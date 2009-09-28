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12 MP kameralı Samsung SCH-W880'in resmi fotoğrafı internette yayınlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
43b
1
56
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung'un kamera odaklı modeli SCH-W880'le ilgili ikinci bir fotoğrafın internette sızdırılmasından hemen sonra karşımıza telefonun resmi fotoğrafı çıktı.

Tanıtım broşüründe de görüldüğü gibi SCH-W880'in dizaynı kameralı cep telefonundan çok cep telefonlu kamerayı andırmakta. Telefonun arka kısmında 3x optik zum yeteneğine sahip 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile xenon flaş; sağ kısmında ise deklanşör tuşu ve mod çarkı konumlandırılmış. HD çözünürlükte video kaydedebilen telefonun ekranı ise 3.3 inç boyutunda ve 480x800 piksel çözünürlüğünde. Ekranda hızla yaygınlaşmaya devam eden AMOLED teknolojisi kullanılmış.

Samsung SCH-W880'in fiyatı ve diğer teknik özellikleri hakkındaki sır perdesi ise hala kaldırılmadı.


http://www.samsunghub.com/2009/09/28/sch-w880-phone-is-more-than-12mp-and-optical-zoom/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Satio da da 3x optic zoom war ben elime aldım inceledim satio yu iice. Satio başka bi dünya. Ve diyormkii bu w880 Satio nun yanına bile yaklaşamaz. Satio heralanda koyar
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cssbaycelebi 9 yıl

DH Misafiri

Satio da da 3x optic zoom war ben elime aldım inceledim satio yu iice. Satio başka bi dünya. Ve diyormkii bu w880 Satio nun yanına bile yaklaşamaz. Satio heralanda koyar

satio da 3 optik zoom yok arkadaş. kandırmışlar seni.
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ExECaLiBuR 9 yıl

DH Misafiri

Satio da da 3x optic zoom war ben elime aldım inceledim satio yu iice. Satio başka bi dünya. Ve diyormkii bu w880 Satio nun yanına bile yaklaşamaz. Satio heralanda koyar


İncelediğin şey dijital bir fotoğraf makinesi olmasın?
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laerrof 9 yıl
wi-fi ve gps olayı da güzel ne yalan söyleyim bence java tabanlı bir cihaz olacak bu keşke samsung şu bada yı koysa buna bada multitouchı da destekliyor her ne kadar uygulama eksikleri ve daha seri olarak kullanımına başlanmasa da apple a soğuk ter döktürür multitouch fikri işin içine kamera ve tasarımda girerse siz düşünün artık iphonecuların halini bada ya da symbian olmasını isterim ya da java olmasında ne olursa olsun olsun işletim sistemi





herkese iyi çalışmalar...
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bynedim 9 yıl
cssbaycelebi


bynedim

Video kaydı inanılmaz.. İlk defa bu kadar kaliteli çözünürlükte renkte ve netlikte bir video çekimine sahip cep telefonu görüyorum..

hocam nereden izledin gsm arenadan mı?


Tam hatırlamıyorum, bi yerde denk geldim ama galiba gsm arenadaydı, yine de nerede olursa olsun bulup izleyeceğiniz videolar kalitesini gösterir.. Ben başarılı buldum..
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mcebi001 10 yıl
foto video iyi ,müzik ve net den feragat edilmiş gibi duruyor ...yinede sıkı bir cihaz
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Passenger 10 yıl
Wireless ve GPS yok maalesef.
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chamicals2 10 yıl
bence gereksiz bir alet şarj konusunda da eminim zayıf kalacaktır.Hemde kaba duruyor.dar pantolonun cebine nasıl sığar bu
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TRaMbLeN 10 yıl
benim telefondaki kameradan beklentim , laptop ekranında ki bir çözünürlükte rahat ve kaliteli bir görüntü alayım , otofokusu olsun makrosu olsun vs ama çözünürlüğü 2mp olsada yeter. ki kaliteli bir 2 mp lik fotoğraf karesi gayet iyi tab ettirilebilir.
bir önce ki telefonumu benq s88 mumla, ışıldakla , projektör ile arıyorum . telefonun birçok özelliği iyi değildi . yavaştı falan filan ama o kameranın o telefonda ne işi var kardeşim 2 mp olmasına rağmen otofokus ve makrosu hayret vericiydi. iso değerlerinin değiştirilmesi falan , özellikle çektiğim makroları görenler telefonla çekildiğine inanamıyorlardı. geri dönersem, mp önemli değil önemli olan kalite ve şu konuyada değinmek lazım (madem başladım yazayım herşeyi :)) . artık nokia bile symbian dan birşey olmayacağını anladı ha , bir windoes mobile işletim sistemi , bir android , bir iphone u iphone yapan işletim sisteminn bizlere sunduğu uygulama potansiyelidir.
samsungda yazılıma girmeli artık , kullanıcının istediği gibi değiştirebildiği uygulama ekleyebildiği vs vs bir yazılım ihtiyacı var günümüzde. bu kadar yazmışken kendimin "telefon" dediğimiz aletten, ki herkesin beklentileri farklı, beklentilerimi de yazayım .
- telefon görevini (konuşma kalitesi) iyi yrine getirecek
-az da olsa tasarımı iyi olacak , en azın dan itici olmayacak
- wi-fi şart
- hafıza kartı şart yada yüksek bir hafızaya sahip olacak
- işletim sistemi olacak windows mobile , android , yada iphonun ki (adını bilmiyorum.)
-kamerası iyi olacak mp önemli değil ama kaliteli çakim yapabilecek
-video çekimi kaliteli bir şekilde 640x480 30 fps den aşağı olmayacak
beni,m beklentilerim bunlar....
uzun oldu
iyi forumlar
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[REC] 10 yıl
Bu telle i8920 aynı mı acaba
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sendemail 10 yıl
şimdi birileri çıkıverir iphone kıyaslaması yapar...
fitili ben atesleyeyım 1..2...3.....
iphonedaki yazılım destegı ,rahatlıgı var mı bunda ?? iphone daha ıyı
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sorceress 10 yıl
Sağlam cihaz
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XnetaS 10 yıl
Makinenin diğer konusu
forum.donanimhaber.com/...

Samsung yanlış işler peşinde...Kamerayı yükseltmekle uğraşmayı bırakıp nokia,apple,google gibi işletim sistemi ve yazılımlara önem vermesi lazımm...Telefon hiç bir zaman fotograf makinesi kalitesinde çekemeyecek!!!(Heleki samsung lens ile hayatta çekemez)
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_KadirşinaS_ 10 yıl
Bakalım bu nasıl olacak. İnşallah i8910,jet,star,m8910,omnia2 gibi son dönemde çıkardığı telefonlardaki kamera rezaleti bunda da olmaz. İnşallah samsung bu kez yüzümü kara çıkarır..
Görünüşüne baktığımda yukarıdaki temennim biraz geçersiz kalıyor ama neyse. Çünkü samsung cihazların ve lenslerin görünüşünü ne kadar fotoğraf makinesine benzetmeye çalışırsa, kamera o kadar kötüye gidiyor. Hadi bakalım hayırlısı...
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LoRd1N 10 yıl
Samsung artık tek başına fotoğraf makinesi yapmıyor. Telefonla birlikte fotoğraf makinesi yapıyor :))
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Momo-Oz 10 yıl
vay be güzelmiş fotoğraf makinesinin içine cep telefonu yerleştirip satıyolar güzel fikir :D
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