A101 marketler yine kamaralı tekne getiriyor ancak fiyat artık uygun değil

2 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri
2 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında yine kamaralı tekne yer alıyor. Yaz aylarında A101 marketlerin adeta yıldızı olan kamaralı tekne büyük ilgi görmüştü. 7 kişilik bu tekne 30-60 hp arasında dışarıdan motorlara imkân tanıyor. 5 adet dolabı olan tekneden lavabo takımı, güneş tentesi, hoparlör, teyp, portatif ocak gibi detaylar da düşünülmüş. Bununla birlikte fiyat 109 bin TL olarak güncellenmiş. Elbette yaz aylarında fiyatın daha da artma ihtimali var. Bu bakımdan son fırsat olabilir.
Tekne dışında Samsung markasına ait 58 inçlik Crystal Ultra HD akıllı televizyon 13999TL, Lenovo markasına ait 15.6 inçlik Celeron N4120 işlemci, 4GB RAM, 128GB SSD barındıran dizüstü 5499TL, Xiaomi Redmi 9C 3GB 3999TL, Lecoo markasına ait oyuncu klavye 199TL iken oyuncu faresi 129TL ve Xiaomi Mi Smart AirFryer ise 3099TL fiyat etiketine sahip.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?