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1000$ sınırını geçen Bitcoin yeni rekora çok yakın!

2016’nın sonlarına doğru değeri 1000$ seviyesine ulaşan bitcoin 2017’ye de hızlı başladı. Bugün 1034$ seviyesine ulaşan dijital para birimi tüm zamanların rekorunu kırmaya bir hayli yaklaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,3b
1
44
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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1000$ sınırını geçen Bitcoin yeni rekora çok yakın!

2009’da Kullanımına başlanan ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede halen paranın takip edilemiyor olması ve illegal işlerde kullanıldığı gerekçesiyle, resmi olarak kabul edilmeyen dijital para birimi bitcoin; 2016’nın özellikle ikinci yarısında kendisine güvenen yatırımcıları bir hayli sevindirmişti. Geride bıraktığımız yılın yoğun siyasi ve ekonomik gündemi Bitcoin’i de tetikleyerek yılbaşında 430$ seviyesinde işlem görürken yıl sonuna doğru 1000$ ulaşmıştı.

Ayrıca Bkz. "Bill Gates AIDS'le savaş için 140 milyon doları gözden çıkardı"  

Çin yuanının değer kaybetmesi, Venezuela'daki ekonomik kriz ve Brexit referandumunun sürpriz sonucuyla oluşan belirsizlik ortamında ivme kazanan bitcoinin değeri, ABD başkanlık seçiminin Trump’ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından 1 ay içerisinde %10’luk bir artış sağlamıştı. En son 2013 kasım ayında 1000$’ın üstünde bir değere sahip olan bitcoinin rekoru ise 1124$ ile 29 Kasım 2013 tarihine ait.

Belirsizlik sürebilir 

Analistler bitcoin yükselişini sürdürerek 2013’e ait rekoru kıracağına inanıyor. Bu yıl içinde Trump’ın başkanlık koltuğuna oturacak olması, Çin Komünist Parti Kongresi, Almanya ve Fransa’daki seçimler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları gibi pek çok önemli olayın yaşanacak olması; uzmanları, yeni belirsizlik ortamında bitcoinin belki de tarihi bir artış gerçekleştireceği düşüncesine itiyor.


http://www.ibtimes.co.uk/bitcoin-price-reaches-three-year-high-soaring-above-1000-1598959 Yorum Yaz
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ceo-tr 2 yıl en beğenilen
yanlış anlaşılmasın ama şu bitcoin bana çok saçma geliyor. herhangi bir karşılığı olmayan sanal bir şey. yani diğer para birimleri gibi altın karşılığı yok. dolarda da yok gerçi ama en azından onda elinde boyalı bir kağıt oluyor. bana göre altın tek gerçek para birimi. ve altın karşılığı olan para birimleri daha güvenli.
yanlış anlaşılmasın ama şu bitcoin bana çok saçma geliyor. herhangi bir karşılığı olmayan sanal bir şey. yani diğer para birimleri gibi altın karşılığı yok. dol...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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WarSaw 2 yıl
bitcoin balondur sakın güvenipte paranızı yatırmayın fena çarpılırsınız. ortada bu para biriminin sahibi bile yok. kim vurduya gidersiniz.
3 Yanıt Yanıtla +10
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modifci 2 yıl
Litecoin hakkında ne düşünüyorsunuz
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eSbL4 2 yıl
Arkadaşlar forex robotu kiralayan bir şirket var www.evobinary.com
adamalr sermaye karşılığı bizlere aylık sabit kazanç veriyor.
Mutlaka video izleyin
youtu.be/...
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YolumBilgelik 2 yıl
Hiç bir şey sonsuza kadar yükselmez. Tehlikeli bir sanal para birimi bitcoin.
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DH Misafiri 2 yıl
Bitcoin'in bir karşılığının olmadığı söylenip durmuş. Diğer para birimlerinin de bir karşılığı yok. Amerika 1971'de dolar karşılığı kadar altın tutma kuralından vazgeçti. Şuanda piyasada dönen paranın da bir karşılığı yok !
1 Yanıt Yanıtla
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MrKemal17 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bitcoin'in bir karşılığının olmadığı söylenip durmuş. Diğer para birimlerinin de bir karşılığı yok. Amerika 1971'de dolar karşılığı kadar altın tutma kuralından vazgeçti. Şuanda piyasada dönen paranın da bir karşılığı yok !

