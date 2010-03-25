12 MP kameralı Nokia modeli nisan ayının ortalarına doğru mu tanıtılacak?

Nokia'nın 12 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip cep telefonu N8-00'ın (model adı N87 veya N98 olabilir) kısa bir süre önce fotoğrafları IT168 tarafından internete sızdırılmış; telefonun Nokia tarafından 6 mayıs tarihinde Helsinki'de düzenlenecek yıllık toplantıda tanıtılabileceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

Bugün, Engadget'ın güvenilir bir kaynaktan edindiğini iddia ettiği bilgilere göre yeni telefon nisan ayının ortalarına doğru lanse edilebilir. Elbette telefonun dikkat çeken tek yönü 12 megapiksellik kamerası ve xenon flaşı değil. Rivayetlere göre Symbian^3 işletim sistemini kullanacak telefon, 3.5 inç veya 4 inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana, HD (720p) video kayıt özelliğine, HDMI portuna, 32 GB dahili flash belleğe sahip olacak. Bekleyelim ve görelim.

http://www.engadget.com/2010/03/24/nokia-n8-being-announced-mid-april/