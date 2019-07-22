121 yaşındaki elektrikli araç ABD'de açık artırma ile satılacak

Tam Boyutta Gör



Son yıllarda popülerliği gittikçe artan elektrikli araç teknolojisi kulağa yeni bir kavram gibi gelebilir. Fakat elektrikli araçların geçmişi bundan çok daha eskiye, 1800’lü yılların başına kadar uzanıyor. 1898 model Riker Electric de tarihteki ilk elektrikli araçlardan bir tanesi ve yakın zamanda düzenlenecek bir açık artırma ile satılacak.

Andrew L. Riker tarafından geliştirilen aracı özel kılan yalnızca elektrikli olması değil. 121 yaşındaki Riker Electric aynı zamanda şimdiye dek hayatta kalan en eski araçlardan biri. Hayatta kalan diyoruz, çünkü herhangi bir restorasyon görmeden orijinalliğini koruyan araç bunca yıla rağmen hala çalışır vaziyette. Söz konusu aracın 65 km/s hıza çıkabildiği ve 80 km menzile sahip olduğu söyleniyor.

Bazı müzayedecilerin “şimdiye dek üretilen en önemli elektrikli araç” olarak nitelendirdiği Riker Electric, Amerika’daki ilk araba yarışlarının üçünü üst üste kazanarak köklü geçmişine şampiyonluk da eklemiş. Ayrıca 1900 yılında düzenlenen Paris Uluslararası Sergisi’nde ilk hibrit araç olan Lohner Porsche ile sergilenmiş. Bu sergide bir ürünün o yıllarda alabileceği en değerli ödül olan Altın Madalya’yı almış.

Riker Electric üzerindeki orijinal plakanın Amerika’da tescillenen ilk plaka olduğu da gelen bilgiler arasında. Bu plakadaki A.L.R harfleri Andrew L. Riker’in baş harflerinden oluşuyor. 15 Ağustos’ta Monterey’de açık artırmaya çıkarılacak aracın koleksiyonerlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.