor.

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    mert1907 1 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

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    MDK 3 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 4 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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