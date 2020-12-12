Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    12.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranı ile yeni Huawei MatePad geliyor

    Orataya çıkan sızıntılar Huawei'nin, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranıyla 12.9 inç yeni bir MatePad serisi tablet piyasaya sürebileceğini gösteriyor.
    1 hf.
    5,5b
    1
    6
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    12.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranı ile yeni Huawei MatePad geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple, devamlı güncellenen ve güçlenen iPad modelleri ile tablet pazarındaki başarısını sürdürüyor. Android tarafında ise çeşitliliğin çok olmasına rağmen iPad'lerle rekabet edebilecek modellerin az sayıda olması Apple'ın elini güçlü tutuyor. Bu rekabetteki Samsung'la beraber iki önemli şirketten diğeri olan Huawei yeni bir tablet hazırlığı içerisinde.

    Huawei'nin önümüzdeki yılın başlarında amiral gemisi P50 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni bir sızıntı, şirketin, P50 serisi akıllı telefonların yanı sıra yeni bir MatePad de piyasaya süreceğini iddia ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei, Mate 40 Pro'ya olan yoğun talebi karşılayamıyor: Stoklar tükendi

      Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek"

    12.9 inç Huawei MatePad

    Yaklaşan Huawei MatePad serisi tabletin adı belirtilmedi ancak raporlarda tabletin, 120Hz yenileme hızına sahip 12.9 inç OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Tablet, dar çerçeveli ekran yapısı ve ince bir metal gövdeyle gelecek.

    Yeni tablet, şirketin yaklaşmakta olan Harmony OS işletim sistemine dayalı olarak PadOS platformunu çalıştıracak. Cihaz. EMUI 11 arayüzüne sahip olacak.

    İşlemci tarafında ise cihaz, Huawei Mate 40 serisine güç veren Kirin 9000 yonga setinden güç alacak.

    Yeni Huawei MatePad tablet muhtemelen Apple iPad Pro ve Samsung Galaxy Tab S7 + ile rekabet edecek.



    https://www.gsmarena.com/new_129inch_huawei_matepad_coming_with_120hz_oled_screen_and_pados-news-46711.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    derkaiser9591 (Nihat Zarif) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin ile ortak Uygurları yüz tanıma sistemiyle tespit edip fişleme sistemi yapan huawei almayın aldırmayın!!
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yingyangtwinz 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sorun ekran kalitesi, islemcinin gucu, ram bollugu degil. Sorun isletim sistemi. İstedikleri kadar guclu tablet yapsinlar, android (yada harmony her neyse) ile geldigi surece hic bir zaman ne windowslu bir cihazin ne de bir ipad’in yerini alabilir. Senelerdir ayni sey.
    Sorun ekran kalitesi, islemcinin gucu, ram bollugu degil. Sorun isletim sistemi. İstedikleri kadar guclu tablet yapsinlar, android (yada harmony her neyse) ile ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    dr.oguz (oguz kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bari ekran boyutunu aynı yapma be kardeşim bu ne kopyalama aşkıdır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    DH Bey Griezman kadar duyarlılığınız olsun en azından. Şu heriflerin reklamını yapmayı bırakın.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) fotifoti
    teknoloji hakkında haberde paylaşılmasın dimi,a haber olsun heryer
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    derkaiser9591 (Nihat Zarif) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin ile ortak Uygurları yüz tanıma sistemiyle tespit edip fişleme sistemi yapan huawei almayın aldırmayın!!
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yingyangtwinz 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sorun ekran kalitesi, islemcinin gucu, ram bollugu degil. Sorun isletim sistemi. İstedikleri kadar guclu tablet yapsinlar, android (yada harmony her neyse) ile geldigi surece hic bir zaman ne windowslu bir cihazin ne de bir ipad’in yerini alabilir. Senelerdir ayni sey.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Fargo ve Legion'ın yaratıcısından Alien dizisi geliyor 1 hf. Twitter ekran paylaşım uygulaması Squad’ı satın aldı 1 hf. DARPA, Gremlin sürü İHA projesinde dronları havada yakalama testlerine devam ediyor 1 hf. 2020 yılı emisyonlarının azaldığını gösteren bir çevre raporu daha yayınlandı 1 hf. Nintendo Switch'i ABD'de PS5 bile geçemedi 1 hf. Stratejik bulmaca oyunu Not Chess, iOS cihazlar için yayınlandı 1 hf. Addlink 7 GB/s’ye ulaşabilen S95 SSD’sini duyurdu 1 hf. Zotac RTX 3080 Trinity ve RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition’ı duyurdu 1 hf. Instagram ve Snapchat'te tweet paylaşma dönemi başlıyor 1 hf. RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde 1 hf. Xiaomi, Android 11 güncellemesi alacak yeni modelleri duyurdu 1 hf. Haftalık Dizi Önerisi 05: Raised by Wolves 1 hf. TP-Link Tapo P100 Akıllı Priz ve L510E Akıllı Ampül | İnceleme 1 hf. Meizu Watch'un seri üretimi başladı 1 hf. Atık suların arıtılmasında kullanılabilecek bakteri türü keşfedildi 1 hf. Samsung Galaxy S21 amiral gemileri plastik kasa ile gelebilir 1 hf. Sepsis ve inflamatuar durumlarda kanda seviyesi artan yapılar keşfedildi 1 hf. Microsoft, Windows 10 on ARM’da x64 desteğini denemeye başladı 1 hf. Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı yolda: Galaxy Book Go 1 hf. iPhone 13 kutusundan Lightning kablosu ve SIM kart iğnesi çıkmayabilir 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN 12.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranı ile yeni Huawei MatePad geliyor Sonraki Ultra ince çerçeveli Samsung Galaxy S21 Plus çalışırken görüntülendi [Video] 1 hf. Ericsson, patent lisans anlaşmazlıkları nedeniyle Samsung'a dava açtı 1 hf. Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları 1 hf. Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek 1 hf. Ford Transit'e Limited ve Frigo Van seçenekleri eklendi: İşte fiyat ve özellikleri 1 hf. Pantone 2021'in trend renklerini belirledi 1 hf. Yeni Edge sürümüyle bellek kullanımı %32 düşecek 1 hf. Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı 1 hf. Galaxy amiral gemilerinde kiralama dönemi başlıyor 1 hf. Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı 1 hf. Apple akıllı saat pazarının lideri olmaya devam ediyor 1 hf. Just Cause: Mobile, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu 1 hf. Yerli girişimden milyon dolarlık satın alım 1 hf. Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, Apple Arcade'e eklendi 1 hf. Marvel filmlerinin vizyon tarihlerini değişti: Thor 4, Captain Marvel 2 ve Black Panther 2 1 hf. Evde göz testi yapabilecek cihaz ve akıllı telefon uygulaması geliştirildi 1 hf. Dead Space'in yaratıcısından, PUBG ile aynı evrende geçen korku oyunu geliyor 1 hf. The Mandalorian 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı açıklandı 1 hf. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu 1 hf. Cyberpunk 2077 PC'de en hızlı satan oyun oldu ancak CD Projekt'in hisseleri düştü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız