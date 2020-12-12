12.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranı ile yeni Huawei MatePad geliyor

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Apple, devamlı güncellenen ve güçlenen iPad modelleri ile tablet pazarındaki başarısını sürdürüyor. Android tarafında ise çeşitliliğin çok olmasına rağmen iPad'lerle rekabet edebilecek modellerin az sayıda olması Apple'ın elini güçlü tutuyor. Bu rekabetteki Samsung'la beraber iki önemli şirketten diğeri olan Huawei yeni bir tablet hazırlığı içerisinde.

Huawei'nin önümüzdeki yılın başlarında amiral gemisi P50 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni bir sızıntı, şirketin, P50 serisi akıllı telefonların yanı sıra yeni bir MatePad de piyasaya süreceğini iddia ediyor.

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12.9 inç Huawei MatePad

Yaklaşan Huawei MatePad serisi tabletin adı belirtilmedi ancak raporlarda tabletin, 120Hz yenileme hızına sahip 12.9 inç OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Tablet, dar çerçeveli ekran yapısı ve ince bir metal gövdeyle gelecek.

Yeni tablet, şirketin yaklaşmakta olan Harmony OS işletim sistemine dayalı olarak PadOS platformunu çalıştıracak. Cihaz. EMUI 11 arayüzüne sahip olacak.

İşlemci tarafında ise cihaz, Huawei Mate 40 serisine güç veren Kirin 9000 yonga setinden güç alacak.

Yeni Huawei MatePad tablet muhtemelen Apple iPad Pro ve Samsung Galaxy Tab S7 + ile rekabet edecek.

https://www.gsmarena.com/new_129inch_huawei_matepad_coming_with_120hz_oled_screen_and_pados-news-46711.php

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