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    Anlık Bildirim

    Haftaya ŞOK marketlerde Gamers Arena oyuncu kasaları ve oyuncu ekipmanları yer alıyor

    1 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena markasına ait oyuncu kasaları, Twisted Minds oyuncu monitörleri ve Redragon oyuncu ekipmanları yer alıyor.
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    ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Sık sık ŞOK marketlerde görmeye alıştığımız oyuncu kasaları yine raflara çıkıyor. Hafta içerisinde Gamers Arena markasına ait oyuncu kasaları, Twisted Minds oyuncu monitörleri ve Redragon oyuncu ekipmanları yer alıyor.

    1 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    1 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında yine oyuncu ekipmanları var. Bilindik markaların ürünlerinin çok yüksek fiyatlara çıkması pazara yeni yerli oyuncuların girmesine sebep oluyor. Bir süredir boy gösteren Gamers Arena ve Twisted Minds bunlardan birisi.

    Gamers Arena Sangal Hell kasasında Ryzen 5 3600G işlemci, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD sürücü 8299TL olarak satılıyor. Sangal The Myth kasasında Ryzen 5 5500 işlemci, GeForce RTX 3050 8GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD yer alıyor ve fiyatı 13499TL. Sangal Pro ise Ryzen 5 5500 işlemci, GeForce RTX 3060 12GB ekran kartı, 16GB DDR4, 512GB SSD konfigürasyonu ile 14999TL fiyat etiketine sahip.

    Twisted Minds markasına ait 21.5 inçlik Full HD 75Hz monitör 1699TL iken 23.8 inçlik Full HD 75Hz oyuncu monitörü 1999TL. Karbon fiber RGB eSpor oyuncu masası ise 2299TL olarak satılacak.

    Yeni markalardan Redragon Themis H220 LED oyuncu kulaklığı 249TL, Octopus M712 RGB oyuncu faresi 299TL, Shiva K512 RGB oyuncu klavyesi 499TL, Fobos GW600 720p çift mikrofonlu web kamera 499TL olarak satılacak.

    Son olarak ViewSonic markasına ait 24 inçlik VX2418C 165Hz Full HD oyuncu monitörü 3199TL iken 300 Lumen parlaklık, 30000 saat lamba ömrü, 854x480 piksel çözünürlük sunan M1 Plus LED projeksiyon cihazı da 7899TL fiyat etiketine sahip.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 1 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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