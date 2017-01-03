1000$ sınırını geçen Bitcoin yeni rekora çok yakın!

Ayrıca Bkz. "Bill Gates AIDS'le savaş için 140 milyon doları gözden çıkardı"
Çin yuanının değer kaybetmesi, Venezuela'daki ekonomik kriz ve Brexit referandumunun sürpriz sonucuyla oluşan belirsizlik ortamında ivme kazanan bitcoinin değeri, ABD başkanlık seçiminin Trump’ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından 1 ay içerisinde %10’luk bir artış sağlamıştı. En son 2013 kasım ayında 1000$’ın üstünde bir değere sahip olan bitcoinin rekoru ise 1124$ ile 29 Kasım 2013 tarihine ait.
Belirsizlik sürebilir
Analistler bitcoin yükselişini sürdürerek 2013’e ait rekoru kıracağına inanıyor. Bu yıl içinde Trump’ın başkanlık koltuğuna oturacak olması, Çin Komünist Parti Kongresi, Almanya ve Fransa’daki seçimler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları gibi pek çok önemli olayın yaşanacak olması; uzmanları, yeni belirsizlik ortamında bitcoinin belki de tarihi bir artış gerçekleştireceği düşüncesine itiyor.
http://www.ibtimes.co.uk/bitcoin-price-reaches-three-year-high-soaring-above-1000-1598959 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adamalr sermaye karşılığı bizlere aylık sabit kazanç veriyor.
Mutlaka video izleyin
youtu.be/...
Amerikan doları hala karşılıklı basılır ancak 1971den beri karşılığı altın değil. Bitcoinin de bir karşılığı var; algoritması.
1- Sen nasıl internetten 100 liraya ayfon alacağım diye gidip adama para havale edip hıyar alıyorsan ve uçan parana yanıyorsan ya da nasıl hesabının şifresini virüse kaptırıp sonra banka hesabındaki bütün para uçuyorsa bitcoin'de ki güvenlik riskide aynı şekildedir.
Yani sen kişisel güvenliğini sağlar ve yatırmaman gereken yere yatırmazsan parana niye bir şey olsun?..
Trade yaptığın kurum üzerinde paranı bırakırsan kurum parayı alıp kaçarsa yine senin suçundur. Parayı kendi lokalindeki cüzdanına aktarıp bunu da yedeklemen tamamen kullanıcının sorumluluğuna kalmıştır.
2- İlk önce blockchain nedir bir şunu öğrenin. Kocaman dağıtık bir sistemden bahsediyoruz ve bankalar, sigorta kurumları "Biz nasıl blockchain sistemine geçeriz?" diye kafa patlatıp alt yapı çalışması yapmaya çalışıyor. Balon olup olmadığını buradan anlayabilirsiniz.
3- Tarafsız bir bakış açısıyla yine şunu söyleyebilirim. Elinde yüksek bitcoin olan kullanıcılar sistemi manipüle edebilecek güce sahiptir. Bunun benzeri olaylar gerçek paranın kullanıldığı borsa sistemlerinde de mevcuttur.
saçma maçma değer kazanıyo kardeşim hemde inanılmaz değer kazanıyo
Olaylari basindan takip eden bir arkadas cikti burda. Adamlar balon diye diye 1tl degerindeki bitcoinu 3700tlye getirdiler. Halen uyuyorlar.
Büyüklerimizin bi sözü vardi, zamaninda burdan arsa alsaydim simdi böyle olur, söyle olurdu diye.
Bitcoin almak icin halen gec degil. Reddit denen dunyanin en buyuk forumundada takiliyorum ben, bitcoin nerdeyse hergun top konularda yer alir.
Bitcoinun tanesi 100.000dollar olsada bizim millet balon der. Okumamak ögrenmemek cahil olmak mallesef cok kötü bisey.
Bugun almiyan senin gibi gene 7 sene sonra eyvah diyecek kardesim bundan emin olabilirsin.
Facebook kuruculari ellinde 210.000bitcoin bulunduruyor
Bill gates bu para birimine güveniyorum, gelecegin parasi diyor.
Microsoft,paypal,tesla,starbucks gibi 1000lerce isyeri artik bitcoinu kabul etmis durumda.
Tim draper denilen adam teknojinin kahini olarak bilinen,
Facebooka zamaninda para yatirdi ve kazandi
Twitter kuruldugunda para yatirdi kazandi
60.000bitcoin aldi tanesi 648dolardan, 2hafta sonra bitcoin 550dolara düstü. Bu sefer olmadi kahin traper diye dalga gectiler. Siz bekleyin ve görün, 2018de bitcoin 10.000dolar olacak dedi.
Bu adamlar hepsi saf enayi, akilli olan bu balon diyenler.
Cahillik ne güzel bisey, herseyi biliyorsun. Üstelikte eminsin!
Bana Norveçli Üniversite öğrencisini hatırlattın: theguardian.com/...
Türkçesi: 2009'da 150 Norveç Kroner'ine öğrenci 5000 Bitcoin alıyor, sonra bunu unutuyor. Sonra 2015'de hatırlıyor ve paranın değerinin yaklaşık 886.000 $ olduğunu görüyor.
Altcoin
Onecoin
Coinspace gibi sanal diger kriptolardan uzak durun.
Bitcoinun gelecegi parlak, 8 senedir batacak diyorlar. Daha cok beklerler. Bitcoin kendini kanitlamis bir para birimidir. Øbur kriptolarla karsilastirmayin.
2020de 10k-30k dolar olacak. 8senedir almadiniz sahtekarlik dediniz ne oldu? Alanlar kazandi,siz kaybettiniz.
Sene basinda 10.000tl yatirsaydiniz suan 37.000tl paraniz olurdu.
Siz uyumaya devam edin.
Teknolojiyi ve dünya ekonomisini takip eden biri, zaten bitcoinun gelecegini görür.
işi bilmeyen nasıl alsın bankalardan alamıyorsunki nasıl güvensin adam herkesin harcı değil bu...
1$ bile yatırmayın bu sistemlere. Hep Türk parasının değerini düşürüyorsunuz. Hem de para ülkeden çıkıyor. Parayı çöpe atmakla aynı şey.
Bahsettiğim 14000 tl lik btc alımını bu sistemlerden birine yatırdım . 3700 dolar olan karsiligi ile 74 jeton aldım. İlk bir ay tüm geliri jetona verdim. Geçen ayın 16 sında 300 dolar çektim , Şimdi 400 dolar var 500 olunca onuda çekecek işallah . Toplamda 94 jetonum var . 100 olunca günlük 50 dolara denk gelecek . Birileri riski sever girer yatırır sonunda ya kazanç elde eder ya sistem çöker . Btc min seviyelerdeyken satın almak istemiştim herkes batacak edecek dedi durdu bizde çekindik haliyle , btc borsasina anlık takip edin alim satın rakamları milyonları bulabiliyor ve sn başına onlarca işlem yapılıyor . Tahmin edilemeyecek kadar büyük bir piyasa , on yargilarimiz bizi tutsak ediyor , birileri köşeyi döneli çok oldu
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