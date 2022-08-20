Tam Boyutta Gör

Apple'ın yeni bir giriş seviyesi tablet çıkarmaya hazırlandığı zaten biliniyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen 10. nesil iPad için geri sayım başladı. DigiTimes'ın kısa süre önce yayınladığı bir rapora göre tablet seri üretime girdi.

Google Chrome tarayıcısı için acil bir güncelleme yayınlandı 1 gün önce eklendi

Yeni giriş seviyesi iPad'in güncellenmiş bir tasarımla karşımıza çıkacağını hatırlatalım. Ancak yerleşik parmak izi tarayıcısına sahip Ana Ekran tuşunu korumaya devam edecek. Teknik özellikleriyle ilgili bazı ayrıntılar da sızdırılmış durumda.

Tam Boyutta Gör

iPad 10 neler sunacak?

10. nesil iPad için A14 Bionic işlemci, 5G desteği ve USB-C bağlantı noktası konuşuluyor. Ayrıca daha büyük bir ekrana (10.5 inç) sahip olacağını yönünde bilgiler de var. Tabletin ekran çerçeveleri önceki modele göre daha ince olacak.

Yayınlanan render görüntüleri cihazın yenilenen arka kamera modülü ile geleceğini ortaya koydu. 10. nesil iPad'de 3.5 mm kulaklık girişi yer almayacak. Tabletin önümüzdeki Ekim ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

10. nesil iPad seri üretime girdi