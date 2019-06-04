100TL Fiyata 1080p ve Full Aksesuarlı Piranha 1125 Aksiyon Kamerasını İnceliyoruz

Video Editörü
|ilginç inceleme azıcık daha güzel çekse balık tutmaya gittiğimde ip bağlayıp dibe sarkıtırdım aşağıda ne var ne yok diye
|Araç kamerası olarak alınabilir gibi duruyor. Keşke bunun için de aparatı olsaymış.
|Anca o tür işler için kullanılır. Doğa sporları içinde ben çok uygun görmüyorum açıkçası. Trafikte ya kaskına ya üstüne yada arabanda kullanırsın.
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|Oda yanıyor çok sıcak valla kardeşimde sağolsun çok yardımcı oluyor hiç elinden telefon düşmüyor :):)
|xiaomi yi daha ucuza bulunabilir.Bunu olacağıma onu alırım ikinci el olarak 300 liraya bulmak çok kolay.
|afrika standartlarına düşüyor yavaş yavaş ülkemiz geçmiş olsun
|1080polayı fasafiso olabilir mi?
|Valla bende yalan yok ama dediğin olabilir. Adamlar kutu üzerine 1080p yazmış video kayıt oranıda ayrıntılarda 1920x1080p olarak görünüyor. Ama videoda dediğim gibi yani full hd de böyle çamur gibi olması biraz saçma geldi banada.