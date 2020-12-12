Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek

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Samsung'un yaklaşmakta olan orta sınıf akıllı telefonu Galaxy M12, Bluetooth SIG, Wi-Fi Alliance ve BIS sertifikalarını aldıktan sonra son olarak Geekbench'te görüldü. Geekbench, telefonun temel özelliklerini ortaya koydu. Samsung Galaxy M12, Geekbench 5'te tek çekirdekli testte 178 ve çok çekirdekli testte 1025 puana ulaştı.

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Android 11'i çalıştıracak

SM-M127F model numarasıyla Geekbench'te görülen Samsung Galaxy M12, Android 11'i çalıştıracak. Ayrıca önceki sertifika verileri, akıllı telefonun Bluetooth 5.0 ve 2.4GHz Wi-Fi desteği sunacağını gösteriyor

Samsung Galaxy M12, 2.0GHz saat hızlı sekiz adet Cortex-A55 çekirdeğine, Mali-G52 grafik birimine sahip 8nm Exynos 850 yonga setinden güç alacak. Cihaz, 3GB RAM ile gelecek.

Önceki söylentilere göre akıllı telefonda, damla çentik tasarımıyla 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran yer alacak. Arkada bulunacak olan dörtlü kamera kurulumunun 13MP + 5MP + 2MP + 2MP konfigürasyonunda olması bekleniyor. Ayrıca telefonun 7.000mAh büyüklüğünde bir batarya ile geleceği düşünülüyor.

Telefonun sızan görselleri Galaxy A42 ile benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Görsellerde telefonun, yana entegre edilmiş parmak izi okuyucuya, altta yer alan hoparlör, USB-C bağlantı noktasına ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağı görülüyor.

https://www.gizchina.com/2020/12/11/galaxy-m12-to-come-with-7000-mah-battery-exynos-850-and-android-11/

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