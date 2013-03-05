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128GB'lık iPad, ülkemizde satışa sunuldu

6 yıl
1,4b
1
31
iPad
Shady
Haber Editörü
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128GB'lık iPad, ülkemizde satışa sunuldu
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128GB'lık 4.nesil iPad, ABD'de satışa sunulmasının üzerinden 1 ay geçmeden ülkemizde Bilkom tarafından satışa sunuldu.

Bilkom ve Apple Türkiye tarafından Apple'ın ülkemizdeki resmi satış kanalları aracılığıyla kullanıcılarla buluşan 128GB'lık iPad'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları şöyle:

  • iPad Retina 128GB Wi-Fi: 959$ + KDV
  • iPad Retina 128GB Wi-Fi + Hücresel: 1.099$ + KDV

Kıyaslama yapmak isteyen okuyucularımız açısından 128GB'lık iPad'in satış fiyatları ABD, İngiltere ve Almanya'da şöyle:

128GB'lık iPad, ülkemizde satışa sunuldu
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*Tabloda yer alan Almanya ve İngiltere fiyatlarına vergi dahil, Türkiye ve ABD fiyatlarına ise vergi dahil değildir.


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iphoneuss2 6 yıl en beğenilen
Düzeltme: İngiltere ve Almanya fiyatlarında vergiler dahildir dolayısıyla tablodaki fiyatlar net ödenecek fiyatdır. ABD'de ise fiyatlara vergi eklenir ve bu vergi eyalete göre değişir. TR hakkında bir fikrim yok malum TR'de vergi "geyiği" çuval; bidon...



Düzeltme: İngiltere ve Almanya fiyatlarında vergiler dahildir dolayısıyla tablodaki fiyatlar net ödenecek fiyatdır. ABD'de ise fiyatlara vergi eklenir ve bu ve...
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Srcn81 5 yıl
Vayyy çok iyi.
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senersongur 5 yıl Shady
Shady





128GB'lık 4.nesil iPad, ABD'de satışa sunulmasının üzerinden 1 ay geçmeden ülkemizde Bilkom tarafından satışa sunuldu.


Bilkom ve Apple Türkiye tarafından Apple'ın ülkemizdeki resmi satış kanalları aracılığıyla kullanıcılarla buluşan 128GB'lık iPad'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları şöyle:





  • iPad Retina 128GB Wi-Fi: 959$ + KDV

  • iPad Retina 128GB Wi-Fi + Hücresel: 1.099$ + KDV


 


Kıyaslama yapmak isteyen okuyucularımız açısından 128GB'lık iPad'in satış fiyatları ABD, İngiltere ve Almanya'da şöyle:





*Tabloda yer alan Almanya ve İngiltere fiyatlarına vergi dahil, Türkiye ve ABD fiyatlarına ise vergi dahil değildir.



Resmen kazık fiyatlar. Altı üstü az biraz hafıza kapasitesi yükselmiş. 128GB diye millete kazık fiyat çekmenin alemi yok.

Bu Apple maalesef hep böyle. Verilen paralara yazık günah gerçekten.
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vitor reis 5 yıl
yine bir apple klasiği.. 3. sınıf dünya ülkelerine fahiş fiyattan itele.. gözde 1. sınıf ülkelere yarancam diye fiyatları dibe çek
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Woopie 5 yıl senersongur
Hocam ben 775 dolara aldım 128gb lığı
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Woopie 5 yıl
bugün internetten aldım 1760 tlye.Yarın siparişim gelecek inşallah kargoya verilmiş :)
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Canzz 5 yıl
Bana boyle haberlerle gelin
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etlik 5 yıl Woopie
Hayırlı olsun. Güle güle kullanın bende 32 gblık var yetiyor ve memnunum.
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DH Misafiri 6 yıl
Bende 128 gb 4g var fakat 128 yerine 115 gb gösteriyor 13 gb boşa gidiwyor
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multiTYRT 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bende 128 gb 4g var fakat 128 yerine 115 gb gösteriyor 13 gb boşa gidiwyor

O kadar alanı doldurdun mu da sorun ediyorsun
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DH Misafiri 6 yıl
Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bazı siteler 3000 tlden ön sipariş alımına başlar artık.
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RevivaL 6 yıl
Vergiler bizi bitiriyor
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mmnder16 6 yıl
128gb değil isterse 1tb olsun önemli değil.. ipad resmen kapalı bir kutu. harika ötesi bir cihaz ama kapalı bir kutu. özgürse ben 128gb'yi dolduramadıktan sonra napayım o kadar hafızayı. ipad mini 16gb kullanıyorum. 64gb'ye çıkasım vardı ve gördüm ki hala 11gb boş alan var :) ve yeri geliyor bir pdf atmak bile sıkıntı oluyor.. ipad biraz daha özgür alanlar sunsa çok güzel olur..
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trsr 6 yıl
performans kaybı yaşarmı acaba
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Recharged 6 yıl
128GB'lik model bana fazla geliyor.64GB çoğu insana rahat bir şekilde yeter normal şartlarda fazla bile gelir ki bana 16GB bile fazla geliyordu oyun yüklemediğim için.Fİyatları ise normal düzeyde tabii ki yurt dışı için ama Türkiye fiyatı ise KDV ile birlikte alınabilir seviyede değil diye düşünüyorum.
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unixslax 6 yıl
Almanyada daha pahalı yanı Turkıyeden
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Vatov 6 yıl Recharged
Eagle Claw

128GB'lik model bana fazla geliyor.64GB çoğu insana rahat bir şekilde yeter normal şartlarda fazla bile gelir ki bana 16GB bile fazla geliyordu oyun yüklemediğim için.Fİyatları ise normal düzeyde tabii ki yurt dışı için ama Türkiye fiyatı ise KDV ile birlikte alınabilir seviyede değil diye düşünüyorum.

Film ve oyun olunca inan 64 bile yetmez insana hatta 128 bile
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Firaristt 6 yıl
Çok ucuzmuş ya. Biraz daha vergi koyun, kar koyun, yine alır bizim koyun...
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JohnLord 6 yıl
ottmn
Fiyatlara vergiler dahil değil,peki fiyat farkı neyden kaynaklanıyor.?

Hala anlayamadın mı kekle kekle bitmez, paraları bitmiştir.
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ottmn 6 yıl JohnLord
JohnLord

ottmn

Fiyatlara vergiler dahil değil,peki fiyat farkı neyden kaynaklanıyor.?


Hala anlayamadın mı kekle kekle bitmez, paraları bitmiştir.

Yok benim anlatmak istediğim şey fiyat'lar yüksek oduğunda vergi'ler de vergi'ler diye yaygara koparanlaraydı.
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