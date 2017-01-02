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Bill Gates AIDS'le savaş için 140 milyon doları gözden çıkardı

Uzun bir süre önce kurucusu olduğu Microsoft’un yönetiminden çekilen ve kendini hayır işlerine adayan Bill Gates şimdi de AIDS ile mücadele edecek. Detaylar haberimizde
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bill Gates AIDS'le savaş için 140 milyon doları gözden çıkardı

2000 Yılında Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından kurulan ve dünyanın en şeffaf vakfı olarak gösterilen Bill&Melinda Gates Vakfı; ‘’Her hayat eşit değerdedir.’’ mottosuyla bugüne kadar gelişmemiş ülkelerdeki sağlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasında tutun da ABD’de fırsat eşitliği problemine kadar pek çok konuda yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettirmişti. Vakıf şimdi ise AIDS’e neden olan HIV virüsüyle mücadele için 140 milyon doları gözden çıkardı.

Birleşmiş Milletler’in 2014 yılında yayınladığı rapora göre dünyada yaklaşık 37 milyon HIV virüsü taşıyıcısı var ve her yıl 1.2 milyon kişi AIDS’den hayatını kaybediyor. Uzmanların bu virüsü durdurmak için teknolojiye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Gates Vakfı; uzun süredir bu virüsün durdurulması üzerine çalışan Intarcia Therapeutics şirketine ilk etapta 50 milyon dolar ve çalışmaların gidişatına göre 90 milyon dolar vererek toplamda 140 milyon dolarlık bir bağışta bulunacak.

AIDS'in yayılmasını engelleyecek 

Intercia şirketi AIDS’i tamamen ortadan kaldırmasa da en azından yayılmasını engelleyecek olan bir sistemin üzerinde çalışıyordu. İnsan vücuduna içinde HIV virüsüyle savaşacak, aşı niteliğinde, ilaç barındıran bir implantın yerleştirilmesiyle virüsün yaygın olduğu (Afrika kıtası gibi) bölgelerde daha fazla yayılmasını engellenebilir. Ayrıca implantın 12 aya varan kullanım ömrü sayesinde uzun süreli bağışıklık sağlamış olacak ve 12 aydan sonra içine tekrar ilaç enjekte edilerek kullanıma devam edilebilecek.

Bu sistemin daha işler hale gelmesi ve özellikle HIV virüsüyle mücadelede etkin olarak kullanılabilmesi için Intercia’ya destek olan Gates Vakfı adına konuşan vakfın genel müdürü Sue Desmond-Hellman AIDS’le mücadelenin insan hayatı için bir ihtiyaç olduğunu belirtti.


http://www.itechpost.com/articles/70163/20170101/find-out-bill-gates-proposition-cure-hiv-catch.htm Yorum Yaz
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since1700 2 yıl en beğenilen
AFRİKA İNSANSIZLAŞTIRILIYOR

Afrika ikinci en büyük kıta olup, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından en zengin kıta. Bu zenginliğe göz dikmiş olan batılı aç kurtlar, Afrika nüfusunun artmasını engellemeye çalışıyor. Bill & Melinda Gates Vakfı, UNİCEF, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar aracılığıyla aşılanan çocukların bir bölümü ölüyor, önemli bir bölümü ise ya felç oluyor ya da üreme yetilerini kaybediyor.

Gazeteci Christina England'ın vactruth.com'da yazdıklarına göre, Kuzey Çad'taki Küçük Gouro köyündeki en az 50 genç, ‘MenAFriVac' adlı yeni menenjit aşısı yapılmasının ardından felç oldu. The Independent gazetesinde çıkan haberlere göre, yapılan ilaç denemelerinde, on binlerce insan ya ölüyor, ya da kalıcı sağlık sorunlarına maruz kalıyor. İlaç ve aşı denemeleri yüzünden pek çok engelli doğumun görüldüğü de açıklandı. Bu ve benzeri skandalların gündeme gelmemesi için, susmalarına karşılık para veriliyor, tehdide maruz kalıyor ya da sürgüne gönderiliyor.
Kaynak: Yenisöz
AFRİKA İNSANSIZLAŞTIRILIYORAfrika ikinci en büyük kıta olup, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından en zengin kıta. Bu zenginliğe göz dikmiş o...
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Bamya Avcisi 2 yıl since1700
since1700

AFRİKA İNSANSIZLAŞTIRILIYOR

Afrika ikinci en büyük kıta olup, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından en zengin kıta. Bu zenginliğe göz dikmiş olan batılı aç kurtlar, Afrika nüfusunun artmasını engellemeye çalışıyor. Bill & Melinda Gates Vakfı, UNİCEF, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar aracılığıyla aşılanan çocukların bir bölümü ölüyor, önemli bir bölümü ise ya felç oluyor ya da üreme yetilerini kaybediyor.

