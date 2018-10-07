1 takipçimizle Güney Kore'ye, Samsung'un TV merkezine gidiyoruz

Yaklaşık bir yıl önce Samsung Türkiye'nin televizyon bölümüyle bir araya geldiğim toplantıda, takipçilerimizi içine alan bir fikrim olduğunu, amacımın bir şekilde bunu hayata geçirmek olduğunu paylaşmıştım. Sizlerin de dahil olacağı bu proje kapsamında yeni nesil televizyon teknolojilerinin doğduğu yere yani Güney Kore'ye gideceğiz.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde icadının 100. yılını kutlamaya hazırlanan televizyon, bugün bambaşka teknolojileri bünyesinde barındıran bir yaşam paydaşına dönüşüyor. Boyutu küçük olabilir ya da belki en büyüğüdür hiç fark etmeksizin evlerimizin bir köşesinde kendine yer tutan televizyon, başta yapay zeka olmak üzere yeni nesil teknolojiler ve birbiriyle konuşabilen cihazların oluşturduğu nesnelerin interneti dünyasında en azından evler için merkezdeki cihaz olma yolunda.

İşte bu değişim sürecinde Samsung, en yeni ve gelişmiş teknolojilerden tutun da en estetik ve işlevsel tasarımlara kadar tv endüstrisinde lider olduğunu söylüyor. Bu iddiaları yerinde görmek için bir takipçimizle birlikte Kasım ayının ikinci haftasında Güney Kore'ye gideceğiz ve TV üretiminde merak edilen her şeyi yerinde görüp, o havayı birlikte soluyacağız.

Keşke bir imkan olsa da tüm takipçilerimizle birlikte gidebilsem diye düşünmeden edemesem de bu proje için organize edilecek yarışma sonucunda bir takipçimizle düşeceğiz Güney Kore yollarına. Projenin detayları, yarışmanın koşulları ve planlanan takvime ilişkin tüm detayları önümüzdeki hafta içerisinde detaylı bir video ile paylaşıyor olacağız.