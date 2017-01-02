Bill Gates AIDS'le savaş için 140 milyon doları gözden çıkardı

Birleşmiş Milletler’in 2014 yılında yayınladığı rapora göre dünyada yaklaşık 37 milyon HIV virüsü taşıyıcısı var ve her yıl 1.2 milyon kişi AIDS’den hayatını kaybediyor. Uzmanların bu virüsü durdurmak için teknolojiye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Gates Vakfı; uzun süredir bu virüsün durdurulması üzerine çalışan Intarcia Therapeutics şirketine ilk etapta 50 milyon dolar ve çalışmaların gidişatına göre 90 milyon dolar vererek toplamda 140 milyon dolarlık bir bağışta bulunacak.
AIDS'in yayılmasını engelleyecek
Intercia şirketi AIDS’i tamamen ortadan kaldırmasa da en azından yayılmasını engelleyecek olan bir sistemin üzerinde çalışıyordu. İnsan vücuduna içinde HIV virüsüyle savaşacak, aşı niteliğinde, ilaç barındıran bir implantın yerleştirilmesiyle virüsün yaygın olduğu (Afrika kıtası gibi) bölgelerde daha fazla yayılmasını engellenebilir. Ayrıca implantın 12 aya varan kullanım ömrü sayesinde uzun süreli bağışıklık sağlamış olacak ve 12 aydan sonra içine tekrar ilaç enjekte edilerek kullanıma devam edilebilecek.
Bu sistemin daha işler hale gelmesi ve özellikle HIV virüsüyle mücadelede etkin olarak kullanılabilmesi için Intercia’ya destek olan Gates Vakfı adına konuşan vakfın genel müdürü Sue Desmond-Hellman AIDS’le mücadelenin insan hayatı için bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
http://www.itechpost.com/articles/70163/20170101/find-out-bill-gates-proposition-cure-hiv-catch.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Afrika ikinci en büyük kıta olup, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından en zengin kıta. Bu zenginliğe göz dikmiş olan batılı aç kurtlar, Afrika nüfusunun artmasını engellemeye çalışıyor. Bill & Melinda Gates Vakfı, UNİCEF, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar aracılığıyla aşılanan çocukların bir bölümü ölüyor, önemli bir bölümü ise ya felç oluyor ya da üreme yetilerini kaybediyor.
Gazeteci Christina England'ın vactruth.com'da yazdıklarına göre, Kuzey Çad'taki Küçük Gouro köyündeki en az 50 genç, ‘MenAFriVac' adlı yeni menenjit aşısı yapılmasının ardından felç oldu. The Independent gazetesinde çıkan haberlere göre, yapılan ilaç denemelerinde, on binlerce insan ya ölüyor, ya da kalıcı sağlık sorunlarına maruz kalıyor. İlaç ve aşı denemeleri yüzünden pek çok engelli doğumun görüldüğü de açıklandı. Bu ve benzeri skandalların gündeme gelmemesi için, susmalarına karşılık para veriliyor, tehdide maruz kalıyor ya da sürgüne gönderiliyor.
Kaynak: Yenisöz
Zenginlerin hepsine laf edin de su mark zuckerberg ve bill gatese laf etmeyin be abi.50 kisi felc kaldi diyor haberde kurtardigi milyonlarca cocuktan bahsedilmemis ama.Afrikada bill gates ve zuckerberg sayesinde koku kurutulan hastaliklardan da bahseden yok.Bizim ulkenin insani boyle iste adam suyun uzerinde yuruse yuzme bilmiyor derler.Ama iki sirin gozukmek icin 2-3 kurus para bagislayan adamlara sesini cikaran yok ne bicim insansin diyen yok.
Bill Gates ve Zuckerberg zenginler icin ornek olmalidir,olmasi gereken de budur zaten