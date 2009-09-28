12 MP kameralı Samsung SCH-W880'in resmi fotoğrafı internette yayınlandı

Haber Editörü
Samsung'un kamera odaklı modeli SCH-W880'le ilgili ikinci bir fotoğrafın internette sızdırılmasından hemen sonra karşımıza telefonun resmi fotoğrafı çıktı.
Tanıtım broşüründe de görüldüğü gibi SCH-W880'in dizaynı kameralı cep telefonundan çok cep telefonlu kamerayı andırmakta. Telefonun arka kısmında 3x optik zum yeteneğine sahip 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile xenon flaş; sağ kısmında ise deklanşör tuşu ve mod çarkı konumlandırılmış. HD çözünürlükte video kaydedebilen telefonun ekranı ise 3.3 inç boyutunda ve 480x800 piksel çözünürlüğünde. Ekranda hızla yaygınlaşmaya devam eden AMOLED teknolojisi kullanılmış.
Samsung SCH-W880'in fiyatı ve diğer teknik özellikleri hakkındaki sır perdesi ise hala kaldırılmadı.
http://www.samsunghub.com/2009/09/28/sch-w880-phone-is-more-than-12mp-and-optical-zoom/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
satio da 3 optik zoom yok arkadaş. kandırmışlar seni.
İncelediğin şey dijital bir fotoğraf makinesi olmasın?
herkese iyi çalışmalar...
Tam hatırlamıyorum, bi yerde denk geldim ama galiba gsm arenadaydı, yine de nerede olursa olsun bulup izleyeceğiniz videolar kalitesini gösterir.. Ben başarılı buldum..
bir önce ki telefonumu benq s88 mumla, ışıldakla , projektör ile arıyorum . telefonun birçok özelliği iyi değildi . yavaştı falan filan ama o kameranın o telefonda ne işi var kardeşim 2 mp olmasına rağmen otofokus ve makrosu hayret vericiydi. iso değerlerinin değiştirilmesi falan , özellikle çektiğim makroları görenler telefonla çekildiğine inanamıyorlardı. geri dönersem, mp önemli değil önemli olan kalite ve şu konuyada değinmek lazım (madem başladım yazayım herşeyi :)) . artık nokia bile symbian dan birşey olmayacağını anladı ha , bir windoes mobile işletim sistemi , bir android , bir iphone u iphone yapan işletim sisteminn bizlere sunduğu uygulama potansiyelidir.
samsungda yazılıma girmeli artık , kullanıcının istediği gibi değiştirebildiği uygulama ekleyebildiği vs vs bir yazılım ihtiyacı var günümüzde. bu kadar yazmışken kendimin "telefon" dediğimiz aletten, ki herkesin beklentileri farklı, beklentilerimi de yazayım .
- telefon görevini (konuşma kalitesi) iyi yrine getirecek
-az da olsa tasarımı iyi olacak , en azın dan itici olmayacak
- wi-fi şart
- hafıza kartı şart yada yüksek bir hafızaya sahip olacak
- işletim sistemi olacak windows mobile , android , yada iphonun ki (adını bilmiyorum.)
-kamerası iyi olacak mp önemli değil ama kaliteli çakim yapabilecek
-video çekimi kaliteli bir şekilde 640x480 30 fps den aşağı olmayacak
beni,m beklentilerim bunlar....
uzun oldu
iyi forumlar
fitili ben atesleyeyım 1..2...3.....
iphonedaki yazılım destegı ,rahatlıgı var mı bunda ?? iphone daha ıyı
forum.donanimhaber.com/...
Samsung yanlış işler peşinde...Kamerayı yükseltmekle uğraşmayı bırakıp nokia,apple,google gibi işletim sistemi ve yazılımlara önem vermesi lazımm...Telefon hiç bir zaman fotograf makinesi kalitesinde çekemeyecek!!!(Heleki samsung lens ile hayatta çekemez)
Görünüşüne baktığımda yukarıdaki temennim biraz geçersiz kalıyor ama neyse. Çünkü samsung cihazların ve lenslerin görünüşünü ne kadar fotoğraf makinesine benzetmeye çalışırsa, kamera o kadar kötüye gidiyor. Hadi bakalım hayırlısı...