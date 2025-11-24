Çinli CXMT, yerli üretim DDR5 ve LPDDR5X belleklerini tanıttı

CXMT’den kritik başarı
CXMT’nin DDR5 bellekleri, 16 Gb ve 24 Gb yoğunluklarında sunuluyor ve 8000 MT/s hızına ulaşabiliyor. Şirket, DDR5 IC’lerini kullanacak şekilde tasarlanmış UDIMM, SODIMM, RDIMM, CSODIMM, CUDIMM ve TFF MRDIMM formatlarında tam bir ürün yelpazesi hazırladı. Bu bellekler, veri merkezlerinden masaüstü bilgisayarlara ve dizüstü bilgisayarlara kadar farklı kullanıcı segmentlerine hitap ediyor. Ayrıca CXMT, DDR5 IC’lerinin ASGARD tarafından üretilen oyun belleklerinde de kullanıldığını gösterdi. Bu kitlerin yüksek overclock hızlarına ulaşabildiği ifade ediliyor. ASGARD, piyasaya CUDIMM DDR5 modüllerini sunan ilk üreticilerden biri oldu.
Bilindiği üzere küresel ölçekte ciddi bir bellek krizi kapıda. Fiyatlar yükselmeye devam ederken küresel DRAM tedarikçilerinin birincil önceliği AI talebini karşılamak. Ancak burada da kapasite sorunları yaşanıyor. Çin’den gelen bu hamle ise özellikle ülke içinde ciddi pozitif etkiler ortaya koyabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: