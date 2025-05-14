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    John Wick benzeri Nobody filminin devamından ilk fragman geldi

    Bob Odenkirk’in Saul karakterinden sonra en popüler projesi olarak gösterilen Nobody/Önemsiz Biri yapımının devamı için ilk fragman ve vizyon bilgisi yayınlandı. 

    Nobody 2 Tam Boyutta Gör
    Hafızalara Breaking Bad dizisindeki Saul Goodman karakteri ile kazınan Bob Odenkirk’in başrolünü oynadığı Nobody filmi, özellikle John Wick esintileri ile 2021 yılına damga vurmuştu. 4 yıl sonra Nobody 2 ile Bob Odenkirk maceraya kaldığı yerden devam ediyor. 

    Nobody 2 ne zaman geliyor?

    Rus mafyasının hakkından geldikten sonra mütevazi hayatına geri dönen Hutch’ın başı, ailesiyle gittiği tatilde bir kez daha belaya girecektir. Bu kez karşısında kimsenin o güne kadar görmediği kadar kana susamış bir uyuşturucu çetesinin lideri vardır. 

    Bob Odenkirk’in artık biraz daha yaşlandığı ikinci filmde Geleceğe Dönüş filminden tanıdığımız Crystopher Lloyd Hutch’ın babası rolünde, ünlü aktör Sharon Stone ise acımasız çete lideri rolüyle kadroya katılıyor. İkinci filmi yine Derek Kolstad kaleme alırken bu kez yönetmen koltuğunda Endonezyalı Timo Tjahjanto oturuyor. Nobody 2 filmi 15 Ağustos 2025 tarihinde vizyonda olacak. 

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