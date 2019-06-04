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100TL Fiyata 1080p ve Full Aksesuarlı Piranha 1125 Aksiyon Kamerasını İnceliyoruz

4 gün
2,2b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Levon Turaç
Video Editörü
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Bu videomuzda neredeyse piyasanın en uygun fiyatlı 12MP Full HD (1080p) çekim özelliğine sahip ve tam dolu aksesuar seti ile gelen 100 TL Fiyatlı Piranha 1125 Aksiyon kamerasını inceliyoruz sizlere..

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malifural 4 gün
ilginç inceleme azıcık daha güzel çekse balık tutmaya gittiğimde ip bağlayıp dibe sarkıtırdım aşağıda ne var ne yok diye
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ToisAndro 4 gün
Araç kamerası olarak alınabilir gibi duruyor. Keşke bunun için de aparatı olsaymış.
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moslevon 4 gün ToisAndro
Anca o tür işler için kullanılır. Doğa sporları içinde ben çok uygun görmüyorum açıkçası. Trafikte ya kaskına ya üstüne yada arabanda kullanırsın.
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moslevon 4 gün c36ab7c4
Oda yanıyor çok sıcak valla kardeşimde sağolsun çok yardımcı oluyor hiç elinden telefon düşmüyor :):)
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caneycaney 4 gün
xiaomi yi daha ucuza bulunabilir.Bunu olacağıma onu alırım ikinci el olarak 300 liraya bulmak çok kolay.
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TITAN 4 gün
afrika standartlarına düşüyor yavaş yavaş ülkemiz geçmiş olsun
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interwap 4 gün
1080polayı fasafiso olabilir mi?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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moslevon 4 gün interwap
Valla bende yalan yok ama dediğin olabilir. Adamlar kutu üzerine 1080p yazmış video kayıt oranıda ayrıntılarda 1920x1080p olarak görünüyor. Ama videoda dediğim gibi yani full hd de böyle çamur gibi olması biraz saçma geldi banada.
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