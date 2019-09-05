10x yakınlaştırma yapabilen Motorola One Zoom tanıtıldı

Lenovo çatısı altında faaliyetlerine devam eden Motorola yeni modeller tanıtmaya devam ediyor. IFA 2019 fuarında firma 10x melez yakınlaştırma yapabilen Motorola One Zoom adındaki akıllı telefonunu tanıttı.

Motorola One Zoom özellikleri ve fiyatı

Motorola One Zoom modeli 6.4 inçlik OLED ekranında 2340x1080 piksel çözünürlük sunuyor. U şeklindeki çentik tasarımı ile telefonun ekran-kasa oranı yüzde 85 seviyesinde. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

Arka kısımda ise dikdörtgen şeklinde bir kamera yuvası bulunuyor. 4 adet kamera ve flaşın hemen altında ikonik M logosu mevcut. Bu logo LED ışık yayıyor ve ön kısımdaki bildirim ışığının yerine kullanılıyor.

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Cortex-A76 tabanlı 4 adet Kryo 460 ve Cortex-A55 tabanlı 4 adet Kryo 460 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 675 yonga setinin güç verdiği sisteme 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 4000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Kamera tarafına geçecek olursak arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f.1/7 aralıklı ana kamera OIS ile destekleniyor. 4 pikseli birleştirerek 12MP çözünürlüğünde daha kaliteli resimler elde etmek mümkün. Telefoto lensli 8MP çözünürlüğünde sensör 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor ve OIS destekli. Ayrıca diğer kameralardan verileri alarak yazılım destekli 10x seviyesine kadar çıkabiliyor.

Derinlik kamerası 5MP çözünürlüğünde iken ultra geniş açı kamerası da 16MP çözünürlüğünde. 25MP çözünürlüğünde ön kamera yine piksel birleştirme özelliğine sahip. Kamera paketinin sınıfında dikkat çekici olduğunu belirtmek gerek. Motorola One Zoom modeli 429 Avro olarak yarın Avrupa’da satışa sunulacak.