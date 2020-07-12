Güney Kore’de 7 milyon 5G abonesi var

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Henüz dünya ülkelerinin büyük kısmı 5G teknolojileri ile tanışmış değil ancak belirli bir kesim arasında kıyasıya bir yarış başlamış durumda. Çin, ABD, Güney Kore, Japonya gibi ülkeler 200 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilen bu yeni pazardan aslan payını almaya çalışıyor.

7 milyonu geçti

Geçen yıl 3 büyük operatör ile 5G altyapısını ticari olarak hayata geçiren Güney Kore’de abone sayısı 7 milyonu geçmiş durumda. Mart ayında 520 bin yeni 5G abonesi kazanan ülkede sadece Mayıs ayında 536 bin yeni 5G abonesi kazanıldı. Mayıs sonunda 6.9 milyon aboneye ulaşan 5G teknolojisinin şu sıralar 8 milyona doğru yol aldığı tahmin ediliyor. Ülkede 69 milyon mobil abone olduğu hesaba katılırsa yüzde 10 civarında bir oran söz konusu.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S7+ 5G sızdırıldı"

Operatörlerin agresif tanıtım politikaları ile ülkede 5G altyapısına ilgi artıyor. Bundan sonra çok daha hızlı bir adaptasyon olacak zira ülkede 115 bin 5G baz istasyonu kurulması projesi tamamlanmak üzere. Güney Kore hükümeti yılın ilk yarısında bu amaçla 3 operatöre 3.4 milyar dolar daha yatırım yaptı. Diğer taraftan çok daha hızlı bağlantılar sunacak mmWave 5G yönteminin yerleşmesi için de çalışmalar sürüyor ve 2022 yılında son kullanıcıya ulaşacak.

https://www.gizmochina.com/2020/07/10/south-korea-crossed-7-million-5g-subscribers-june-2020/

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