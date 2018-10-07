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1 takipçimizle Güney Kore'ye, Samsung'un TV merkezine gidiyoruz

Epeydir üzerinde düşündüğümüz bir konsept var, her daim bize destek olan takipçilerimize nasıl fırsatlar sunabileceğimiz üzerine. İşte bu proje onlardan biri, birlikte Güney Kore'ye gidiyoruz.
7 ay
11,5b
2
34
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık bir yıl önce Samsung Türkiye'nin televizyon bölümüyle bir araya geldiğim toplantıda, takipçilerimizi içine alan bir fikrim olduğunu, amacımın bir şekilde bunu hayata geçirmek olduğunu paylaşmıştım. Sizlerin de dahil olacağı bu proje kapsamında yeni nesil televizyon teknolojilerinin doğduğu yere yani Güney Kore'ye gideceğiz.
Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde icadının 100. yılını kutlamaya hazırlanan televizyon, bugün bambaşka teknolojileri bünyesinde barındıran bir yaşam paydaşına dönüşüyor. Boyutu küçük olabilir ya da belki en büyüğüdür hiç fark etmeksizin evlerimizin bir köşesinde kendine yer tutan televizyon, başta yapay zeka olmak üzere yeni nesil teknolojiler ve birbiriyle konuşabilen cihazların oluşturduğu nesnelerin interneti dünyasında en azından evler için merkezdeki cihaz olma yolunda.
İşte bu değişim sürecinde Samsung, en yeni ve gelişmiş teknolojilerden tutun da en estetik ve işlevsel tasarımlara kadar tv endüstrisinde lider olduğunu söylüyor. Bu iddiaları yerinde görmek için bir takipçimizle birlikte Kasım ayının ikinci haftasında Güney Kore'ye gideceğiz ve TV üretiminde merak edilen her şeyi yerinde görüp, o havayı birlikte soluyacağız.
Keşke bir imkan olsa da tüm takipçilerimizle birlikte gidebilsem diye düşünmeden edemesem de bu proje için organize edilecek yarışma sonucunda bir takipçimizle düşeceğiz Güney Kore yollarına. Projenin detayları, yarışmanın koşulları ve planlanan takvime ilişkin tüm detayları önümüzdeki hafta içerisinde detaylı bir video ile paylaşıyor olacağız. 

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turyunus 7 ay en beğenilen
Açıkçası şu iki konuya bakarak tepki göstermenizi beklerim.
Huawei Yarışması
m.donanimhaber.com/...
Braun Yarışması
mobile.donanimhaber.com/...
Sonradan üzülmeyin.
Açıkçası şu iki konuya bakarak tepki göstermenizi beklerim.Huawei Yarışmasım.donanimhaber.com/...Braun Yarışmasımobile.donani...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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Ganara 7 ay
Abi burdan bi adam götür benide evcil hayvan olarak götür olmaz mı? Dolanırım öyle etrafta az. Samsung evcil hayvanları istemiyor mu fuarda yoksa?
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DreamSs 7 ay
Ben de çekiliş yapıyorum arkadaşlar ama k.bakmayın Güney Koreliler katılabilir.
Erdi Bey lütfen lansmana gidince oradan bir tane Samsung çalışanı Güney Koreli bir arkadaş secip getirir misiniz? Samsung s7 edge telefonumda parmak izini açmak için 5-6 sefer deneme yapma olayını, böyle güzel bir anı kendisine izletip sonra Uygur Türklerine eziyet ve zulum yaptıkları bahanesi ile sanki Çinliymiş gibi döveceğim azcık..
NOT: Kungfu, karete vb. şeyler bilemeyeninden olsun lütfen
Ben de çekiliş yapıyorum arkadaşlar ama k.bakmayın Güney Koreliler katılabilir.Erdi Bey lütfen lansmana gidince oradan bir tane Samsung çalışanı Güney Kore...
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1 Avatar
scorpion20 2 ay
bitmedi mi bu?
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Ters Adam 3 ay
Katılmak istiyorum.
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senersongur 6 ay
Çekilişe katılmak istiyorum.
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Gofrak 6 ay
yarışma iptal oldu herhalde
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cyigit 6 ay
Orada olmayı çok isterim.
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ozzzy222 6 ay
neden biz üretmiyoruz dememiş biriside :D cumhurbaşkanı el atsın. sözle birkaç yıldır çip üretiyoruz
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Her isi ters giden adam 7 ay
Çekilişe katılmak istemiyorum.
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harun149 7 ay
_____sa kolay gelsin abi . ben manisa turgutludan . ismim harun alkan . 18 yaşındayım . pasaportum var iki ülkeyede gittim aldığımdan beri yani yurt dışına çıkış yasağım yok . okul birincisi oldum ve şuan işim olmadığı içinde herhangi bir problemim yok okulda bitti . şuan projemle ve evraklarımla guney koreye gitmeye adayım . projemde ise dokunmatik kumanda ve çentikli televizyon .
5 model var ve bunlar oranlarına göre centik mesafesi ayarlanabilir . benim söyliceklerim bu kadar okuduğunuz icin tesekkur ederim ins beni secersiniz kolay gelsin :):)
iletişim::: email ::almanya1029@gmail.com
numara ::05346427148

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magicrea 7 ay
kuzey olsaydı düşünürdüm ama güney sıcak be kanka.
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the radiation 7 ay
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