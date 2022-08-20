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    10. nesil iPad seri üretime girdi

    DigiTimes'ın yayınladığı rapora göre sonbaharda tanıtılması planlanan iPad 10'un seri üretimi başladı. Apple'ın yeni giriş seviyesi tableti önemli tasarım değişiklikleri ile karşımıza çıkacak.
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    10. nesil iPad seri üretime girdi
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    Apple'ın yeni bir giriş seviyesi tablet çıkarmaya hazırlandığı zaten biliniyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen 10. nesil iPad için geri sayım başladı. DigiTimes'ın kısa süre önce yayınladığı bir rapora göre tablet seri üretime girdi.

    Yeni giriş seviyesi iPad'in güncellenmiş bir tasarımla karşımıza çıkacağını hatırlatalım. Ancak yerleşik parmak izi tarayıcısına sahip Ana Ekran tuşunu korumaya devam edecek. Teknik özellikleriyle ilgili bazı ayrıntılar da sızdırılmış durumda.

    10. nesil iPad seri üretime girdi
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    iPad 10 neler sunacak?

    10. nesil iPad için A14 Bionic işlemci, 5G desteği ve USB-C bağlantı noktası konuşuluyor. Ayrıca daha büyük bir ekrana (10.5 inç) sahip olacağını yönünde bilgiler de var. Tabletin ekran çerçeveleri önceki modele göre daha ince olacak.

    Yayınlanan render görüntüleri cihazın yenilenen arka kamera modülü ile geleceğini ortaya koydu. 10. nesil iPad'de 3.5 mm kulaklık girişi yer almayacak. Tabletin önümüzdeki Ekim ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

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