128GB'lık iPad, ülkemizde satışa sunuldu

128GB'lık 4.nesil iPad, ABD'de satışa sunulmasının üzerinden 1 ay geçmeden ülkemizde Bilkom tarafından satışa sunuldu.

Bilkom ve Apple Türkiye tarafından Apple'ın ülkemizdeki resmi satış kanalları aracılığıyla kullanıcılarla buluşan 128GB'lık iPad'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları şöyle:

iPad Retina 128GB Wi-Fi: 959$ + KDV

iPad Retina 128GB Wi-Fi + Hücresel: 1.099$ + KDV

Kıyaslama yapmak isteyen okuyucularımız açısından 128GB'lık iPad'in satış fiyatları ABD, İngiltere ve Almanya'da şöyle:

*Tabloda yer alan Almanya ve İngiltere fiyatlarına vergi dahil, Türkiye ve ABD fiyatlarına ise vergi dahil değildir.