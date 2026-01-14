iPhone 17 Pro, 1984’e döndü! Spigen'den Macintosh tarzı kılıf

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Güney Koreli aksesuar üreticisi Spigen, Apple tutkunlarını zaman yolculuğuna çıkaracak bir hamle yaptı. Şirket Apple'ın yaklaşan 50. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla, efsanevi Macintosh 128K bilgisayarın tasarım hatlarını taşıyan "Classic LS" isimli yeni kılıf serisini duyurdu.

Tam Boyutta Gör Söz konusu kılıfların iPhone 17 Pro ve Pro Max kullanıcıları için özel olarak tasarlandığını belirtelim. Classic LS, Apple'ın 1980'li yıllarda kullandığı karakteristik gri renk tonuyla karşımıza çıkıyor. Tamamı plastik olan kılıf, Macintosh'un o dönemki endüstriyel tasarım dilini de günümüzün en modern telefonuna entegre etmeyi başarmış.

Tam Boyutta Gör Retro görünümüne rağmen modern iPhone özelliklerinden ödün vermeyen kılıflarda MagSafe desteği mevcut. Aynı zamanda iPhone 17 serisinin yeni Kamera Denetimi tuşu için özel bir erişim alanı sunuyor. Dileyen kullanıcılar, kılıfı DA30S-LS model bilek kayışıyla kombinleyebilme şansına da sahip.

Tam Boyutta Gör

Nostalji uğruna kabalığı göze almak!

Ancak bu nostaljik tasarımın bazı dezavantajları da var. Kılıf, Macintosh'un o dönemki köşeli yapısını taklit ettiği için iPhone'un modern kavisli hatlarını ortadan kaldırıyor. Cihazı hem daha geniş hem de daha uzun hale getiriyor. Ayrıca standart kılıflara göre oldukça ağır bir yapısı var. Yani bu kılıfı tercih edenlerin, nostalki uğruna biraz kaba bir kullanımı göze alması gerekecek.

Apple tarihine saygı duruşu niteliğindeki bu özel aksesuar, Amazon üzerinden 40 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

