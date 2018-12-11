10GB RAM'li çılgın telefon | OnePlus 6T McLaren

OnePlus önemli bir duyuru yaptı ve efsanevi otomobil markası McLaren işbirliği ile hazırladığı yeni telefonunu duyurdu. 10GB RAM ve süper hızlı şarja sahip telefonun tüm detayları burada.

Bu yılın en başarılı telefon modellerinden OnePlus 6T'nin özel bir versiyonu tanıtıldı. OnePlus markasının 5. yılı şerefine efsanevi otomobil markası McLaren ile işbirliğine gidilen yeni telefon, 10GB RAM ve süper hızlı şarj özelliği ile geliyor.