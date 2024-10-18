ABD, Huawei'ye çip sağladığı iddiasıyla TSMC'yi soruşturuyor

2020'de ABD Hükümeti, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Huawei'yi Amerikan ekipmanları kullanılarak üretilen çiplerin satılmasını yasakladı. Ayrıca, aynı yasak Huawei'nin yonga seti üretim ekipmanı satın almasını da engelliyor.
Kirin işlemcilerinin TSMC tarafından üretildiği iddia ediliyor
Yeni soruşturma, Mate 60 serisinde bulunan Kirin 9000'lere ve Huawei'nin yeni Ascend AI işlemcisine odaklanıyor. Her ikisi de devam eden yasaklar kapsamında Huawei'nin erişemeyeceği bileşenlere sahip. Huawei, tüm yeni çiplerinin Çin'in Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) şirketinden geldiğini iddia ediyor.
Daha önce, Huawei'nin Qingyan L450 dizüstü bilgisayarında kullanılan Kirin 9006C adlı başka bir Kirin işlemcisinin TSMC tarafından üretildiğini belirten raporlar ortaya çıkmıştı.
TSMC, resmi bir açıklama yaparak, yasalara uyan bir şirket olduğunu belirtti ve uyumluluğu sağlamak için derhal harekete geçeceğini, gerekli incelemeleri yapacağını ve müşteriler ile düzenleyici kurumlar dahil olmak üzere ilgili taraflarla proaktif bir şekilde iletişim kuracağını ifade etti.Kaynakça https://www.gsmarena.com/us_commerce_department_probing_tsmc_as_suspected_chip_supplier_to_huawei_-news-64978.php https://www.theinformation.com/articles/u-s-probes-tsmcs-dealings-with-huawei Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...