Gazeteci Christina England'ın vactruth.com'da yazdıklarına göre, Kuzey Çad'taki Küçük Gouro köyündeki en az 50 genç, ‘MenAFriVac' adlı yeni menenjit aşısı yapılmasının ardından felç oldu. The Independent gazetesinde çıkan haberlere göre, yapılan ilaç denemelerinde, on binlerce insan ya ölüyor, ya da kalıcı sağlık sorunlarına maruz kalıyor. İlaç ve aşı denemeleri yüzünden pek çok engelli doğumun görüldüğü de açıklandı. Bu ve benzeri skandalların gündeme gelmemesi için, susmalarına karşılık para veriliyor, tehdide maruz kalıyor ya da sürgüne gönderiliyor.
Kaynak: Yenisöz

Zenginlerin hepsine laf edin de su mark zuckerberg ve bill gatese laf etmeyin be abi.50 kisi felc kaldi diyor haberde kurtardigi milyonlarca cocuktan bahsedilmemis ama.Afrikada bill gates ve zuckerberg sayesinde koku kurutulan hastaliklardan da bahseden yok.Bizim ulkenin insani boyle iste adam suyun uzerinde yuruse yuzme bilmiyor derler.Ama iki sirin gozukmek icin 2-3 kurus para bagislayan adamlara sesini cikaran yok ne bicim insansin diyen yok.
Bill Gates ve Zuckerberg zenginler icin ornek olmalidir,olmasi gereken de budur zaten
since1700AFRİKA İNSANSIZLAŞTIRILIYORAfrika ikinci en büyük kıta olup, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından en zengin...
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redwolf0 2 yıl
Bizdeki zenginlerden daha 1 kurus bilime katki yaptiklarini gormedin en azindan bir unuversitede bir kütüphane açsalar oda yok
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ilkerinanç 2 yıl
bilmemkaç milyar doları,20 gibi hatırlıyorum,aids ve diğer hastalıkların araştırmaları için vakıf aracılığı ile bağışlamamışmıydı ya zaten.140 milyon bişey değil bunun yanında.
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V4LKyR 2 yıl
Bu para bu adam için 2-3 aylık öte beri parası LOL.
Çok etkilenmeyin böyle şeylerden.
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burakdc 2 yıl
50 milyondoların herhangı bir arama motoruyla "İSTANBULUN MERKEZİNDE DAİRE FİYATINA VİLLA FIRSATI " cumlesine arattıklarında karsılarına çıkan miktarla karşılaştırıldığında cokta büyükbir rakm olmadığını anlayacaklardır. Bu benzetmeyi niye yaptım derseniz kesinlikle Bill Gates i ve yapılan işi küçümsemek değil düşüncem, haddimede değil( Yaptığı yazılım devriminden dolayı Bill Gates hayranıyım) . Fakat malesef günümüzde istanbuldaki neredeyse sıaradan bir konutun fiyatı bu ve cok bilinen bir emlak sitesinde çıkıyor ilan. rastgele acılan birsayfada gözüme ilişti özellikle örnek olacak birşey araştırmadım. Birde ilanda kelepir anlamına gelen bir ifadede mevcut.Buda demek oluyorki bu ve butip ilanlar bu gibi fiyatlardan alıcı bulabiliyorlar. Bu ilanların müşterisi olan insanlarda 50 milyon dolar değilde yeri geldiğinde 500 TL bağış yapayım demiyor. Sonrada millet Bill Gates i eleştiriyor ona sinir oluyorum.
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kadirirdem 2 yıl
Helal Olsun az para değil...
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Tugrul_512bit 2 yıl
Zevcenden başkasına göz dikme, tarkanın "koklamalı her çiçeği kana kana" sözünü de çok abartma, anca berberde traş olurken yanağın kesilir de senden önceki traş olan kişinin de yanağı aynı usturayla kesilmiş ise ve aids ise anca öyle bulaşır.
Bir de içi kırmızı olan muzları yemeyin aids enjeksiyonu yapıyorlarmış. Havayla teması olmadığı için ve kan ile beraber zerkedildiği için uzun süre zararlılığı koruyormuş.
Muzu dilimlemeden yemeyin.
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esmerbuyucu 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Zevcenden başkasına göz dikme, tarkanın "koklamalı her çiçeği kana kana" sözünü de çok abartma, anca berberde traş olurken yanağın kesilir de senden önceki traş olan kişinin de yanağı aynı usturayla kesilmiş ise ve aids ise anca öyle bulaşır.

Bir de içi kırmızı olan muzları yemeyin aids enjeksiyonu yapıyorlarmış. Havayla teması olmadığı için ve kan ile beraber zerkedildiği için uzun süre zararlılığı koruyormuş.

Muzu dilimlemeden yemeyin.

Kendi sığlığını kendin göstermende komik durmuş.