Amerikan doları hala karşılıklı basılır ancak 1971den beri karşılığı altın değil. Bitcoinin de bir karşılığı var; algoritması.
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DH Misafiri 2 yıl
Yorumlara bakıyorum da çoğu kişinin aklı yok fikri var.
1- Sen nasıl internetten 100 liraya ayfon alacağım diye gidip adama para havale edip hıyar alıyorsan ve uçan parana yanıyorsan ya da nasıl hesabının şifresini virüse kaptırıp sonra banka hesabındaki bütün para uçuyorsa bitcoin'de ki güvenlik riskide aynı şekildedir.
Yani sen kişisel güvenliğini sağlar ve yatırmaman gereken yere yatırmazsan parana niye bir şey olsun?..
Trade yaptığın kurum üzerinde paranı bırakırsan kurum parayı alıp kaçarsa yine senin suçundur. Parayı kendi lokalindeki cüzdanına aktarıp bunu da yedeklemen tamamen kullanıcının sorumluluğuna kalmıştır.
2- İlk önce blockchain nedir bir şunu öğrenin. Kocaman dağıtık bir sistemden bahsediyoruz ve bankalar, sigorta kurumları "Biz nasıl blockchain sistemine geçeriz?" diye kafa patlatıp alt yapı çalışması yapmaya çalışıyor. Balon olup olmadığını buradan anlayabilirsiniz.
3- Tarafsız bir bakış açısıyla yine şunu söyleyebilirim. Elinde yüksek bitcoin olan kullanıcılar sistemi manipüle edebilecek güce sahiptir. Bunun benzeri olaylar gerçek paranın kullanıldığı borsa sistemlerinde de mevcuttur.
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cucu87 2 yıl
yıl 2009 yada 2010 du üniversitedeydim borsa forex vs araştırırken bu bitcoin denen şeyi öğrendim baya araştırdım kafam almadı çok karışık geldi ama tek öğrendiğim bu bitcoin denen şeyin exchange inin para edebilecek olmasıydı o zamanlar çok komik bir değeri vardı tam hatırlamıyorum ama 5 10 dolar bişeydi öğrencilik işte para yok abiden istedik babadan istedik vermediler sonra unuttum bunu bikaç yıl önce bakmıştım 1500 2000 liraydı vay be dedim bi kaç coin alsaydık paraya bak yine unuttum aklımdan cıktı şimdi yine karşıma çıktı 1000 dolar inanabiliyomusun 1000 dolar ya ve burda bu para birimine hala saçma diyenler var.
saçma maçma değer kazanıyo kardeşim hemde inanılmaz değer kazanıyo
2 Yanıt Yanıtla +2
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AkatooS86 2 yıl cucu87
cucu87
yıl 2009 yada 2010 du üniversitedeydim borsa forex vs araştırırken bu bitcoin denen şeyi öğrendim baya araştırdım kafam almadı çok karışık geldi ama tek öğrendiğim bu bitcoin denen şeyin exchange inin para edebilecek olmasıydı o zamanlar çok komik bir değeri vardı tam hatırlamıyorum ama 5 10 dolar bişeydi öğrencilik işte para yok abiden istedik babadan istedik vermediler sonra unuttum bunu bikaç yıl önce bakmıştım 1500 2000 liraydı vay be dedim bi kaç coin alsaydık paraya bak yine unuttum aklımdan cıktı şimdi yine karşıma çıktı 1000 dolar inanabiliyomusun 1000 dolar ya ve burda bu para birimine hala saçma diyenler var.
saçma maçma değer kazanıyo kardeşim hemde inanılmaz değer kazanıyo

Olaylari basindan takip eden bir arkadas cikti burda. Adamlar balon diye diye 1tl degerindeki bitcoinu 3700tlye getirdiler. Halen uyuyorlar.
Büyüklerimizin bi sözü vardi, zamaninda burdan arsa alsaydim simdi böyle olur, söyle olurdu diye.
Bitcoin almak icin halen gec degil. Reddit denen dunyanin en buyuk forumundada takiliyorum ben, bitcoin nerdeyse hergun top konularda yer alir.
Bitcoinun tanesi 100.000dollar olsada bizim millet balon der. Okumamak ögrenmemek cahil olmak mallesef cok kötü bisey.
Bugun almiyan senin gibi gene 7 sene sonra eyvah diyecek kardesim bundan emin olabilirsin.
Facebook kuruculari ellinde 210.000bitcoin bulunduruyor
Bill gates bu para birimine güveniyorum, gelecegin parasi diyor.
Microsoft,paypal,tesla,starbucks gibi 1000lerce isyeri artik bitcoinu kabul etmis durumda.
Tim draper denilen adam teknojinin kahini olarak bilinen,
Facebooka zamaninda para yatirdi ve kazandi
Twitter kuruldugunda para yatirdi kazandi
60.000bitcoin aldi tanesi 648dolardan, 2hafta sonra bitcoin 550dolara düstü. Bu sefer olmadi kahin traper diye dalga gectiler. Siz bekleyin ve görün, 2018de bitcoin 10.000dolar olacak dedi.
Bu adamlar hepsi saf enayi, akilli olan bu balon diyenler.
Cahillik ne güzel bisey, herseyi biliyorsun. Üstelikte eminsin!
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sniper23 2 yıl cucu87
Orijinalden alıntı: cucu87
yıl 2009 yada 2010 du üniversitedeydim borsa forex vs araştırırken bu bitcoin denen şeyi öğrendim baya araştırdım kafam almadı çok karışık geldi ama tek öğrendiğim bu bitcoin denen şeyin exchange inin para edebilecek olmasıydı o zamanlar çok komik bir değeri vardı tam hatırlamıyorum ama 5 10 dolar bişeydi öğrencilik işte para yok abiden istedik babadan istedik vermediler sonra unuttum bunu bikaç yıl önce bakmıştım 1500 2000 liraydı vay be dedim bi kaç coin alsaydık paraya bak yine unuttum aklımdan cıktı şimdi yine karşıma çıktı 1000 dolar inanabiliyomusun 1000 dolar ya ve burda bu para birimine hala saçma diyenler var.
saçma maçma değer kazanıyo kardeşim hemde inanılmaz değer kazanıyo

