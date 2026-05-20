Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anlaşma olmadı, Samsung’da 48 bin çalışan greve gidiyor

    Samsung Electronics’te yaklaşık 48 bin çalışan, bonus anlaşmazlığı nedeniyle 18 günlük greve hazırlanıyor. Kriz, küresel çip tedariki ve Güney Kore ekonomisi açısından endişe yaratıyor.

    Anlaşma olmadı, Samsung’da 48 bin çalışan greve gidiyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics’te aylardır devam eden ücret ve prim anlaşmazlığı artık geri dönüşü olmayan bir aşamaya geçmiş gibi görünüyor. Şirket bünyesinde çalışan yaklaşık 48 bin işçinin perşembe günü greve başlaması bekleniyor. Grevin yalnızca Samsung’u değil Güney Kore ekonomisini ve küresel yarı iletken sektörünü de etkileyeceği değerlendiriliyor.

    Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika 18 gün sürecek grev kararını korurken müzakerelerin tamamen sona ermediği belirtildi. Çarşamba günü ilerleyen saatlerde görüşmelerin Güney Kore Çalışma Bakanı Kim Young-hoon’un arabuluculuğunda yeniden başladığı açıklandı.

    Sendika taviz verdiklerini söyledi

    Samsung işçi sendikasının lideri Choi Seung-ho, düzenlediği basın toplantısında kendilerine sunulan son teklifin sendika tarafından kabul edildiğini ancak yönetimin halen temel bir konuda geri adım atmadığını söyledi.

    Choi, kamuoyundan özür dileyerek anlaşma çıkmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sendika lideri, grev sürecinde dahi müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.

    Grevin başlaması halinde iş bırakacak çalışanların sayısı Samsung’un Güney Kore’deki toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 38’ine karşılık geliyor.

    Samsung’a göre talepler ilkelere aykırı

    Samsung ise yaptığı açıklamada sendikanın taleplerini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Şirket, zarar eden birimlere yönelik prim taleplerinin şirket yönetiminin temel prensiplerini zedeleyeceğini savundu.

    Taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlık noktası, performans primlerinin şirketin farklı yarı iletken bölümleri arasında nasıl dağıtılacağı olarak öne çıkıyor. Özellikle yüksek kârlılık sağlayan bellek çipi operasyonları ile zarar eden mantık çipi birimleri arasındaki prim paylaşımı uzun süredir tartışma konusu.

    Sendika, mevcut durumda yıllık maaşın yüzde 50’si ile sınırlandırılan bonus tavanının kaldırılmasını istiyor. Ayrıca yıllık faaliyet kârının yüzde 15’inin çalışan primlerine ayrılması ve bu uygulamanın yalnızca bir yıllık geçici düzenleme olmaktan çıkarılıp kalıcı hale getirilmesi talep ediliyor.

    Acil tahkim seçeneği masada

    Grev kararının ardından gözler Güney Kore hükümetine çevrildi. Yetkililer daha önce, ekonomiye ciddi zarar verme ihtimali oluşması durumunda “acil tahkim” mekanizmasının devreye alınabileceğini açıklamıştı.

    Anlaşma olmadı, Samsung’da 48 bin çalışan greve gidiyor Tam Boyutta Gör
    Nadiren kullanılan bu yöntem uygulanırsa grev 30 gün boyunca askıya alınabilecek ve hükümet gözetiminde yeni müzakereler yürütülecek. Ancak Güney Koreli bir hükümet yetkilisi, mevcut aşamada acil tahkim konuşmanın erken olduğunu ve diyalog için halen zamanın olduğunu ifade etti.

    İşçi sendikalarına yakın bir çizgide olduğu düşünülen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da tartışmalara dahil oldu. Lee, bir sendikanın şirket faaliyet kârından vergi öncesinde pay talep etmesini eleştirerek bunun “sınırı aşmak” anlamına geldiğini söyledi.

    Samsung çalışanlarının en büyük rahatsızlıklarından biri ise rakip şirket SK Hynix ile oluşan maaş ve prim farkı. Özellikle Nvidia’nın yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) alanında öne çıkan SK Hynix’in çalışanlarına çok daha yüksek primler ödediği belirtiliyor. Öyle ki SK Hynix çalışanları gelecek yıla milyoner olarak başlayabilir.

    Etkisi dünya genelinde hissedilebilir

    Anlaşma olmadı, Samsung’da 48 bin çalışan greve gidiyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi konumunda bulunuyor. Şirket aynı zamanda Güney Kore ihracatının yaklaşık dörtte birini tek başına gerçekleştiriyor. Bu nedenle üretimde yaşanabilecek bir aksamanın yalnızca yerel ekonomiyle sınırlı kalmayacağı değerlendiriliyor.

    Yapay zeka odaklı talep artışı nedeniyle küresel yarı iletken sektöründe zaten ciddi arz baskısı yaşanırken olası üretim kesintilerinin çip fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceği belirtiliyor.

    Güney Kore’nin bu yıl yüzde 2 oranında büyümesi bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre ise grev, en kötü senaryoda yarım puanlık büyümeyi silebilir.

    Öte yandan Samsung’un başvurusu üzerine mahkeme, bazı üretim tesislerinde kritik personelin görev başında kalmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı aldı. Samsung yönetimi, bu doğrultuda 7 bin 87 çalışanın üretim tesislerinde görev yapmaya devam etmesi gerektiğini sendikaya bildirdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski strateji oyunları toyota corolla 1.8 hybrid alınır mı honda civic paket sıralaması hat devir ücreti jeep compass yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Expertbook B5
    Asus Expertbook B5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum