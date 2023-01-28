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    A101 marketler yine kamaralı tekne getiriyor ancak fiyat artık uygun değil

    2 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Marine Boat kamaralı tekne, Samsung akıllı televizyon, Lenovo dizüstü bilgisayar, Xiaomi AirFryer yer alıyor.    
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    A101 Tam Boyutta Gör
    Deniz tutkunları için A101 marketlerin yaz aylarında satışa sunduğu kamaralı teknesi bir kez daha satışa çıktı ancak fiyat bir hayli yükselmiş. O dönem fiyatı çok uygunmuş dedirten yeni fiyat daha da artacak mı merak konusu.

    2 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri

    2 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında yine kamaralı tekne yer alıyor. Yaz aylarında A101 marketlerin adeta yıldızı olan kamaralı tekne büyük ilgi görmüştü. 7 kişilik bu tekne 30-60 hp arasında dışarıdan motorlara imkân tanıyor. 5 adet dolabı olan tekneden lavabo takımı, güneş tentesi, hoparlör, teyp, portatif ocak gibi detaylar da düşünülmüş. Bununla birlikte fiyat 109 bin TL olarak güncellenmiş. Elbette yaz aylarında fiyatın daha da artma ihtimali var. Bu bakımdan son fırsat olabilir.

    Tekne dışında Samsung markasına ait 58 inçlik Crystal Ultra HD akıllı televizyon 13999TL, Lenovo markasına ait 15.6 inçlik Celeron N4120 işlemci, 4GB RAM, 128GB SSD barındıran dizüstü 5499TL, Xiaomi Redmi 9C 3GB 3999TL, Lecoo markasına ait oyuncu klavye 199TL iken oyuncu faresi 129TL ve Xiaomi Mi Smart AirFryer ise 3099TL fiyat etiketine sahip.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 20 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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