128GB'lık iPad, ülkemizde satışa sunuldu

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128GB'lık 4.nesil iPad, ABD'de satışa sunulmasının üzerinden 1 ay geçmeden ülkemizde Bilkom tarafından satışa sunuldu.
Bilkom ve Apple Türkiye tarafından Apple'ın ülkemizdeki resmi satış kanalları aracılığıyla kullanıcılarla buluşan 128GB'lık iPad'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları şöyle:
- iPad Retina 128GB Wi-Fi: 959$ + KDV
- iPad Retina 128GB Wi-Fi + Hücresel: 1.099$ + KDV
Kıyaslama yapmak isteyen okuyucularımız açısından 128GB'lık iPad'in satış fiyatları ABD, İngiltere ve Almanya'da şöyle:
*Tabloda yer alan Almanya ve İngiltere fiyatlarına vergi dahil, Türkiye ve ABD fiyatlarına ise vergi dahil değildir.
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Resmen kazık fiyatlar. Altı üstü az biraz hafıza kapasitesi yükselmiş. 128GB diye millete kazık fiyat çekmenin alemi yok.
Bu Apple maalesef hep böyle. Verilen paralara yazık günah gerçekten.
O kadar alanı doldurdun mu da sorun ediyorsun
Film ve oyun olunca inan 64 bile yetmez insana hatta 128 bile
Hala anlayamadın mı kekle kekle bitmez, paraları bitmiştir.
Yok benim anlatmak istediğim şey fiyat'lar yüksek oduğunda vergi'ler de vergi'ler diye yaygara koparanlaraydı.
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