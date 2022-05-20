543 beygirlik BMW M4 CSL tanıtıldı: Sadece 1000 adet üretilecek

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Alman otomotiv devi BMW, yenilenen 3 Serisi'nin ardından bu kez daha hırçın bir modelle karşımızda: Yeni BMW M4 CSL. M departmanının 50. yıl dönümü için özel olarak geliştirilen performanslı coupe'den sadece 1000 adet üretilecek.

Yeni BMW M4 CSL, özellikleriyle neler sunuyor?

M4 Competition üzerinde yapılan güncellemeler sonucu BMW'nin en hızlı seri üretim aracı olarak karşımıza çıkan yeni M4 CSL'in Nürburgring'deki Nordschleife pistini turlama süresi 7 dakika 20.207 saniye olarak açıklandı. Bunun yanı sıra 3.7 saniyelik 0-100 km/s süresi ve 10.7 saniyelik 0-200 km/s süresi de markanın açıkladığı resmi veriler arasında. Aracın azami hızı da 307 km/s.

2023 BMW M4 CSL'deki güncellemeler genel olarak ağırlık kaybı ve güce odaklanıyor. Örneğin arka koltuklar listeden çıkarılmış. Ön kaput, tavan ve bagaj kapağı da karbon fiberden yapılmış. Ayrıca, öndeki böbrek ızgaralar, arka ışıklar, paspaslar ve otomatik klima kontrolleri gibi alanlardaki kesintilerle 3.6 kg kayıp sağlanmış. Toplamda ise standart modele göre 109 kg kadar (1625 kg) hafifleme elde edilmiş.

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Performanslı modelin kaputu altında şirketin turboşarjlı 3.0 litre sıralı altı silindirli ünitesi yatıyor. Ürettiği maksimum güç ise 543 beygir ile M4 Competition'dan 40 beygir daha fazla. Motorun 2,750 ile 5,950 dev/dak arasında ürettiği tork ise 649 Nm. Ayrıca şirket, Competition'da 24,7 psi olan sıkıştırma basıncını da CSL'de 30,5 psi'a yükseltmiş. CSL'de arka tekerleklere güç vermek için de sadece 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği mevcut.

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2023 BMW M4 CSL'de ağırlığı azaltmak için yapılan güncellemelere daha detaylı baktığımızda, arka koltukların çıkarılmasının ve önde M Carbon çanak koltukların kullanılmasının 24 kg avantaj sağladığını görüyoruz. Karbon seramik frenler, dövme alaşım jantlar ve daha hafif yaylar da fazladan 21 kg hafifleme sağlamış. Ses yalıtımı için ultra hafif malzeme kullanılması 15 kg, titanyum egzoz sistemine geçiş de 4 kg ağırlık kaybına neden olmuş.

Yeni M4 CSL'deki diğer güncellemeler arasında kendine has süspansiyon ve şasi yer alıyor. Bu da otomobilin M4 Competition'a göre yaklaşık 8 mm daha yere yakın olmasını sağlamış. Çekiş kontrol sistemi de CSL için elden geçirilmiş ve hem kontrollü driftlere izin vermek için hem de hızlı pist süreleri elde etmek için tasarlanan bir dizi seçenekle donatılmış. Frenleme tarafında ise önde altı pistonlu sabit kaliper, arkada tek pistonlu yüzer kaliper kullanılmış.

Performanslı modelin üretimi Temmuz 2022'de başlayacak. Yukarıda belirttiğimiz gibi sadece 1000 adet üretim söz konusu. M4 CSL'nin fiyatı 139.900 dolardan başlıyor.

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2023 BMW M4 CSL tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri