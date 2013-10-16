1200mAh gücünde bataryaya sahip HTC One Max kılıfı duyuruldu





HTC'nin bu hafta itibariyle resmileştirdiği One Max modeli bu hafta içerisinde Asya'da iki etkinlikle basın mensuplarına sergilenecek. Modelin daha önce internete sızan bataryalı kılıfı da resmiyete kavuştu.





1200mAh gücünde bir bataryaya sahip olan kılıf, bir dereceye kadar esneyebiliyor ve cihaza arka kısımdaki üç pinli bağlantı noktası ile bağlanıyor. Kapasitesi düşük olduğu için diğer bataryalı kılıflar gibi kalınlık arz etmeyen aksesuar, ayrıca kaide olabilen bir koruma kapağına da sahip.





HTC One Max modelinde 3300mAh batarya olduğu düşünüldüğünde kılıf ile birlikte toplamda 4500mAh kapasitesine ulaşılıyor. Kullanıcılar böylece tek şarjla bir günü rahatça çıkarabildiği gibi ikinci güne de erişebiliyor.





Bataryalı kılıf modelinin HTC One Max modelinin hemen ardından global olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Fiyat konusunda ise bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-max-power-flip-case-unveiled-adds-1200mAh-flexible-battery_id48264#2-