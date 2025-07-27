Lav sıcaklığında ısı depolayan bu tuğla sanayide devrim yaratabilir

Bu ortaklık, ETS’nin geliştirdiği Joule Hive Termal Batarya sistemini sanayiye ölçekli şekilde sunmayı hedefliyor. Sistem, yenilenebilir elektrikle 1.800°C’ye kadar ısı üretip depolayabiliyor. Bu sıcaklık seviyesi, çimento, çelik ve cam gibi enerji yoğun üretim süreçlerini fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan çalıştırmak için yeterli.
Elektrikli tuğlalarla fosilsiz endüstri
ETS’nin patentli E-brick teknolojisi, sadece yüksek sıcaklıklara dayanmakla kalmıyor, aynı zamanda içinden geçen elektrik akımıyla doğrudan ısı üretebiliyor. Bu sayede sistem tasarımı sadeleşiyor, enerji dönüşüm verimliliği artıyor. HWI’nin mevcut ABD tesislerinde üretilecek bu tuğlalar, yeni altyapı kurmadan seri üretim imkanı sağlayacak.
Joule hive termal batarya nasıl çalışıyor?
Günümüzde birçok termal batarya çözümü, ısıyı depolamak için taş veya tuğla gibi malzemeler kullanıyor. Ancak bu sistemler genellikle geleneksel rezistanslarla çalışıyor. Bu da hem ulaşılabilecek maksimum sıcaklığı hem de sistemin dayanıklılığını sınırlandırıyor. Sonuç olarak maliyetler artarken güvenilirlik azalıyor.
Joule Hive Termal Batarya ise bu süreci kökten sadeleştiriyor. Sistem içinde kullanılan elektrikli tuğlalar (E-bricks) aynı anda hem ısıtıcı eleman, hem ısı depolama ortamı hem de ısı değiştirici görevi görüyor. Bu tuğlalar, geleneksel ateş tuğlalarıyla birlikte özel bir düzende dizilerek üç boyutlu devasa ısı devreleri oluşturuluyor. Bu devreler, alev sıcaklığına yakın ısıyı endüstriyel süreçlere doğrudan sağlayabiliyor. Hem basit hem de düşük maliyetli bir çözüm.
Tuğlalar, klasik nakliye konteynerlerine yerleştirilerek mevcut sistemlere sıcak gaz desteği sağlayan taşınabilir modüller hâline getirilebiliyor. 45 metre yüksekliğe kadar kule şeklinde dizilerek GWh düzeyinde ısı depolayabiliyor ve "sentetik alev" gibi davranabiliyor. Fırın duvarlarına entegre edilerek doğrudan ışınım yoluyla ısıtma sağlayabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya