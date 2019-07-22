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121 yaşındaki elektrikli araç ABD'de açık artırma ile satılacak

Bazı uzmanların 'şimdiye dek üretilen en önemli elektrikli araç' olarak nitelendirdiği 1898 model Riker Electric'in 121 yaşında olmasına rağmen hala orijinal ve çalışır durumda olduğu söyleniyor.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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121 yaşındaki elektrikli araç ABD'de açık artırma ile satılacak
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Son yıllarda popülerliği gittikçe artan elektrikli araç teknolojisi kulağa yeni bir kavram gibi gelebilir. Fakat elektrikli araçların geçmişi bundan çok daha eskiye, 1800’lü yılların başına kadar uzanıyor. 1898 model Riker Electric de tarihteki ilk elektrikli araçlardan bir tanesi ve yakın zamanda düzenlenecek bir açık artırma ile satılacak.

Andrew L. Riker tarafından geliştirilen aracı özel kılan yalnızca elektrikli olması değil. 121 yaşındaki Riker Electric aynı zamanda şimdiye dek hayatta kalan en eski araçlardan biri. Hayatta kalan diyoruz, çünkü herhangi bir restorasyon görmeden orijinalliğini koruyan araç bunca yıla rağmen hala çalışır vaziyette. Söz konusu aracın 65 km/s hıza çıkabildiği ve 80 km menzile sahip olduğu söyleniyor.

Bazı müzayedecilerin “şimdiye dek üretilen en önemli elektrikli araç” olarak nitelendirdiği Riker Electric, Amerika’daki ilk araba yarışlarının üçünü üst üste kazanarak köklü geçmişine şampiyonluk da eklemiş. Ayrıca 1900 yılında düzenlenen Paris Uluslararası Sergisi’nde ilk hibrit araç olan Lohner Porsche ile sergilenmiş. Bu sergide bir ürünün o yıllarda alabileceği en değerli ödül olan Altın Madalya’yı almış.

Riker Electric üzerindeki orijinal plakanın Amerika’da tescillenen ilk plaka olduğu da gelen bilgiler arasında. Bu plakadaki A.L.R harfleri Andrew L. Riker’in baş harflerinden oluşuyor. 15 Ağustos’ta Monterey’de açık artırmaya çıkarılacak aracın koleksiyonerlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.


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DH Misafiri 38 dk.
Burada, aracın yapabildiği hız değil önemli olan. O zamanda şimdi de önemli olan, kaç km/mil yol yapabildiği ve bu enerjinin ne kadar sürede dolum yapılabilir olduğu :)
Neyse 120 yıl sonra başlanılan yere geri dönülmüş olması ilginç :)
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DH Misafiri 1 sa.
"Söz konusu aracın 65 km/s hıza çıkabildiği" O dönemdeki hiçbir içten yanmal araç o hıza çıkamıyordu pil teknolojisi o zamanlar iyi olsaydı benzin başa geçemezdi hiçbir türlü.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Das Boot 54 dk. DH Misafiri
Hayir. Elektrikli araclarin tutulmasinin sebebi dunyanin cogu yerinde elektrik alt yapisinin olmamasiydi.
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DH Misafiri 1 sa.
Demek ki; bilim ilerlememiş ve yüz sene öncesine dönüyoruz :)
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