Bana Norveçli Üniversite öğrencisini hatırlattın: theguardian.com/...
Türkçesi: 2009'da 150 Norveç Kroner'ine öğrenci 5000 Bitcoin alıyor, sonra bunu unutuyor. Sonra 2015'de hatırlıyor ve paranın değerinin yaklaşık 886.000 $ olduğunu görüyor.
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AkatooS86 2 yıl
Kripto para : bitcoindur
Altcoin
Onecoin
Coinspace gibi sanal diger kriptolardan uzak durun.
Bitcoinun gelecegi parlak, 8 senedir batacak diyorlar. Daha cok beklerler. Bitcoin kendini kanitlamis bir para birimidir. Øbur kriptolarla karsilastirmayin.
2020de 10k-30k dolar olacak. 8senedir almadiniz sahtekarlik dediniz ne oldu? Alanlar kazandi,siz kaybettiniz.
Sene basinda 10.000tl yatirsaydiniz suan 37.000tl paraniz olurdu.
Siz uyumaya devam edin.
Teknolojiyi ve dünya ekonomisini takip eden biri, zaten bitcoinun gelecegini görür.
1 Yanıt Yanıtla +1
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dere.beyi 2 yıl AkatooS86
AkatooS86

Kripto para : bitcoindur



Altcoin

Onecoin

Coinspace gibi sanal diger kriptolardan uzak durun.



Bitcoinun gelecegi parlak, 8 senedir batacak diyorlar. Daha cok beklerler. Bitcoin kendini kanitlamis bir para birimidir. Øbur kriptolarla karsilastirmayin.



2020de 10k-30k dolar olacak. 8senedir almadiniz sahtekarlik dediniz ne oldu? Alanlar kazandi,siz kaybettiniz.



Sene basinda 10.000tl yatirsaydiniz suan 37.000tl paraniz olurdu.



Siz uyumaya devam edin.



Teknolojiyi ve dünya ekonomisini takip eden biri, zaten bitcoinun gelecegini görür.



işi bilmeyen nasıl alsın bankalardan alamıyorsunki nasıl güvensin adam herkesin harcı değil bu...
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asosyal mühendis 2 yıl
Özellikle bitcoin kullarak devam eden ponzi sistemlere (hani şu 5$-50$-100$ a paket alma sistemleri var ya) işte bunlara dikkat edin. Bitcoin özellikle bunlardan etkileniyor. Dolandırıcılığın alası bunlarda dönüyor. İsim vermeyeceğim piyasada çok. En çok sosyal medyalarda milletin parasını yatırım adı altında alıyorlar. Reklammış bilmem neymiş saçmalıklarıyla millet de inanıyor hem de babasının şirketi gibi. Geçende vardı öyle, 100 bin tl yatırmış geri zekalı. Babasının şirketi gibi övüyordu duruyordu. O kadar da kişi kaydetmiş. Hepsini de mağdur etmiş kendi parası da gitmiş. Hepsini geçti annesinin babasının kefen parasını da işin içine koymuş. Ev araba ne varsa borç altında. Bence iyi oluyor. Akılsız kafasının kahrını bir ömrü boyunca çekecek.
1$ bile yatırmayın bu sistemlere. Hep Türk parasının değerini düşürüyorsunuz. Hem de para ülkeden çıkıyor. Parayı çöpe atmakla aynı şey.
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xYaKuBux 2 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis
Özellikle bitcoin kullarak devam eden ponzi sistemlere (hani şu 5$-50$-100$ a paket alma sistemleri var ya) işte bunlara dikkat edin. Bitcoin özellikle bunlardan etkileniyor. Dolandırıcılığın alası bunlarda dönüyor. İsim vermeyeceğim piyasada çok. En çok sosyal medyalarda milletin parasını yatırım adı altında alıyorlar. Reklammış bilmem neymiş saçmalıklarıyla millet de inanıyor hem de babasının şirketi gibi. Geçende vardı öyle, 100 bin tl yatırmış geri zekalı. Babasının şirketi gibi övüyordu duruyordu. O kadar da kişi kaydetmiş. Hepsini de mağdur etmiş kendi parası da gitmiş. Hepsini geçti annesinin babasının kefen parasını da işin içine koymuş. Ev araba ne varsa borç altında. Bence iyi oluyor. Akılsız kafasının kahrını bir ömrü boyunca çekecek.
1$ bile yatırmayın bu sistemlere. Hep Türk parasının değerini düşürüyorsunuz. Hem de para ülkeden çıkıyor. Parayı çöpe atmakla aynı şey.

