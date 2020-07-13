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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    100TB kapasiteli SSD 280 bin TL’ye sizin olabilir

    HDD sektörü aradaki farkı korumaya çalışırken SSD sektörü önemli avantajlar elde etmeye devam ediyor. Tek bir kasada SSD sürücü kapasiteleri 100TB sınırına dayandı.
    4 sa.
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    100TB kapasiteli SSD 280 bin TL’ye sizin olabilir
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    Gerek SSD sektöründe olsun gerekse de HDD sektöründe olsun üreticilerin kapasiteyi arttırma yarışı hız kesmeden devam ediyor. Son kullanıcı tarafında 8TB veya 10TB gibi ürünler görebiliyoruz ancak kurumsal tarafta sıçrama var.

    Nimbus Data ExaDrive DC100 özellikleri ve fiyatı

    Üreticiler kurumsal tarafta çoklu plaka veya okuma kafası gibi farklı teknolojilere yer vererek 100TB seviyesini yakaladı veya yakalamaya çalışıyor. Bununla birlikte kurumsal pazar olduğu için fiyatlar oldukça uçuk.

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    İlk kez 2018 yılında tanıtılan Nimbus Data ExaDrive DC100 adındaki SATA SSD ürünü 3.5 inç boyutlarında yani aslında bir HDD sürücüsüne benziyor. Veri merkezleri ve sunucular için tasarlanan SSD tam 100TB kapasiteye sahip. Tak-çıkar tarzında geliştirilen ürün 3D MLC NAND bellek teknolojisini temel alıyor.

    Ürün sürekli veri transferinde 500MB/s, rastgele veri transferinde ise 100 000 IOPS değerlerine çıkabiliyor. Enerji verimliliği olarak ise TB başına benzer rakiplerinden yüzde 85 daha iyi olduğunu belirtiyor ve 0.1W enerji harcıyor.

    Büyük veri ve makine öğrenme teknolojilerinin yanı sıra Nesnelerin İnterneti ve uç nokta sunucuları için de iyi bir alternatif olmayı hedefleyen sürücü çoklu ECC işlemcileri, güvenli silme, şifreleme gibi farklı özelliklere sahip. Sürücü maliyetleri de yüzde 42 oranında düşürüyor.

    Hatalar arası zamanın 2.5 milyon saat olduğu sürücü 50TB ve 100TB olmak üzere iki farklı kapasiteye sahip. Firma normalde talep karşılığında üretim yapıyor ve fiyat belirliyordu. Rekabetin giderek artması sonrasında artık stnadart bir satış politikası belirlemeye karar verdi.

    Nimbus Data ExaDrive DC100 modelinde 100TB kapasite için firma 40000$ fiyat etiketi belirlemiş. Bu da TB başına 400$ gibi bir rakam ediyor. 50TB kapasite ise 12500$ ve TB başına 250$ maliyeti var. Kurumsal pek çok müşterinin bu sürücüleri sipariş verdiği ifade ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/269692/how-much-for-a-100-tb-ssd-sir-nimbus-data-has-just-revealed-the-answer Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 2 sa.
    bütün yumurtaları tek sebepte koyacak kobay aranıyor :D
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    Alqu 2 sa. yeni yorumcu
    TB büyümüş ama okuma hızı yeterince büyümemiş ? yinede muazzam bir teknoloji bence.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 sa.
    100TB'lık bir diskin sadece 500 mb okuma hızında kalması üzücü...
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    Uyurgezzer (Mehmet Faruk ÇETİN) 4 sa.
    Boşta duran paramı nereye yatırım yapacağım belli oldu
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    alito (A. Teyfik Görmez) 4 sa.
    Kaç beygir, kaç km/s hıza çıkıyor, yol tutuşu nasıl? Bunlar yazılmamış(!)
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    KaanDE34 (BKaan Atak) 4 sa.
    Ben 4 tb hdd aldim pismanim. suanki aklim olsa. aradaki 20 30 u önemsemeden. 2 tb 2 tane alirdim mesela. 100 tb nin tek basina 40 bin dolar olmasi acaip. ve 50 tb nin de 12 500 dolar olmasi..
    2 tane 50 tb alip 100 tb ye 25 bin e cikabilirim. ve bozulma durumunda bir hdd saglam kalir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CleanCoders (Fatih ) 3 sa. KaanDE34
    yeterli soket yoksa ne yapacaksın, 100 tb alan kişi eminim bir tane 100TB almıyordur, tüm soketleri dolduracak kadar çok sayıda 100TB disk alıyordur,
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    Jon_Kar 4 sa.
    YouTube ssdleri hangi firmalardan aliyor
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    2019daDHyekatilmak 4 sa.
    Çok diyon hele in biraz
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