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    100 saat batarya süresi sunan ReduxBuds kulaklık bağış rekorları kırıyor

    ReduxBuds tam kablosuz kulaklık modeli kılıfı ile birlikte 100 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve Kickstarter üzerinde aradığı desteğin kat kat fazlasını elde etti.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    100 saat batarya süresi sunan ReduxBuds kulaklık bağış rekorları kırıyor

    Son dönemde özellikle Apple AirPods ile birlikte tam kablosuz kulaklık sınıfının çıkışa geçtiğini gördük. Bu sınıfta aktif gürültü engelleme ve uzun batarya ömrü iki önemli unsur durumunda. Bu bakımdan yatırımlar da bu unsurlara yöneliyor.

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    ReduxBuds özellikleri ve fiyatı

    Kickstarter üzerinde destek arayan ReduxBuds tam kablosuz kulaklık; sunduğu pil ömrü ile rekor kırıyor. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunan kulaklık; kılıfı devreye girdiğinde ise 90 saat daha idare edebiliyor. Bu rakamlar mevcut modellerde pek rastlanabilir değil.

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    Diğer taraftan 7mm grafen sürücüler ile tatmin edici bir ses sunan model yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Dışarıdaki sesi tamamen kesme veya dışarıdaki sesi de duyma şeklinde profiller mevcut. Gürültü engelleme desibeli AirPods modelinden daha fazla.

    Dış kısmında dokunmatik kontrolleri olan kulaklığın kılıfı USB Tip-C ile hızlı şarj olabiliyor. Kısa sürede popüler olan kulaklık ihtiyacı olan desteğin kat kat üzerine çıktı. 85$ bağış ile sahip olunabilen kulaklık Temmuz ayında dağıtıma başlayacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/reduxaudio/reduxbuds-ai-powered-noise-cancelling-true-wireless-earbuds Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbozkurt85 5 gün
    ses kalitesini çözerlerse daha muhteşem olabilir. 100 saaat güzel bir saat dilimi ama ses kalitesini çözmeleri lazım
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    DH Misafiri 5 gün
    Bu basarili olucaklari anlamina gelmiyor, ve eline urun ulasacagi anlamina gelmiyor.<br /><br />Kickstarterin bagistan farki yok, bagis toplayan becerebilirse size urununuzu ulastiriyor. Yapamazsa bir yaptirim vs yok.<br /><br />KickStarterda cok umursamaz bu durumu isten aldigi paya bakar.<br /><br />Sayisiz ornegi var basarisiz olan, 4 senedir hala yakinda elinizde diyen proje, bunlar projeleri yapanlar her zaman dolandiricidir demekde degil. Hayallerle kuruluyor cogu proje ancak projelerin tasarlanma asamalarinda ya da uretime gecirmede herzaman sorunlar yasanabilir.<br /><br />Hatta bagis yapanlara urunlerini vermeyip, direkt satisa baslayanda cok kisi var, bagislarda vaad ettikleri dusuk fiyatlari vermek istemediklerinden.<br /><br />Demek istedigim KickStarter indiegogo vsvs bagistir kesin birsey elinize ulasir garantisi yoktur. Hele hemen ulasir garantisi nerdeyse hic yoktur.<br /><br />Projeden projeye degisir. Inceleyerek tartarak bakmak lazim. Ancak riskler her zaman vardir. <br /><br />Bu arada herkes kafasina gore bagis kampanyasi acabiliyor, yeterki suslemesini iyi bilin. Eskiye gore daha iyi ama hala dolandiricisi da cok olan bir platform
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    yorumculuklar 5 gün
    Ürünün tanıtım kısmı tamamen AirPods'un özelliklerini referans göstererek aldatmacalar yapıyor. DH'ye nasıl geldi haber olarak anlam veremiyorum?! Fund edildikten sonra ya ayakta kalmaz, ya da birkaç ürün gönderdikten sonra kepenkleri kapatır gider. Birkaç referans yapalım;
    - ANC'nin "AI powered" olması,
    Klasik reklam kalıbı, bilgisayar kodu olan her şey AI powered'dır fakat ANC için bir makine öğrenmesine gerek yoktur, her kulaklıkta olan ANC algoritması kullanılıyordur kesin. Gürültü olan ses seviyeleri belli, kirli olarak tanımlanabilecek ses dalgaları da belli, engelle geç
    - 100 saatlik bataryanın ANC aktif mi değil mi belli değil.
    - (Bu komik) Kulaklıkta Auto-Pairing özelliği varmış, sanırım bu noktada AirPods'daki kapağı aç bağla özelliğini aldatıcı reklamla kullanmaya çalışıyorlar, anlatılan şey Bluetooth'un mantığı gereği son bağlanılan cihaza otomatik bağlanılması durumu.

    Fakat bu tip ürünler aklıma bir şey getirtiyor, bizim ülkede bunu yapan bile yok, ben dahil... İnsanlar 6 kişi toplanmışlar, bir şeyleri toparlayıp bir "ürün" haline getirebilmişler ve tutturmaya çalışıyorlar, belki tutacak belki tutmayacak bilmiyorum ama ürünleşebilmek konusunda iyiler. Timeline konusunda da baya hızlılarmış, bunu dürüst bir şekilde paylaşıyor olmaları güzel. Sıkı çalışmışlar, her ay "mükemmel" özellikler geliştirmişler. AI powered ANC geliştirmeleri 1 ay sürmüş yav, veri eğitimi falan filan, perfect.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 gün
    Ses kalitesi bence en önemli şey böyle kulaklıklarda.Ses kötü olduktan sonra isterse 500 saat batarya olsun ne fayda.
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 6 gün
    Batarya süresinden daha önemli olan bir şey var ve Apple hariç çoğu şirket bunu görmezden geliyor; mikrofon kalitesi. Arkadaş şunlara biraz kaliteli mikrofon koyun. Tamam mesafeden dolayı sesi algılamakta sorun çıkar ama ağzında poşet varmış gibi boğuk ses iletmek nedir? Hoş Apple'da çok iyi sayılmaz ama en azından anlaşılır ses iletiyor telefon görüşmelerinde. Sanırım F/P olarak en yakın alternatifi Soundcore Liberty Air 2 sunuyor.
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    Hüsnü008 (Hüsnü Yanık) 6 gün
    kickstarter haha, buna 85 dolar vereceğinize günlük loto oynayın, belki para çıkar güzel bi' kulaklık alırsınız..
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    snowtger (Eren ) 6 gün Hüsnü008
    KickStarter'da koruma var hocam, hiç merak etmeyin. Öyle herkes kafasına göre bağış kampanyası açıp para toplayamıyor.
    Proje onay alırsa bağışlar toplanıyor. Toplanan bağışlarda hemen proje sahibine verilmiyor. İnceleniyor, eğer bir dolandırıcılık söz konusu ise bağış yapanlara paraları anında geri aktarılıyor.
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