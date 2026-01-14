Giriş
    iPhone 17 Pro, 1984’e döndü! Spigen'den Macintosh tarzı kılıf

    Spigen, iPhone 17 Pro için Macintosh 128K'dan ilham alan Classic LS kılıfını tanıttı. Apple'ın 50. yılına özel hazırlanan bu nostaljik tasarım, retro görünümü modern özelliklerle birleştiriyor.

    iPhone 17 Pro, 1984’e döndü! Spigen'den Macintosh tarzı kılıf Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli aksesuar üreticisi Spigen, Apple tutkunlarını zaman yolculuğuna çıkaracak bir hamle yaptı. Şirket Apple'ın yaklaşan 50. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla, efsanevi Macintosh 128K bilgisayarın tasarım hatlarını taşıyan "Classic LS" isimli yeni kılıf serisini duyurdu.
    iPhone 17 Pro, 1984’e döndü! Spigen'den Macintosh tarzı kılıf Tam Boyutta Gör
    Söz konusu kılıfların iPhone 17 Pro ve Pro Max kullanıcıları için özel olarak tasarlandığını belirtelim. Classic LS, Apple'ın 1980'li yıllarda kullandığı karakteristik gri renk tonuyla karşımıza çıkıyor. Tamamı plastik olan kılıf, Macintosh'un o dönemki endüstriyel tasarım dilini de günümüzün en modern telefonuna entegre etmeyi başarmış.
    iPhone 17 Pro, 1984’e döndü! Spigen'den Macintosh tarzı kılıf Tam Boyutta Gör
    Retro görünümüne rağmen modern iPhone özelliklerinden ödün vermeyen kılıflarda MagSafe desteği mevcut. Aynı zamanda iPhone 17 serisinin yeni Kamera Denetimi tuşu için özel bir erişim alanı sunuyor. Dileyen kullanıcılar, kılıfı DA30S-LS model bilek kayışıyla kombinleyebilme şansına da sahip.

    iPhone 17 Pro, 1984’e döndü! Spigen'den Macintosh tarzı kılıf Tam Boyutta Gör

    Nostalji uğruna kabalığı göze almak!

    Ancak bu nostaljik tasarımın bazı dezavantajları da var. Kılıf, Macintosh'un o dönemki köşeli yapısını taklit ettiği için iPhone'un modern kavisli hatlarını ortadan kaldırıyor. Cihazı hem daha geniş hem de daha uzun hale getiriyor. Ayrıca standart kılıflara göre oldukça ağır bir yapısı var. Yani bu kılıfı tercih edenlerin, nostalki uğruna biraz kaba bir kullanımı göze alması gerekecek.

    Apple tarihine saygı duruşu niteliğindeki bu özel aksesuar, Amazon üzerinden 40 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

