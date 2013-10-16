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1200mAh gücünde bataryaya sahip HTC One Max kılıfı duyuruldu

5 yıl
1,1b
1
25
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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1200mAh gücünde bataryaya sahip HTC One Max kılıfı duyuruldu

HTC'nin bu hafta itibariyle resmileştirdiği One Max modeli bu hafta içerisinde Asya'da iki etkinlikle basın mensuplarına sergilenecek. Modelin daha önce internete sızan bataryalı kılıfı da resmiyete kavuştu.

1200mAh gücünde bir bataryaya sahip olan kılıf, bir dereceye kadar esneyebiliyor ve cihaza arka kısımdaki üç pinli bağlantı noktası ile bağlanıyor. Kapasitesi düşük olduğu için diğer bataryalı kılıflar gibi kalınlık arz etmeyen aksesuar, ayrıca kaide olabilen bir koruma kapağına da sahip. 

HTC One Max modelinde 3300mAh batarya olduğu düşünüldüğünde kılıf ile birlikte toplamda 4500mAh kapasitesine ulaşılıyor. Kullanıcılar böylece tek şarjla bir günü rahatça çıkarabildiği gibi ikinci güne de erişebiliyor. 

Bataryalı kılıf modelinin HTC One Max modelinin hemen ardından global olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Fiyat konusunda ise bir bilgi yok. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-max-power-flip-case-unveiled-adds-1200mAh-flexible-battery_id48264#2- Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TearsForFears 5 yıl en beğenilen
Snapdragon 800 ile ciksaydi Note 3 ile rekabet halinde olabilirdi.Ama Snapdragon 600 ile anca orta segmente oynar.
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gorkem2626 5 yıl EmreTheBand
EmreTheBand
Kilif bile ÇÖP

He Kardesim cop yanliz yorumlarini takip ediyorum temin s4 batarya degisimini samsung farki yazmissin o fark korkudan adamlar yapmis istek var ki yapiliyor fanboyluga gerek yok
EmreTheBandKilif bile ÇÖPHe Kardesim cop yanliz yorumlarini takip ediyorum temin s4 batarya degisimini samsung farki yazmissin o...
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TheTaxman 5 yıl
htc.web.tr/...
Bu sitede var kılıftan.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
güzel bi düşünce yakında tüm büyük ekranlı modellerde görürüz baya estetik duruyor
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DH Misafiri 5 yıl
kılıfın mAh ına doğal olarak takıldınız fakat önemli bir noktayı samsung fanlıları tarafından çöp gibi çacuk işi laflarla kirletmeye çabalanıyor. Kılıf diğer mAh sahibi kılıflar kadar kalın olmadığı ve rahat kullanışlı olması. Ayrıca bu 3 pin olayıda tek kılıf için olmadığıda aşikar..
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orain 5 yıl
cübbeli gandalf
şu cihazı biraz daha küçük yapsalar ne olur ki okadar büyük cihaz cebe sığmaz hele de kotlarda koyması ayrı çıkarması ayrı işkence olur çantada mı taşıyacağız

beyin.dll
küçüğü zaten one
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cübbeli gandalf 5 yıl
şu cihazı biraz daha küçük yapsalar ne olur ki okadar büyük cihaz cebe sığmaz hele de kotlarda koyması ayrı çıkarması ayrı işkence olur çantada mı taşıyacağız
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lansker 5 yıl
Takoz yapmış, ne gerek var ki kılıfa... bu telefonu alacağım 2200 TL'ye sonra kılıfa 300 tl.. gelin isterseniz, sevin bizi. bu nedir. sony ultra bundan kırk kat iyidir. daha ince, su geçirmez. ama tipi, veya arayüzü iyi değil. hava doğrusu hoşuma gitmiyor. sony kullandım, htc kullandım. sıra lg de...
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01001101 5 yıl
one max note3'den %30 daha ağır, %10 daha uzun, ve %25 daha kalın (10.3mm kalınlık) yani arada gözle görülür bir büyüklük ve ağırlık varkı var.

buna karşılık one max %7 daha büyük ekrana ve %3 daha büyük pile sahip.

boyutları bir kenara bırakıp sadece ekran-pil olayına bakarsak bile %7 daha büyük ekrana karşılık sadece %3 pil farkı olması düşündürebilir.

tabi note3'ün sd800, one max'in ise sd600 olduğunu da unutmamak gerek.
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iboocum 5 yıl
Telefondan önce telefonun kılıfını duyurmak nasıl bir mantıktır ?
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Master_Evil 5 yıl
güzel düşünce ama fiyatı uygun olursa
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orhanyıldız 5 yıl iboocum
iboocum
Telefondan önce telefonun kılıfını duyurmak nasıl bir mantıktır ?

Magara serinmiydi kardes?
Telefonun duyruldugundan haberin yok galiba
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EagleTibet 5 yıl
HTC bile bile mi yapio yoksa salak ayağına mı yatio anlamadım. Getirdiği va bangır bangır sunduğu kılıfı istese samsung veya x bi firmada rahatça yapabilir veya 3. parti firmalar yapar ki zaten yapiolarda. Eeee daha bu telefonu Note 3'ün karşısında avantajlı kılan ne??? Akıllı telefonlarda liderlik kimde sorusuna herkes farklı bi cvp verebilir ama phabletlerin lideri kesinlikle samsung.
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gölge kule 5 yıl
bu kılıf one içinde gelse şarj zar zor günü tamamlıyor.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
s800 şarttı pil ömrü fazla olsa birde fiyatı uygun olsa telefonu alan onada bir kılıf alır zaten.
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