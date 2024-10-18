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    ABD, Huawei'ye çip sağladığı iddiasıyla TSMC'yi soruşturuyor

    TSMC, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma altına alındı. Bakanlık, yasak olmasına rağmen TSMC'nin Huawei'ye akıllı telefon ve yapay zeka çipleri tedarik ettiği iddialarını araştıracak.
    ABD, Huawei'ye çip sağladığı iddiasıyla TSMC'yi soruşturuyor Tam Boyutta Gör
    Rekor kıran üç aylık kazanç raporunun ardından TSMC, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma altına alındı. Bakanlık, yasak olmasına rağmen TSMC'nin Huawei'ye akıllı telefon ve yapay zeka çipleri tedarik ettiği iddialarını araştıracak. The Information'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı, TSMC ile iletişime geçerek Huawei'ye doğrudan veya dolaylı olarak yonga seti tedarik edip etmediğini sordu.

    2020'de ABD Hükümeti, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Huawei'yi Amerikan ekipmanları kullanılarak üretilen çiplerin satılmasını yasakladı. Ayrıca, aynı yasak Huawei'nin yonga seti üretim ekipmanı satın almasını da engelliyor.

    Kirin işlemcilerinin TSMC tarafından üretildiği iddia ediliyor

    Yeni soruşturma, Mate 60 serisinde bulunan Kirin 9000'lere ve Huawei'nin yeni Ascend AI işlemcisine odaklanıyor. Her ikisi de devam eden yasaklar kapsamında Huawei'nin erişemeyeceği bileşenlere sahip. Huawei, tüm yeni çiplerinin Çin'in Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) şirketinden geldiğini iddia ediyor.

    Daha önce, Huawei'nin Qingyan L450 dizüstü bilgisayarında kullanılan Kirin 9006C adlı başka bir Kirin işlemcisinin TSMC tarafından üretildiğini belirten raporlar ortaya çıkmıştı.

    TSMC, resmi bir açıklama yaparak, yasalara uyan bir şirket olduğunu belirtti ve uyumluluğu sağlamak için derhal harekete geçeceğini, gerekli incelemeleri yapacağını ve müşteriler ile düzenleyici kurumlar dahil olmak üzere ilgili taraflarla proaktif bir şekilde iletişim kuracağını ifade etti.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/us_commerce_department_probing_tsmc_as_suspected_chip_supplier_to_huawei_-news-64978.php https://www.theinformation.com/articles/u-s-probes-tsmcs-dealings-with-huawei
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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