13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro modeline ait yeni görseller ortaya çıktı

Apple'ın yeni etkinlik tarihi olan 23 Ekim'e sayılı günler kala, iPad mini iddiası dışında etkinlikte tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan diğer bir model de 13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro.





1599$-1699$ aralığında konumlanacağı belirtilen 13 inçlik MacBook Pro modeline ait olduğu iddia edilen yeni görseller internette paylaşıldı.





Weiphone forumlarında yayınlanan görsellere bakıldığında beklenenin dışında bir yenilik olmadığı ifade ediliyor. 15 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro modelinde olduğu gibi 2 adet Thunderbolt bağlantısı ve HDMI portu girişi ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğü teyit eden Windows çözünürlük ekranı modelde sunulacak olan yenilikler.





Sitenin 13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro modelinin bazı donanım bileşenlerini kurcaladığı ve farklı denemeler yaptığı görülüyor. Örneğin site modelde paylaşımsız bir grafik kartına yer verilmediğini gözlemlemiş. RAM miktarının 8GB olduğu ifade ediliyor. Ayrıca ekran çözünürlüğüne de Windows üzerinden erişilmiş.





Yeni modelin veya en azından donanımları bir araya getirilmiş bir prototipin bazı kaynaklar tarafından elde edildiği anlaşılıyor. Hafta başındaki etkinlikte muhtemelen yeni modeller ilgili tüm detaylar gün yüzüne çıkacaktır.





http://bbs.weiphone.com/read-htm-tid-5337695.html