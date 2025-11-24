Çinli CXMT, yerli üretim DDR5 ve LPDDR5X belleklerini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli ChangXin Memory Technologies (CXMT), ülke içinde üretilen ilk DDR5 ve LPDDR5X belleklerini resmen tanıttı. Çin’in bellek pazarında yerli üretimi artırma ve global DRAM üreticileri Samsung, SK hynix ile Micron’a doğrudan rakip olma hedefi doğrultusunda CXMT, böylece önemli bir adım atmış oldu.

CXMT’den kritik başarı

CXMT’nin DDR5 bellekleri, 16 Gb ve 24 Gb yoğunluklarında sunuluyor ve 8000 MT/s hızına ulaşabiliyor. Şirket, DDR5 IC’lerini kullanacak şekilde tasarlanmış UDIMM, SODIMM, RDIMM, CSODIMM, CUDIMM ve TFF MRDIMM formatlarında tam bir ürün yelpazesi hazırladı. Bu bellekler, veri merkezlerinden masaüstü bilgisayarlara ve dizüstü bilgisayarlara kadar farklı kullanıcı segmentlerine hitap ediyor. Ayrıca CXMT, DDR5 IC’lerinin ASGARD tarafından üretilen oyun belleklerinde de kullanıldığını gösterdi. Bu kitlerin yüksek overclock hızlarına ulaşabildiği ifade ediliyor. ASGARD, piyasaya CUDIMM DDR5 modüllerini sunan ilk üreticilerden biri oldu.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak CXMT LPDDR5X belleklerini de tanıttı. Bu ürünler, 12 Gb ve 16 Gb yoğunluk seçeneklerine sahip olup 10,667 MT/s hızında çalışabiliyor. Yoğunlukları, 12 GB, 16 GB, 24 GB ve 32 GB kapasiteler sunacak şekilde tasarlanmış durumda. LPDDR5X modülleri öncelikli olarak dizüstü bilgisayarlar ve gömülü platformlar için hedeflense de, yapay zeka uygulamaları için de kritik bir rol oynayacak.

Bilindiği üzere küresel ölçekte ciddi bir bellek krizi kapıda. Fiyatlar yükselmeye devam ederken küresel DRAM tedarikçilerinin birincil önceliği AI talebini karşılamak. Ancak burada da kapasite sorunları yaşanıyor. Çin’den gelen bu hamle ise özellikle ülke içinde ciddi pozitif etkiler ortaya koyabilir.

