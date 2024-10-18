Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Rekor kıran üç aylık kazanç raporunun ardından TSMC, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma altına alındı. Bakanlık, yasak olmasına rağmen TSMC'nin Huawei'ye akıllı telefon ve yapay zeka çipleri tedarik ettiği iddialarını araştıracak. The Information'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı, TSMC ile iletişime geçerek Huawei'ye doğrudan veya dolaylı olarak yonga seti tedarik edip etmediğini sordu.

2020'de ABD Hükümeti, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Huawei'yi Amerikan ekipmanları kullanılarak üretilen çiplerin satılmasını yasakladı. Ayrıca, aynı yasak Huawei'nin yonga seti üretim ekipmanı satın almasını da engelliyor.

Kirin işlemcilerinin TSMC tarafından üretildiği iddia ediliyor

Yeni soruşturma, Mate 60 serisinde bulunan Kirin 9000'lere ve Huawei'nin yeni Ascend AI işlemcisine odaklanıyor. Her ikisi de devam eden yasaklar kapsamında Huawei'nin erişemeyeceği bileşenlere sahip. Huawei, tüm yeni çiplerinin Çin'in Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) şirketinden geldiğini iddia ediyor.

Küresel çip piyasasında ASML depremi yaşanıyor: Peki ama neden? 1 gün önce eklendi

Daha önce, Huawei'nin Qingyan L450 dizüstü bilgisayarında kullanılan Kirin 9006C adlı başka bir Kirin işlemcisinin TSMC tarafından üretildiğini belirten raporlar ortaya çıkmıştı.

TSMC, resmi bir açıklama yaparak, yasalara uyan bir şirket olduğunu belirtti ve uyumluluğu sağlamak için derhal harekete geçeceğini, gerekli incelemeleri yapacağını ve müşteriler ile düzenleyici kurumlar dahil olmak üzere ilgili taraflarla proaktif bir şekilde iletişim kuracağını ifade etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

ABD, Huawei'ye çip sağladığı iddiasıyla TSMC'yi soruşturuyor