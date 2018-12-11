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10GB RAM'li çılgın telefon | OnePlus 6T McLaren

5 ay
11,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OnePlus önemli bir duyuru yaptı ve efsanevi otomobil markası McLaren işbirliği ile hazırladığı yeni telefonunu duyurdu. 10GB RAM ve süper hızlı şarja sahip telefonun tüm detayları burada.
Bu yılın en başarılı telefon modellerinden OnePlus 6T'nin özel bir versiyonu tanıtıldı. OnePlus markasının 5. yılı şerefine efsanevi otomobil markası McLaren ile işbirliğine gidilen yeni telefon, 10GB RAM ve süper hızlı şarj özelliği ile geliyor.

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~Lion King~ 5 ay en beğenilen
Oneplus androidlerin şahıdır, iphone tokatçısıdır.
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bjkyener 5 ay
Telefon fiyatlara bakınca sanki araba alıyoruz ferrari porsche McLaren dizayn ...
Acaba Çocuklar İçin Şimşek McQueen Ne Zaman Çıkacak
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cabriyo 5 ay
türkçe var mı bu telefonda?
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Celonfix 5 ay
Biz anca Forza Horizon 4'de süreriz böyle arabaları
.Bizde 200-300 bine ancak Talisman,Passat gibi arabalar gelirken yurtdışında bu paralara Mclaren 570s,650s,720s geliyor inanabiliyormusunuz
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Burzum_^^ 5 ay
Telefon Erdi`nin elinde gecti sandim, nasil yani UnboxTherapy ile ayni anda mi derken bir baktim ki Erdi telefonu, telefon olmadan ama sanki varmis gibi anlatiyor. :)
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justmark 5 ay
Erdi Hocam ne zaman OnePlus incelemeleri vs yapsa istemsiz izliyorum direk. OnePlus markası OPPO aracılığıyla biran önce gelse de ülkemize satışa sunulsa.
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Emre.isikgoz 5 ay
bu mu yani
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DH Misafiri 5 ay
Selam,
Mclaren 720s spoiler mekanizmasının ana parçaların yapan bir firmada çalışıyorum.
Hasan DURMAZ
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DH Misafiri 5 ay
Dün bi tekno markete gidip telefon baktım. Fiyatını bi kenara koyarsak Huawei Mate 20pro ve Apple iPhone Xs dışında bu iyi olmuş dedigim olmadı. XsMax ve Note9 kullanım açısından gerçekten hayal kırıklığı oldu. Ram miktarına gelirsek, bu yalnızca bir gösteriş. 10gb ram gelecekte lazım olur diye düşünüyorsanız o telefonun işlemcisinin, ekran teknolojisinin, kamera özelliklerinin gelecekte sizin için yeteri kadar iyi olmayacagını atlamış olabilirsiniz. Günümüz için ise bu Ram kapasitesini kullanabilecek uygulama olmadığını ve pilinizi daha fazla tükettiğini göreceksiniz. İşin sonunda tabi şunu söyleyeceğim alan arkadaşlara hayırlı olsun.:)
1 Yanıt Yanıtla +1
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cabriyo 5 ay DH Misafiri
note9 8/512 kullanıyorum. daha önceki kullandığım arte carbon 8890 vs kutularda durur. ilk kez note aldım. ipad den tv izliyordum tivibu ve ip tv. note 9 aldığımdan beridir ipad açmadım. 8gb ram cennet gibi. kalemi al photoshop yap telefonda sınır yok. üst seviye telefonların 6" olduğu bu dönemde note serisinin büyüklüğüde artık problem değil. çözünürlük zaten rakibi yok. pil 2 gün gidiyor neredeyse. bu telefonun kullanımının neresi kötü?
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DH Misafiri 5 ay
Allah ım sen bize akıl fikir ver
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gacvokem 5 ay
One Plus candır gerisi heyecan :)
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