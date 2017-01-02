Bill Gates AIDS'le savaş için 140 milyon doları gözden çıkardı

2000 Yılında Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından kurulan ve dünyanın en şeffaf vakfı olarak gösterilen Bill&Melinda Gates Vakfı; ‘’Her hayat eşit değerdedir.’’ mottosuyla bugüne kadar gelişmemiş ülkelerdeki sağlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasında tutun da ABD’de fırsat eşitliği problemine kadar pek çok konuda yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettirmişti. Vakıf şimdi ise AIDS’e neden olan HIV virüsüyle mücadele için 140 milyon doları gözden çıkardı.

Birleşmiş Milletler’in 2014 yılında yayınladığı rapora göre dünyada yaklaşık 37 milyon HIV virüsü taşıyıcısı var ve her yıl 1.2 milyon kişi AIDS’den hayatını kaybediyor. Uzmanların bu virüsü durdurmak için teknolojiye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Gates Vakfı; uzun süredir bu virüsün durdurulması üzerine çalışan Intarcia Therapeutics şirketine ilk etapta 50 milyon dolar ve çalışmaların gidişatına göre 90 milyon dolar vererek toplamda 140 milyon dolarlık bir bağışta bulunacak.

AIDS'in yayılmasını engelleyecek

Intercia şirketi AIDS’i tamamen ortadan kaldırmasa da en azından yayılmasını engelleyecek olan bir sistemin üzerinde çalışıyordu. İnsan vücuduna içinde HIV virüsüyle savaşacak, aşı niteliğinde, ilaç barındıran bir implantın yerleştirilmesiyle virüsün yaygın olduğu (Afrika kıtası gibi) bölgelerde daha fazla yayılmasını engellenebilir. Ayrıca implantın 12 aya varan kullanım ömrü sayesinde uzun süreli bağışıklık sağlamış olacak ve 12 aydan sonra içine tekrar ilaç enjekte edilerek kullanıma devam edilebilecek.

Bu sistemin daha işler hale gelmesi ve özellikle HIV virüsüyle mücadelede etkin olarak kullanılabilmesi için Intercia’ya destek olan Gates Vakfı adına konuşan vakfın genel müdürü Sue Desmond-Hellman AIDS’le mücadelenin insan hayatı için bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

http://www.itechpost.com/articles/70163/20170101/find-out-bill-gates-proposition-cure-hiv-catch.htm