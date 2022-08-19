Google Chrome tarayıcısı için acil bir güncelleme yayınlandı: Hemen yükleyin!

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Arama devi Google, Chrome tarayıcısı için acil bir güncelleme yayınladı. Windows için 104.0.5112.102/101 ve macOS/Linux için 104.0.5112.101 numaralı sürüm, bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak istismar edilen oldukça ciddi bir sıfır gün güvenlik açığını kapatıyor.

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CVE-2022-2856 referans numaralı açık Google Tehdit Analiz Grubu'ndan güvenlik uzmanları Ashley Shen ve Christian Resell tarafından keşfedildi. Yüksek önem düzeyi atanan açık, kötü amaçlı siteler aracılığıyla kurbanın bilgisayarında rastgele kod yürütmesine olanak tanıyor.

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Bu yılki beşinci ciddi güvenlik açığı

CVE-2022-2856 bu yıl Google Chrome'da ortaya çıkan beşinci ciddi güvenlik açığı olarak kayıtlara geçti. Yayınlanan güncelleme "kritik" ile "orta" arasında değişen önem düzeyine sahip 10 güvenlik açığını daha gideriyor. Dolayısı ile tarayıcınızı acilen yeni sürüme yükseltmenizde fayda var.

Google Chrome tarayıcısını güncellemek için ekranın sağ üst tarafındaki üç noktaya tıklayın. Açılan menüden Yardım > Google Chrome hakkında bölümüne giderek güncellemeyi hemen manuel olarak yükleyebilirsiniz.

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Google Chrome tarayıcısı için acil bir güncelleme yayınlandı