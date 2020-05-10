100 saat batarya süresi sunan ReduxBuds kulaklık bağış rekorları kırıyor

Son dönemde özellikle Apple AirPods ile birlikte tam kablosuz kulaklık sınıfının çıkışa geçtiğini gördük. Bu sınıfta aktif gürültü engelleme ve uzun batarya ömrü iki önemli unsur durumunda. Bu bakımdan yatırımlar da bu unsurlara yöneliyor.İlginizi Çekebilir Vestel akıllı saati yakında piyasaya çıkıyor
ReduxBuds özellikleri ve fiyatı
Kickstarter üzerinde destek arayan ReduxBuds tam kablosuz kulaklık; sunduğu pil ömrü ile rekor kırıyor. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunan kulaklık; kılıfı devreye girdiğinde ise 90 saat daha idare edebiliyor. Bu rakamlar mevcut modellerde pek rastlanabilir değil.
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Diğer taraftan 7mm grafen sürücüler ile tatmin edici bir ses sunan model yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Dışarıdaki sesi tamamen kesme veya dışarıdaki sesi de duyma şeklinde profiller mevcut. Gürültü engelleme desibeli AirPods modelinden daha fazla.
Dış kısmında dokunmatik kontrolleri olan kulaklığın kılıfı USB Tip-C ile hızlı şarj olabiliyor. Kısa sürede popüler olan kulaklık ihtiyacı olan desteğin kat kat üzerine çıktı. 85$ bağış ile sahip olunabilen kulaklık Temmuz ayında dağıtıma başlayacak.
https://www.kickstarter.com/projects/reduxaudio/reduxbuds-ai-powered-noise-cancelling-true-wireless-earbuds Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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- ANC'nin "AI powered" olması,
Klasik reklam kalıbı, bilgisayar kodu olan her şey AI powered'dır fakat ANC için bir makine öğrenmesine gerek yoktur, her kulaklıkta olan ANC algoritması kullanılıyordur kesin. Gürültü olan ses seviyeleri belli, kirli olarak tanımlanabilecek ses dalgaları da belli, engelle geç
- 100 saatlik bataryanın ANC aktif mi değil mi belli değil.
- (Bu komik) Kulaklıkta Auto-Pairing özelliği varmış, sanırım bu noktada AirPods'daki kapağı aç bağla özelliğini aldatıcı reklamla kullanmaya çalışıyorlar, anlatılan şey Bluetooth'un mantığı gereği son bağlanılan cihaza otomatik bağlanılması durumu.
Fakat bu tip ürünler aklıma bir şey getirtiyor, bizim ülkede bunu yapan bile yok, ben dahil... İnsanlar 6 kişi toplanmışlar, bir şeyleri toparlayıp bir "ürün" haline getirebilmişler ve tutturmaya çalışıyorlar, belki tutacak belki tutmayacak bilmiyorum ama ürünleşebilmek konusunda iyiler. Timeline konusunda da baya hızlılarmış, bunu dürüst bir şekilde paylaşıyor olmaları güzel. Sıkı çalışmışlar, her ay "mükemmel" özellikler geliştirmişler. AI powered ANC geliştirmeleri 1 ay sürmüş yav, veri eğitimi falan filan, perfect.
Proje onay alırsa bağışlar toplanıyor. Toplanan bağışlarda hemen proje sahibine verilmiyor. İnceleniyor, eğer bir dolandırıcılık söz konusu ise bağış yapanlara paraları anında geri aktarılıyor.