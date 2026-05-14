    Samsung’daki grev krizi bellek piyasasını sarsıyor: Şirket 21 milyar dolar kaybedebilir

    Samsung’daki grev krizi küresel bellek piyasasını şimdiden etkiledi. DDR4 fiyatları bir haftada yüzde 20 yükselirken şirketin çip üretimini azaltmaya başladığı iddia edildi.

    Samsung Electronics’te büyüyen sendika krizi küresel bellek piyasasını doğrudan etkilemeye başladı. Henüz resmi olarak başlamayan grev süreci bile DRAM ve NAND fiyatlarında sert hareketlere yol açtı. Güney Koreli teknoloji devinin sendikayla yeniden masaya oturma çağrısı yaptığı belirtilirken çalışan temsilcileri ise somut teklif gelmediği sürece geri adım atmayacaklarını açıkladı.

    DDR4 ve DDR5 fiyatları sert yükseldi

    Sektör kaynaklarına dünyanın en büyük elektronik ticaret merkezlerinden biri kabul edilen Çin’in Shenzhen Huaqiangbei bölgesinde standart 8 GB DDR4 bellek modüllerinin spot fiyatı yalnızca bir hafta içinde yaklaşık yüzde 20 arttı. China Flash Market (CFM) verileri de yükselişi doğruluyor. Buna göre 8 GB DDR4 modül fiyatı bir haftada yüzde 20 yükselerek 18 dolar seviyesine çıktı.

    Kurumsal sistemlerde kullanılan DDR5 tarafında da yükseliş sürüyor. 64 GB DDR5 RDIMM modüllerinin fiyatı aylık bazda yüzde 11 artarak 1.350 dolara ulaştı. Veri merkezi ve yapay zeka sistemlerine yönelik talebin zaten yüksek olduğu pazarda, Samsung kaynaklı arz endişeleri fiyat baskısını daha da artırıyor.

    Grev ihtimali NAND flash piyasasında da etkisini göstermeye başladı. Son haftalarda aşağı yönlü hareket eden NAND fiyatlarının dengelenmeye başladığı belirtiliyor.

    Özellikle yaygın kullanılan 1Tb QLC, 1Tb TLC ve 512Gb TLC NAND ürünlerinde fiyat gerilemesinin durduğu aktarılıyor. Uzmanlar, Samsung’un üretim kapasitesindeki herhangi bir aksamanın depolama sektöründe de yeni maliyet artışlarını tetikleyebileceğini düşünüyor.

    Samsung sendikayla yeniden görüşmek istiyor

    Son gelişmelere göre Samsung Electronics, başarısızlıkla sonuçlanan devlet arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından sendikaya yeniden müzakere çağrısı yaptı. Güney Kore basınına göre şirket yönetimi, sendika temsilcilerine yeni bir görüşme mektubu gönderdi.

    Ancak sendika tarafı mevcut yaklaşımı yeterli görmüyor. Sendika temsilcisi Choi Seung-ho, şirketin bonus sisteminde “kurumsallaşma ve şeffaflık” sağlanmadan görüşmelerin anlam taşımadığını söyledi. Sendika, özellikle kâr paylaşım sisteminin daha şeffaf ve yazılı kurallara bağlanmasını talep ediyor.

    Şirketin bu talepleri içeren detaylı bir teklif sunması halinde görüşme masasına dönülebileceği ifade edildi. Sendika ayrıca Samsung’un Cuma günü saat 10.00’a kadar yanıt vermemesi durumunda planlanan grevin devam edeceğini açıkladı.

    Samsung devasa kayıplar yaşayabilir

    Samsung’daki son müzakere turu yaklaşık 17 saat sürmüş ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı. Şu ana kadar 41 bin sendikalı çalışanın greve katılma niyetini bildirdiği, bu sayının ilerleyen günlerde 50 binin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

    Planlanan iş bırakma eyleminin 21 Mayıs’ta başlayıp 7 Haziran’a kadar sürmesi bekleniyor. Toplam 18 gün sürecek grev, Samsung’un özellikle yarı iletken üretim operasyonlarını ciddi biçimde etkileyebilir.

    Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Samsung, olası grev öncesinde çip üretimini azaltmaya başladı.

    Güney Kore Maliye Bakanı Koo Yun-cheol da grevin mutlaka önlenmesi gerektiğini söyledi. Bakan, uzun süreli bir üretim krizinin ülkenin ekonomik büyümesi, ihracatı ve finans piyasaları açısından ciddi risk oluşturacağını belirtti.

    Son verilere göre yarı iletken ürünleri, Güney Kore’nin toplam ihracatının yüzde 37’sini oluşturuyor. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 20 seviyesindeydi.

    JPMorgan yayımladığı analizde grevin üretim üzerindeki etkisinin daha önce tahmin edilenden yüksek olabileceğini belirtti. Bankaya göre sendikanın beklediğinden daha geniş katılım sağlaması durumunda Samsung’un faaliyet kârındaki kayıp 21 trilyon won ile 31 trilyon won arasında değişebilir. Bu rakam yaklaşık 14 milyar dolar ile 20,8 milyar dolar aralığına denk geliyor.

