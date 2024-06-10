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    Yeni Peugeot 3008 Eylül ayında Türkiye'de

    Fastback SUV tasarımıyla dikkat çeken yeni 2024 Peugeot 300, Türkiye'de ilk etapta 48V hafif hibrit ve 525 km menzil sunan %100 elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak.

    Peugeot’nun son 7 yılda 1 milyon 320 bin adedin üzerinde müşteriye ulaşan popüler C-SUV modeli 3008, yeni nesliyle hem %100 elektrikli hem de hibrit motor seçeneği ile Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

    Yeni Peugeot 3008, hafif hibrit ve %100 elektrikli motorlarla gelecek

    Eylül ayında Türkiye’de yollara çıkacak olan yeni Peugeot 3008 ve E-3008, ilk etapta 100 km’de 5.6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 525 km’ye varan menzilli 210 HP’lik %100 elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

    Yeni 3008’de sunulacak yeni nesil 136 HP’lik 1.2 PureTech benzinli ve elektrikli motor destekli hibrit versiyon, yeni e-DCS6 şanzıman ile daha fazla sürüş keyfi ve daha düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor. Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk modeli unvanına sahip E-3008’in 210 HP’lik elektrikli versiyonu ise üstün performans sunarken aynı zamanda 525 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle de öne çıkıyor.

    Yeni Fastback SUV tasarımı

    Yeni 2024 Peugeot 3008 Eylül ayında Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Peugeot, yeni 3008 ile tasarımı tepeden tırnağa değiştiriyor. Aracın göz alıcı tasarımı, meraklı gözleri üzerine çekerken verimliliği de destekliyor. Fastback SUV tasarımıyla 3008, adeta bir kedi duruşuna sahip. Peugeot, yeni 3008 ile ön tasarımda yeni marka imza kodlarını taşıyor. Model, ikonik üç pençeli ışık imzasını korurken, farların ve ızgaranın tasarımı tamamen değişiyor. Yeni ön ızgara, bu modelin elektrik genlerini yansıtıyor.

    Yeni ön cephe, yeni Peugeot logosu etrafında tasarlandı. Gövde rengindeki yeni ön ızgara, “degrade” tasarımı sayesinde 3 pençe ışık imzasını ve yeni logoyu sınır olmaksızın birleştiriyor.  Tüm versiyonlarda LED farlar sunuluyor. 3008 GT, standart olarak, far hüzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan ve diğer sürücüleri rahatsız etmeden optimum aydınlatma sağlayan, Peugeot’nun yeni Pixel LED teknolojisiyle yollara çıkıyor. Peugeot yeni 3008’i hem modern tasarıma hem de aerodinamik performansa katkı sağlayan jantlarla donattı. Teknik ve geometrik tasarımlarıyla elmas kesim 19 inç veya 20 inç jantların ortasında yeni Peugeot logosu yer alıyor.

    Yeni 3008’in arka tasarımı, GT versiyonlarında 3D olmak üzere, üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuyor. Bu arada arka koltuklar da geniş bir alan sunuyor ve bir önceki nesil 3008’in 520 litrelik bagaj hacmini her iki motor seçeneğinde de koruyor. Peugeot E-3008, Stellantis’in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yepyeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor. Müşterilere sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlanan bu yenilikçi platform, yüksek kapasiteli bataryaların kullanımına olanak tanırken, 30 dakikaya varan hızlı şarj süresi, benzersiz sürüş keyfi, etkileyici performans ve üst düzey verimlilik sağlıyor. 

    Yeni Peugeot PANORAMIC i-COCKPIT

    Yeni 2024 Peugeot 3008 Eylül ayında Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    E-3008’in dışındaki yenilik ve şıklık, içeride de devam ediyor. Yeni Peugeot Panoramic i-Cockpit, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Kavisli 21 inçlik HD panoramik ekran, yükseltilmiş gösterge paneli ile dokunmatik multimedya ekranını birleştiriyor. Panoramik ekranın sol tarafında gösterge paneli, sürüşle ilgili hız, güç, sürüş yardımcıları ve enerji akışı gibi tüm bilgileri kompakt direksiyon simidinin üzerinde birleştiriyor.