Bir de muzu dilimleyerek yerler bundan sonra, emredersin.
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yoksulseytan22 2 yıl
Tony Stark bildiğin bu adam. Bize Tony Stark'ın elon musk diye yutturuyorlar ancak Bill Gatesin hayatı Tony Stark a daha çok benziyor.
Birincisi Tony Stark yaptığı işte tartışmasız biri ve dünyanın en zengini idi. Bill Gatesin ne yaptığını söyleyeyim hemen. Sadece 1993 yılında şirketinin yıllık cirosu 36 milyar dolar piyasa değeri ise 140 milyar dolar. 1993 yılı için muazzam bir zenginlik. Yaptığı işte pazar payının yüzde doksanını ele geçirmiştir. Yazılım konusunda bjr devrimdir yaptıkları.
İkincisi Tony Stark, bir zaman sonra adı kötüye çıkmış. Sevilmeyen ve dalkavuğu bol olan adam durumuna düşmüştür. Bu imajdan kurtulmak için yardımseverlik gömleği giyerek kahramana dönüşmüştür.
Bill Gates de bir zaman sonra adı kötüye çıkmıştır. Fransa da yüzüne pasta atılarak eylem bile yapılmış. Yardımseverlik gömleği giyerek kahramana dönüşmüştür. Adam bildiğin çocuk felcini bitirdi aga Hindistanda. Sıtmanın azalmasında çok büyük emeği var.
Ve adam dünyanın hâlâ daha en zengini. Hâlâ daha insanlığa yardım ediyor. Savaşıyor. Sözde değil özde Tony Stark'tır Bill Gates efendi.
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Kerim5100 2 yıl
Bizimkiler de filoyu yenilesin. Malum devlet dairesindekileri Maybach da kesmez artık :))
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Mehmet_Ali61 2 yıl Kerim5100
Kerim5100

Bizimkiler de filoyu yenilesin. Malum devlet dairesindekileri Maybach da kesmez artık :))

Bi bıkmadınız şu bizimkiler muhabettinden yurt dışına çıkın önce...
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since1700 2 yıl en beğenilen
AFRİKA İNSANSIZLAŞTIRILIYOR

Afrika ikinci en büyük kıta olup, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından en zengin kıta. Bu zenginliğe göz dikmiş olan batılı aç kurtlar, Afrika nüfusunun artmasını engellemeye çalışıyor. Bill & Melinda Gates Vakfı, UNİCEF, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar aracılığıyla aşılanan çocukların bir bölümü ölüyor, önemli bir bölümü ise ya felç oluyor ya da üreme yetilerini kaybediyor.

Gazeteci Christina England'ın vactruth.com'da yazdıklarına göre, Kuzey Çad'taki Küçük Gouro köyündeki en az 50 genç, ‘MenAFriVac' adlı yeni menenjit aşısı yapılmasının ardından felç oldu. The Independent gazetesinde çıkan haberlere göre, yapılan ilaç denemelerinde, on binlerce insan ya ölüyor, ya da kalıcı sağlık sorunlarına maruz kalıyor. İlaç ve aşı denemeleri yüzünden pek çok engelli doğumun görüldüğü de açıklandı. Bu ve benzeri skandalların gündeme gelmemesi için, susmalarına karşılık para veriliyor, tehdide maruz kalıyor ya da sürgüne gönderiliyor.
Kaynak: Yenisöz
1 Yanıt Yanıtla +12
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Bamya Avcisi 2 yıl since1700
since1700

AFRİKA İNSANSIZLAŞTIRILIYOR

Afrika ikinci en büyük kıta olup, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından en zengin kıta. Bu zenginliğe göz dikmiş olan batılı aç kurtlar, Afrika nüfusunun artmasını engellemeye çalışıyor. Bill & Melinda Gates Vakfı, UNİCEF, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar aracılığıyla aşılanan çocukların bir bölümü ölüyor, önemli bir bölümü ise ya felç oluyor ya da üreme yetilerini kaybediyor.

Gazeteci Christina England'ın vactruth.com'da yazdıklarına göre, Kuzey Çad'taki Küçük Gouro köyündeki en az 50 genç, ‘MenAFriVac' adlı yeni menenjit aşısı yapılmasının ardından felç oldu. The Independent gazetesinde çıkan haberlere göre, yapılan ilaç denemelerinde, on binlerce insan ya ölüyor, ya da kalıcı sağlık sorunlarına maruz kalıyor. İlaç ve aşı denemeleri yüzünden pek çok engelli doğumun görüldüğü de açıklandı. Bu ve benzeri skandalların gündeme gelmemesi için, susmalarına karşılık para veriliyor, tehdide maruz kalıyor ya da sürgüne gönderiliyor.
Kaynak: Yenisöz

Zenginlerin hepsine laf edin de su mark zuckerberg ve bill gatese laf etmeyin be abi.50 kisi felc kaldi diyor haberde kurtardigi milyonlarca cocuktan bahsedilmemis ama.Afrikada bill gates ve zuckerberg sayesinde koku kurutulan hastaliklardan da bahseden yok.Bizim ulkenin insani boyle iste adam suyun uzerinde yuruse yuzme bilmiyor derler.Ama iki sirin gozukmek icin 2-3 kurus para bagislayan adamlara sesini cikaran yok ne bicim insansin diyen yok.
Bill Gates ve Zuckerberg zenginler icin ornek olmalidir,olmasi gereken de budur zaten
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ardaq 2 yıl
milletten aldığını millete veriyor. yani robin hood canlanmasın. demek istediğim çaldığı server dilimi.
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