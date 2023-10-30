Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mobil RTX 3080 Ti masaüstü ekran kartına dönüştü: İşte sonuçlar

    GeForce RTX 3080 Ti mobil, madenciler tarafından masaüstü ekran kartına dönüştürüldü. Peki hibrit tasarıma sahip olan ekran kartı neler sunuyor? İşte detaylar...
    Mobil RTX 3080 Ti masaüstü ekran kartına dönüştü: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi madenciliğin ve pandeminin patlak verdiği 2021'den bu yana ekran kartı pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki RTX 20 ve 30 serisi modeller ikinci el pazarında ağırlık kazanırken, madencilikte kullanılan kartlar farklı biçimlerde tekrar satışa çıkmaya başladı. Şimdi bunun yeni bir örneği daha yaşandı. Çin'de RTX 3080 Ti mobil, masaüstü ekran kartına dönüştürüldü.

    Mobil RTX 3080 Ti masaüstü ekran kartına dönüştü

    Kaçıranlar için daha önce sizlere masaüstü kartına dönüştürülen mobil GPU'lardan bahsetmiştik. Bu trend, stok sıkıntılarının artışa geçtiği dönemde ortaya çıktı ve birçok üretici mobil kartları masaüstü olarak yeniden piyasaya sürmeyi tercih etti. Böylece iki önemli avantaj elde ediliyordu. Birincisi, dizüstülerin daha uygun fiyatlara satın alınabiliyor olması.

    Mobil RTX 3080 Ti masaüstü ekran kartına dönüştü: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    İkincisi ise Mobil SKU'lar Lite Hash Rate algoritmasından yoksundu ve bu da onları kripto para birimi madenciliği için engelsiz hale getiriyordu. Ancak bu kartlarla ilgili en temel sorun, resmi sürücü desteğinin bulunmaması oldu.  Kullanıcılar uygun sürücülere ulaşmakta zorlanırken, kötü amaçlı yazılımlar ile karşı karşıya kaldı. Hatta bazı kullanıcılar, bu kartlar için değiştirilmiş sürücüler satmaya başvurdu ve bu da ekstra maliyetler getirerek durumu daha da kötüleştirdi. 

    Bugün ise VideoCardz, masaüstüne dönüştürülen RTX 3080 Ti mobil'e ilişkin yeni bir rapor paylaştı. Bu raporda dikkate alınması gereken nokta, mobil GPU'lar ile masaüstü sürümleri arasındaki teknik özellik farkı. Niketim mobil RTX 3080 Ti, amiral gemisi GPU olmasına rağmen GA102 yerine GA103 GPU, 150W TDP, 7.424 CUDA çekirdeği ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip. Masaüstü sürümse, 350W TDP, GA102 GPU, 10.240 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR6X bellekle geliyor. 

    Mobil RTX 3080 Ti masaüstü ekran kartına dönüştü: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Peki sonuçlar nasıl? Mobil RTX 3080 Ti, büyük güç farklılıklarına kıyasla 3DMark testinde mobil sürümle neredeyse benzer bir performans sergiliyor. Bu boktada kartın 1,9GHz saat hızına ulaştığını görüyoruz. Ayrıca masaüstüne dönüştürülen tek ekran kartı RTX 3080 Ti değil. VideoCardz, RTX 3080M 8GB ve 16GB sürümleri dahil olmak üzere birçok dizüstü kartın tekrar satışa sunulduğunu belirtiyor. 

    Bu hibrit tasarıma sahip kartlar her ne kadar ucuz olsa  da, kırpılmış bağlantı noktası, TDP ve sürücü desteğinin bulunmaması gibi dezavantajlara sahip. Dolayısıyla bu faktörlerin performans avantajlarını gölgelediğini ve kullanıcıların gerçek masaüstü ekran kartlarına göz atmalarını tavsiye ediyoruz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turkcell paketi ikiye katla diyarbakır 8. ana jet üs komutanlığı yorumlar agario hile transit önden çekişli mi arkadan çekiş mi kafayı yemek üzereyim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Huawei P60 Pro
    Huawei P60 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız