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    Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu X200 FE neler sunuyor?

    Vivo, kompakt boyutlara sahip yeni modeli X200 FE ile premium orta segmentte iddialı bir hamle yaptı. Cihaz, 90W hızlı şarj destekli yüksek kapasiteli bataryası, ve Zeiss destekli kamerası ile geliyor

    Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu X200 FE neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Vivo, kompakt yapısıyla dikkat çeken yeni modeli X200 FE’yi tanıttı. Tasarımıyla göz dolduran cihaz, güçlü teknik özellikleri ve Zeiss imzalı kamerasıyla orta-üst segmente iddialı bir giriş yapıyor. Fiyatı henüz resmileşmese de 600 ila 720 dolar arasında olması bekleniyor.

    Telefonun 6,31 inç boyutundaki LTPO AMOLED ekranı, 1.5K çözünürlük ve 4.500 nit tepe parlaklık değeriyle geliyor. Panel, Zeiss tarafından renk doğruluğu açısından özel olarak kalibre edilmiş. Cihaz, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

    İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 9300+ yer alıyor. Bu çipe 12 ya da 16 GB LPDDR5X RAM eşlik ediyor. Depolama alanı ise 512 GB’a kadar çıkıyor. Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile çalışan cihaz, yapay zekâ destekli özelliklerle de donatılmış.

    Kamera kurulumu da oldukça iddialı. 50 MP OIS destekli ana kameraya, 50 MP 3x telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açı sensör eşlik ediyor. Ön kamera da yine 50 MP çözünürlüğünde. Zeiss destekli yazılım özellikleriyle retro filtreler gibi özel çekim modları sunuluyor.

    Cihazın bataryası 6.500 mAh kapasitesinde. Ancak bazı bölgelerde 5.300 mAh olarak sunulabileceği belirtiliyor. 90W hızlı şarj desteği ve Silicon Anode 3.0 teknolojisiyle pil verimliliği oldukça yüksek. Dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak X200 FE, üç farklı bellek kombinasyonuna sahip.

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