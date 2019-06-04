100TL Fiyata 1080p ve Full Aksesuarlı Piranha 1125 Aksiyon Kamerasını İnceliyoruz

Bu videomuzda neredeyse piyasanın en uygun fiyatlı 12MP Full HD (1080p) çekim özelliğine sahip ve tam dolu aksesuar seti ile gelen 100 TL Fiyatlı Piranha 1125 Aksiyon kamerasını inceliyoruz sizlere..

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