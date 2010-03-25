12 MP kameralı Nokia modeli nisan ayının ortalarına doğru mu tanıtılacak?

Nokia'nın 12 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip cep telefonu N8-00'ın (model adı N87 veya N98 olabilir) kısa bir süre önce fotoğrafları IT168 tarafından internete sızdırılmış; telefonun Nokia tarafından 6 mayıs tarihinde Helsinki'de düzenlenecek yıllık toplantıda tanıtılabileceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı.
Bugün, Engadget'ın güvenilir bir kaynaktan edindiğini iddia ettiği bilgilere göre yeni telefon nisan ayının ortalarına doğru lanse edilebilir. Elbette telefonun dikkat çeken tek yönü 12 megapiksellik kamerası ve xenon flaşı değil. Rivayetlere göre Symbian^3 işletim sistemini kullanacak telefon, 3.5 inç veya 4 inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana, HD (720p) video kayıt özelliğine, HDMI portuna, 32 GB dahili flash belleğe sahip olacak. Bekleyelim ve görelim.
http://www.engadget.com/2010/03/24/nokia-n8-being-announced-mid-april/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telde 12 mp dıye ılla 12mp çekceksin diye birsey yok ayarlardan istediğin mp yi çekebilirsin (çok olması sorunmu oluyor) ve ayrıca n96 tlfonumun tel kaliteside baya güzeldi sorun şu ne gerek var 3mp yetiyor yazmış kişiden kişiye değişen bir şeydir bu teklonojinin hızla değiştiği günümüzde 3mp yi bağla bakalım 102 ekrana 117 ekrana ozaman gör kalitesini Projeksyondan hıc bahsetmıyorum arkadasımın düğününde yaptık 7.1 mp berbat oldu SON OLARAK LÜTFEN BİLGİSİ OLMAYAN ELEŞTİRİ YAPMASIN tabıykı mercek cok önemli ama mpde önemlidir...
konu ile alakası yok kusura bakmayın...
arkadaş bu misafir üyelik nedir?profil sayfasında üye olmadan kullanıcıların mesaj yazmasına imkan veren bir bot olarak tanımlanmış ancak deneme amaçlı hesabımdan çıkıp mesaj atayım dedim beceremedim??
Arkadaşım 12mp lik kamerayı ekleyipte incecik ekleyemez onu telefona,git bak bakalım hangi telefon firması öyle yapmış ? Nokianın verdiği yazılımsal destek şu an birçok firmanınkinden ileri özellikle son kullanıcının ekleyebildiği özellikleri sayarsak hiçte az değil.
Hatta forumda var donanimhaber.com/...
Bu da resim
megapikselin yüksekliği diyelim 102 ekran tv'e bağladığınızda telefonu o zaman meydana çıkar detaylar..
Eğer cihaz bu ise kamera yerini çıkıntılı oluşu(sanki kamera sonradan monta edilmiş gibi bir hali var)bence bir eksi çünkü telefonu masanın üzerine rahatça koyamayız diye düşünüyorum.
Haber için teşekkürler.
mp önemli değil foto kalitesini bi görebilsek yoksa güzel alet hani