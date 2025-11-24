Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli CXMT, yerli üretim DDR5 ve LPDDR5X belleklerini tanıttı

    CXMT, Çin’de üretilen ilk DDR5 ve LPDDR5X belleklerini tanıttı. Yerli üretimle hem oyun hem de AI uygulamalarında yüksek performans ve istikrarlı tedarik hedefleniyor.

    Çinli CXMT, yerli üretim DDR5 ve LPDDR5X belleklerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli ChangXin Memory Technologies (CXMT), ülke içinde üretilen ilk DDR5 ve LPDDR5X belleklerini resmen tanıttı. Çin’in bellek pazarında yerli üretimi artırma ve global DRAM üreticileri Samsung, SK hynix ile Micron’a doğrudan rakip olma hedefi doğrultusunda CXMT, böylece önemli bir adım atmış oldu.

    CXMT’den kritik başarı

    CXMT’nin DDR5 bellekleri, 16 Gb ve 24 Gb yoğunluklarında sunuluyor ve 8000 MT/s hızına ulaşabiliyor. Şirket, DDR5 IC’lerini kullanacak şekilde tasarlanmış UDIMM, SODIMM, RDIMM, CSODIMM, CUDIMM ve TFF MRDIMM formatlarında tam bir ürün yelpazesi hazırladı. Bu bellekler, veri merkezlerinden masaüstü bilgisayarlara ve dizüstü bilgisayarlara kadar farklı kullanıcı segmentlerine hitap ediyor. Ayrıca CXMT, DDR5 IC’lerinin ASGARD tarafından üretilen oyun belleklerinde de kullanıldığını gösterdi. Bu kitlerin yüksek overclock hızlarına ulaşabildiği ifade ediliyor. ASGARD, piyasaya CUDIMM DDR5 modüllerini sunan ilk üreticilerden biri oldu.

    Çinli CXMT, yerli üretim DDR5 ve LPDDR5X belleklerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak CXMT LPDDR5X belleklerini de tanıttı. Bu ürünler, 12 Gb ve 16 Gb yoğunluk seçeneklerine sahip olup 10,667 MT/s hızında çalışabiliyor. Yoğunlukları, 12 GB, 16 GB, 24 GB ve 32 GB kapasiteler sunacak şekilde tasarlanmış durumda. LPDDR5X modülleri öncelikli olarak dizüstü bilgisayarlar ve gömülü platformlar için hedeflense de, yapay zeka uygulamaları için de kritik bir rol oynayacak.

    Bilindiği üzere küresel ölçekte ciddi bir bellek krizi kapıda. Fiyatlar yükselmeye devam ederken küresel DRAM tedarikçilerinin birincil önceliği AI talebini karşılamak. Ancak burada da kapasite sorunları yaşanıyor. Çin’den gelen bu hamle ise özellikle ülke içinde ciddi pozitif etkiler ortaya koyabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boyaya işleyen leke danıştay karar verildi ne zaman sonuçlanır ağızda donmuş yağ hissi neden olur stumble guys apk (unlocked all) huawei freebuds pro 4

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum