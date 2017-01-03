1000$ sınırını geçen Bitcoin yeni rekora çok yakın!

2009’da Kullanımına başlanan ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede halen paranın takip edilemiyor olması ve illegal işlerde kullanıldığı gerekçesiyle, resmi olarak kabul edilmeyen dijital para birimi bitcoin; 2016’nın özellikle ikinci yarısında kendisine güvenen yatırımcıları bir hayli sevindirmişti. Geride bıraktığımız yılın yoğun siyasi ve ekonomik gündemi Bitcoin’i de tetikleyerek yılbaşında 430$ seviyesinde işlem görürken yıl sonuna doğru 1000$ ulaşmıştı.

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Çin yuanının değer kaybetmesi, Venezuela'daki ekonomik kriz ve Brexit referandumunun sürpriz sonucuyla oluşan belirsizlik ortamında ivme kazanan bitcoinin değeri, ABD başkanlık seçiminin Trump’ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından 1 ay içerisinde %10’luk bir artış sağlamıştı. En son 2013 kasım ayında 1000$’ın üstünde bir değere sahip olan bitcoinin rekoru ise 1124$ ile 29 Kasım 2013 tarihine ait.

Belirsizlik sürebilir

Analistler bitcoin yükselişini sürdürerek 2013’e ait rekoru kıracağına inanıyor. Bu yıl içinde Trump’ın başkanlık koltuğuna oturacak olması, Çin Komünist Parti Kongresi, Almanya ve Fransa’daki seçimler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları gibi pek çok önemli olayın yaşanacak olması; uzmanları, yeni belirsizlik ortamında bitcoinin belki de tarihi bir artış gerçekleştireceği düşüncesine itiyor.

http://www.ibtimes.co.uk/bitcoin-price-reaches-three-year-high-soaring-above-1000-1598959