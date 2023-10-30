Mobil RTX 3080 Ti masaüstü ekran kartına dönüştü: İşte sonuçlar

Kaçıranlar için daha önce sizlere masaüstü kartına dönüştürülen mobil GPU'lardan bahsetmiştik. Bu trend, stok sıkıntılarının artışa geçtiği dönemde ortaya çıktı ve birçok üretici mobil kartları masaüstü olarak yeniden piyasaya sürmeyi tercih etti. Böylece iki önemli avantaj elde ediliyordu. Birincisi, dizüstülerin daha uygun fiyatlara satın alınabiliyor olması.
Bugün ise VideoCardz, masaüstüne dönüştürülen RTX 3080 Ti mobil'e ilişkin yeni bir rapor paylaştı. Bu raporda dikkate alınması gereken nokta, mobil GPU'lar ile masaüstü sürümleri arasındaki teknik özellik farkı. Niketim mobil RTX 3080 Ti, amiral gemisi GPU olmasına rağmen GA102 yerine GA103 GPU, 150W TDP, 7.424 CUDA çekirdeği ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip. Masaüstü sürümse, 350W TDP, GA102 GPU, 10.240 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR6X bellekle geliyor.
Bu hibrit tasarıma sahip kartlar her ne kadar ucuz olsa da, kırpılmış bağlantı noktası, TDP ve sürücü desteğinin bulunmaması gibi dezavantajlara sahip. Dolayısıyla bu faktörlerin performans avantajlarını gölgelediğini ve kullanıcıların gerçek masaüstü ekran kartlarına göz atmalarını tavsiye ediyoruz.
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.