Bahsettiğim 14000 tl lik btc alımını bu sistemlerden birine yatırdım . 3700 dolar olan karsiligi ile 74 jeton aldım. İlk bir ay tüm geliri jetona verdim. Geçen ayın 16 sında 300 dolar çektim , Şimdi 400 dolar var 500 olunca onuda çekecek işallah . Toplamda 94 jetonum var . 100 olunca günlük 50 dolara denk gelecek . Birileri riski sever girer yatırır sonunda ya kazanç elde eder ya sistem çöker . Btc min seviyelerdeyken satın almak istemiştim herkes batacak edecek dedi durdu bizde çekindik haliyle , btc borsasina anlık takip edin alim satın rakamları milyonları bulabiliyor ve sn başına onlarca işlem yapılıyor . Tahmin edilemeyecek kadar büyük bir piyasa , on yargilarimiz bizi tutsak ediyor , birileri köşeyi döneli çok oldu
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burakdc 2 yıl
Tamam kabul Bitcoin çok değerli ama birde söyle düşünün. Diyelim elimde Dolar, Altın, Euro var ve bunları TL ye cevirmek istiyorum. Ben elimdeki tüm mevduatımı satım karşılığında TL aldım artık o mevduatta benim parami bozan kişilerin eline geçti onlar kullanıyor olacak. Aynı senerya Bit coin içinde geçerli. Buraya kadar herşey normal. Günün birinde Herkes elindeki Bitcoinleri bozdurma kararı alırsa harcama değil bana Bitcoin karşılığında TL (bozduran herkesin TLye yatırım yaptığını düşünürsek, başka birimlerde olur)verecekler ama benimonlara verdiğim Bitcoin ise sanal yani üretilen tüm Bitcoinler bu para birimini icat eden kişiye geri dönmüş olacak (Bitcoinle idare edilen bir ülke yok)bu kişi ise ciddi miktarda parası olacak ama dolaşimda olmayan sadece kendinde olan garip bir para birimi olacak.Bir başka merak ettiğim konu ise dunya üzerindeki tüm bit coinleri bozdurmaya kalksak bunun karşılığında bizlere verebilecekleri gerçek bir para varmıdır yoksa kanımca tartışmaya bile değmeyeceğini düşünüyorum tam anlamıyla fiyaskodur ve değersizdir (benim bir taşın üstüne 1.000.000 $ yazmamla aynıdır). Ekonomi ve finans özürlü olan bu mühendis kardeşinize konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Yazımı konuyu okuyarak ve yorumlara bakarak yazdım.
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sibo 2 yıl burakdc
Bugün herkes bankadaki parasını çekmek istese dahi çekemeyiz. Piyasada o kadar nakit yok. Yani BitCoinle karşılaştırmaya gerek yok. Kripto paranın değeri niye bu kadar çılgın bir seviyede. Demek ki bu paranın başka bir yeteneği var. Boş muhabbet yapmak yerine kripto para denir? Bunu araştırmak daha kolay olur. Hmm demek böyleymiş diyebilir ardından bir yatırım da siz yapmak istersiniz.
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Musty3535123 2 yıl
bitcoin yasa dışı işlerde para aklıma için kullanılan sistem. dünya böyle oldukça bitcoin asla yok olmaz, aksine sürekli artacak. çin elektronik para birimi için uğraşıyor ve ileride mutlaka geçicek. hangi devirdeyiz hayla kağıt para taşıyoruz, neden acaba hiç düşündünüz mü ? o kağıt para demek dolar demek güç demek.
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