    Panoramik ekranın sağ tarafında yer alan ve ön konsolun ortasındaki dokunmatik ekrana hem sürücü hem de yolcu rahatlıkla erişebiliyor. Bu ekran klima ayarı, navigasyon ve medya/bağlantı gibi işlevleri yönetmek için kullanılabiliyor. 3008’in Allure versiyonunda, yeni Peugeot Panaromic i-Cockpit, tek bir panele entegre edilen iki adet 10 inçlik dijital ekrandan oluşuyor ve 21 inçlik panelle aynı etkiyi veriyor. GT, standart olarak 21 inçlik tek bir ekranla donatılıyor.

    Ön konsolun ortasında, tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles’a da yer veriliyor. Kullanıcı bu panelde; bir kişiyi aramak, sık kullanılan bir varış noktası için navigasyonu başlatmak, kaydedilen radyo istasyonlarından birini ayarlamak, ideal klima sıcaklığını ayarlamak gibi, en sık kullandığı 10 işlevi, hızlı erişim için programlayabiliyor.

    Orta konsol, ön yolcuya geniş ve ferah bir alan sağlamak ve depolama için alanlar oluşturmak üzere düzenlendi. Bu geniş mimariye, vites seçicinin ön konsola taşınmasının önemli bir katkısı oldu. Vites seçici direksiyonun sağında, start/stop düğmesinin yanında yer alıyor. Bu ergonomik yapı, şanzıman kontrolü dışında motoru durdurma ve çalıştırmada kolaylık sağlıyor.

    Yeni Peugeot Panoramic i-Cockpit, havada süzülen 21 inçlik panoramik ekrana ek, GT donanım seviyesinde sunulan ve 8 farklı renkte kişiselleştirilebilen LED ambiyans aydınlatmasıyla beraber kaliteli, çekici ve teknolojik bir deneyim sunuyor. Ambiyans aydınlatması, ön konsol boyunca uzanan ve kapılara doğru devam eden zarif alüminyum kaplamayla yansıtılıyor. Alüminyum ve desenli kumaşın birleşimi, premium malzemelerin benzersiz ve kaliteli uyumunu ortaya koyuyor.

    Yeni E-3008 her sürüş tarzı için hazır

    Yeni 2024 Peugeot 3008 Eylül ayında Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    E-3008, Peugeot'nun yol tutuş ve sürüş keyfi konusundaki iddiasını ve başarısını yansıtıyor. Yeni STLA Medium platformu, dinamik yol tutuş sağlamak üzere tasarlanan yeni ön ve arka aksları içeriyor. Platformun mimarisi, hafif ve rijit malzemelerin kullanımını maksimuma çıkarırken, tekerlekler arasında ideal bir şekilde konumlandırılan tek katmanlı batarya ile ağırlık merkezini düşürerek dinamizm ve üstün yol tutuşuna katkıda bulunuyor.

    Kendi sınıfındaki tamamen elektrikli SUV’lar arasında en iyi dönüş çapına (10,6 m) sahip yeni E-3008, şehir trafiğinde rahatlık ve çeviklik sağlayan bir SUV oluyor. Yeni 3008 ve E-3008 manevra yapmayı kolaylaştırmak üzere, standart olarak 180° görüş açısı sunan bir geri görüş kamerası ile donatılıyor. Kamera, her koşulda eksiksiz görüntü sağlamak üzere bir temizleme başlığıyla donatılıyor.

    Yeni 3008 ve E-3008, GT versiyonunda standart olarak, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren Peugeot VisioPark 360° sistemiyle sunuluyor. 

    Peugeot, yeni 3008 ve E-3008’de sunulan sürüş destek sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor. Bu sistem, aracın tüm sensörlerini (kameralar, radar vb.) kullanarak sürücüye yardımcı oluyor. Bu destek sistemleri, otoyollar veya bölünmüş yollar gibi çok şeritli yollarda sürücünün yükünü hafifletmek için tasarlandı. Sensörler, sürücünün ellerini her zaman direksiyonda tutmasını ve dikkatini korumasını sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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