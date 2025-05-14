John Wick benzeri Nobody filminin devamından ilk fragman geldi

Nobody 2 ne zaman geliyor?
Rus mafyasının hakkından geldikten sonra mütevazi hayatına geri dönen Hutch’ın başı, ailesiyle gittiği tatilde bir kez daha belaya girecektir. Bu kez karşısında kimsenin o güne kadar görmediği kadar kana susamış bir uyuşturucu çetesinin lideri vardır.
Bob Odenkirk’in artık biraz daha yaşlandığı ikinci filmde Geleceğe Dönüş filminden tanıdığımız Crystopher Lloyd Hutch’ın babası rolünde, ünlü aktör Sharon Stone ise acımasız çete lideri rolüyle kadroya katılıyor. İkinci filmi yine Derek Kolstad kaleme alırken bu kez yönetmen koltuğunda Endonezyalı Timo Tjahjanto oturuyor. Nobody 2 filmi 15 Ağustos 2025 tarihinde vizyonda olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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