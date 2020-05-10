100 saat batarya süresi sunan ReduxBuds kulaklık bağış rekorları kırıyor

Son dönemde özellikle Apple AirPods ile birlikte tam kablosuz kulaklık sınıfının çıkışa geçtiğini gördük. Bu sınıfta aktif gürültü engelleme ve uzun batarya ömrü iki önemli unsur durumunda. Bu bakımdan yatırımlar da bu unsurlara yöneliyor.

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ReduxBuds özellikleri ve fiyatı

Kickstarter üzerinde destek arayan ReduxBuds tam kablosuz kulaklık; sunduğu pil ömrü ile rekor kırıyor. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunan kulaklık; kılıfı devreye girdiğinde ise 90 saat daha idare edebiliyor. Bu rakamlar mevcut modellerde pek rastlanabilir değil.

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Diğer taraftan 7mm grafen sürücüler ile tatmin edici bir ses sunan model yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Dışarıdaki sesi tamamen kesme veya dışarıdaki sesi de duyma şeklinde profiller mevcut. Gürültü engelleme desibeli AirPods modelinden daha fazla.

Dış kısmında dokunmatik kontrolleri olan kulaklığın kılıfı USB Tip-C ile hızlı şarj olabiliyor. Kısa sürede popüler olan kulaklık ihtiyacı olan desteğin kat kat üzerine çıktı. 85$ bağış ile sahip olunabilen kulaklık Temmuz ayında dağıtıma başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/reduxaudio/reduxbuds-ai-powered-noise-cancelling-true-wireless-earbuds

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