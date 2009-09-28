12 MP kameralı Samsung SCH-W880'in resmi fotoğrafı internette yayınlandı

Samsung'un kamera odaklı modeli SCH-W880'le ilgili ikinci bir fotoğrafın internette sızdırılmasından hemen sonra karşımıza telefonun resmi fotoğrafı çıktı.

Tanıtım broşüründe de görüldüğü gibi SCH-W880'in dizaynı kameralı cep telefonundan çok cep telefonlu kamerayı andırmakta. Telefonun arka kısmında 3x optik zum yeteneğine sahip 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile xenon flaş; sağ kısmında ise deklanşör tuşu ve mod çarkı konumlandırılmış. HD çözünürlükte video kaydedebilen telefonun ekranı ise 3.3 inç boyutunda ve 480x800 piksel çözünürlüğünde. Ekranda hızla yaygınlaşmaya devam eden AMOLED teknolojisi kullanılmış.

Samsung SCH-W880'in fiyatı ve diğer teknik özellikleri hakkındaki sır perdesi ise hala kaldırılmadı.