iPhone 17 Pro, 1984’e döndü! Spigen'den Macintosh tarzı kılıf

Nostalji uğruna kabalığı göze almak!
Ancak bu nostaljik tasarımın bazı dezavantajları da var. Kılıf, Macintosh'un o dönemki köşeli yapısını taklit ettiği için iPhone'un modern kavisli hatlarını ortadan kaldırıyor. Cihazı hem daha geniş hem de daha uzun hale getiriyor. Ayrıca standart kılıflara göre oldukça ağır bir yapısı var. Yani bu kılıfı tercih edenlerin, nostalki uğruna biraz kaba bir kullanımı göze alması gerekecek.
Apple tarihine saygı duruşu niteliğindeki bu özel aksesuar, Amazon üzerinden 40 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.