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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir orta seviye akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Samsung Galaxy M12 adındaki telefon son olarak Geekbench'te görüntülendi.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek
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    Samsung'un yaklaşmakta olan orta sınıf akıllı telefonu Galaxy M12, Bluetooth SIG, Wi-Fi Alliance ve BIS sertifikalarını aldıktan sonra son olarak Geekbench'te görüldü. Geekbench, telefonun temel özelliklerini ortaya koydu. Samsung Galaxy M12, Geekbench 5'te tek çekirdekli testte 178 ve çok çekirdekli testte 1025 puana ulaştı.

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    Android 11'i çalıştıracak

    SM-M127F model numarasıyla Geekbench'te görülen Samsung Galaxy M12, Android 11'i çalıştıracak. Ayrıca önceki sertifika verileri, akıllı telefonun Bluetooth 5.0 ve 2.4GHz Wi-Fi desteği sunacağını gösteriyor

    Samsung Galaxy M12, 2.0GHz saat hızlı sekiz adet Cortex-A55 çekirdeğine, Mali-G52 grafik birimine sahip 8nm Exynos 850 yonga setinden güç alacak. Cihaz, 3GB RAM ile gelecek.

    Önceki söylentilere göre akıllı telefonda, damla çentik tasarımıyla 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran yer alacak. Arkada bulunacak olan dörtlü kamera kurulumunun 13MP + 5MP + 2MP + 2MP konfigürasyonunda olması bekleniyor. Ayrıca telefonun 7.000mAh büyüklüğünde bir batarya ile geleceği düşünülüyor.

    Telefonun sızan görselleri Galaxy A42 ile benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Görsellerde telefonun, yana entegre edilmiş parmak izi okuyucuya, altta yer alan hoparlör, USB-C bağlantı noktasına ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağı görülüyor.



    https://www.gizchina.com/2020/12/11/galaxy-m12-to-come-with-7000-mah-battery-exynos-850-and-android-11/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Evet cihaz buradaki arkadaşları mutsuz etmiş.

    Ama bu cihaz M serisi ve M12 diye kodlanmış. Giriş seviyesi işte. Beklentiniz olmasın.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Android ve 3 GB RAM= Çöp

    Exynos= Çöp



    Ölü doğmuş.
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    yenfiz (Yenfiz Yenfiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Midem bulanıyor samsung vb üreticilerden kan emici ve kullanicilari hala 2-3gb ram telefonlar ile ismi bilinmedik birsuru modelle gelecek ve aşırı kazik olacak sonrada ne güncelleme ne yazilim desteği nede geliştiriciler icin bootloader iznini acmayacak yani artik nokia nin kaderini paylaşacağı günü iple çekiyorum...
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    MHEC 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşlemci çöp.
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    sething (sething ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2020 yilinda 3gb ramli telefon..
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    AstRaso (A T) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    snapdragon 630'dan bir tık daha iyi. 8nm güncel işlemci için rezalet bir değer.
    telefon giriş seviyesi ona yoruyorum.
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    Greylights (THE E ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geekbench 5'te tek çekirdekli testte 178 ve çok çekirdekli testte 1025 puana ulaştı.


    178 mi?
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