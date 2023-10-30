Mobil RTX 3080 Ti masaüstü ekran kartına dönüştü: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi madenciliğin ve pandeminin patlak verdiği 2021'den bu yana ekran kartı pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki RTX 20 ve 30 serisi modeller ikinci el pazarında ağırlık kazanırken, madencilikte kullanılan kartlar farklı biçimlerde tekrar satışa çıkmaya başladı. Şimdi bunun yeni bir örneği daha yaşandı. Çin'de RTX 3080 Ti mobil, masaüstü ekran kartına dönüştürüldü.

Mobil RTX 3080 Ti masaüstü ekran kartına dönüştü

Kaçıranlar için daha önce sizlere masaüstü kartına dönüştürülen mobil GPU'lardan bahsetmiştik. Bu trend, stok sıkıntılarının artışa geçtiği dönemde ortaya çıktı ve birçok üretici mobil kartları masaüstü olarak yeniden piyasaya sürmeyi tercih etti. Böylece iki önemli avantaj elde ediliyordu. Birincisi, dizüstülerin daha uygun fiyatlara satın alınabiliyor olması.

Tam Boyutta Gör İkincisi ise Mobil SKU'lar Lite Hash Rate algoritmasından yoksundu ve bu da onları kripto para birimi madenciliği için engelsiz hale getiriyordu. Ancak bu kartlarla ilgili en temel sorun, resmi sürücü desteğinin bulunmaması oldu. Kullanıcılar uygun sürücülere ulaşmakta zorlanırken, kötü amaçlı yazılımlar ile karşı karşıya kaldı. Hatta bazı kullanıcılar, bu kartlar için değiştirilmiş sürücüler satmaya başvurdu ve bu da ekstra maliyetler getirerek durumu daha da kötüleştirdi.

Bugün ise VideoCardz, masaüstüne dönüştürülen RTX 3080 Ti mobil'e ilişkin yeni bir rapor paylaştı. Bu raporda dikkate alınması gereken nokta, mobil GPU'lar ile masaüstü sürümleri arasındaki teknik özellik farkı. Niketim mobil RTX 3080 Ti, amiral gemisi GPU olmasına rağmen GA102 yerine GA103 GPU, 150W TDP, 7.424 CUDA çekirdeği ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip. Masaüstü sürümse, 350W TDP, GA102 GPU, 10.240 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR6X bellekle geliyor.

Tam Boyutta Gör Peki sonuçlar nasıl? Mobil RTX 3080 Ti, büyük güç farklılıklarına kıyasla 3DMark testinde mobil sürümle neredeyse benzer bir performans sergiliyor. Bu boktada kartın 1,9GHz saat hızına ulaştığını görüyoruz. Ayrıca masaüstüne dönüştürülen tek ekran kartı RTX 3080 Ti değil. VideoCardz, RTX 3080M 8GB ve 16GB sürümleri dahil olmak üzere birçok dizüstü kartın tekrar satışa sunulduğunu belirtiyor.

RTX 40 SUPER serisi netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikler 23 sa. önce eklendi

Bu hibrit tasarıma sahip kartlar her ne kadar ucuz olsa da, kırpılmış bağlantı noktası, TDP ve sürücü desteğinin bulunmaması gibi dezavantajlara sahip. Dolayısıyla bu faktörlerin performans avantajlarını gölgelediğini ve kullanıcıların gerçek masaüstü ekran kartlarına göz atmalarını tavsiye ediyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Mobil RTX 3080 Ti masaüstü ekran kartına dönüştü: İşte sonuçlar