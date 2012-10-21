Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro modeline ait yeni görseller ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
17
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın yeni etkinlik tarihi olan 23 Ekim'e sayılı günler kala, iPad mini iddiası dışında etkinlikte tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan diğer bir model de 13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro.

1599$-1699$ aralığında konumlanacağı belirtilen 13 inçlik MacBook Pro modeline ait olduğu iddia edilen yeni görseller internette paylaşıldı.

Weiphone forumlarında yayınlanan görsellere bakıldığında beklenenin dışında bir yenilik olmadığı ifade ediliyor. 15 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro modelinde olduğu gibi 2 adet Thunderbolt bağlantısı ve HDMI portu girişi ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğü teyit eden Windows çözünürlük ekranı modelde sunulacak olan yenilikler.

Sitenin 13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro modelinin bazı donanım bileşenlerini kurcaladığı ve farklı denemeler yaptığı görülüyor. Örneğin site modelde paylaşımsız bir grafik kartına yer verilmediğini gözlemlemiş. RAM miktarının 8GB olduğu ifade ediliyor. Ayrıca ekran çözünürlüğüne de Windows üzerinden erişilmiş.

Yeni modelin veya en azından donanımları bir araya getirilmiş bir prototipin bazı kaynaklar tarafından elde edildiği anlaşılıyor. Hafta başındaki etkinlikte muhtemelen yeni modeller ilgili tüm detaylar gün yüzüne çıkacaktır.
13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro modeline ait yeni görseller ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör


http://bbs.weiphone.com/read-htm-tid-5337695.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
savasserter 7 yıl en beğenilen
En altdaki windows 7 ekran görüntüsü değil mi? Yakışmış :)
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 7 yıl
Bir kere en başta bir mac olmasından dolayı mükemmel bir alet. Ancak 13.3" pro lar zaten fiyat acısından daha çok tercih ediliyordu. Retina display in şu an için pahalı bir teknoloji olmasından dolayı bu teknolojiyi böyle bir üründe kullanmak ne kadar zekice tartışılır. Satış rakamları nasıl bir karar olduğunu gösterecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Apple devrim niteliğinde değişiklikler yapmamış ancak, her zman devrim niteliğinde para kazanmaya devam edicek.. :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HarenHall 7 yıl
hep mac pro vede ipad hakkında konular çıkıyor biz imac bekliyenler ne yapsın 1.200 dolar ile çıkıcak dediler sanırım türkiye 3000TL ile çıkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zodd 7 yıl
Arkadaşlar gidin saçma tartismanizi baska yerde yapin sizin ve sizin gibi tipler yuzunden apple baslıgı altındaki butun konular saçma sapan yerlerde yeter artık ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gecgel7 7 yıl
en ucuzunun 3500Tl civarinda olmasını beklıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 7 yıl en beğenilen
En altdaki windows 7 ekran görüntüsü değil mi? Yakışmış :)
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idris 7 yıl
visiotech.gen.tr
13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro modelinin bazı donanım bileşenlerini kurcaladığı ve farklı denemeler yaptığı görülüyor. Örneğin site modelde paylaşımsız bir grafik kartına yer verilmediğini gözlemlemiş
hangi 13 modelde paylaşımsız grafik kartı vardıda bunda olmadığı gözlenmiş, 21 ekim şakasımı bu

Birçok üreticinin 13" modellerinde paylaşımsız ekran kartı olan çeşitleri mevcut.
Mesela ortalama 2000TL fiyatlı TOSHIBA L830-127 gibi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visiotech.gen.tr 7 yıl idris
idris

visiotech.gen.tr

13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro modelinin bazı donanım bileşenlerini kurcaladığı ve farklı denemeler yaptığı görülüyor. Örneğin site modelde paylaşımsız bir grafik kartına yer verilmediğini gözlemlemiş
hangi 13 modelde paylaşımsız grafik kartı vardıda bunda olmadığı gözlenmiş, 21 ekim şakasımı bu


Birçok üreticinin 13" modellerinde paylaşımsız ekran kartı olan çeşitleri mevcut.
Mesela ortalama 2000TL fiyatlı TOSHIBA L830-127 gibi.

bu sözü kopyala toshiba bölümüne yapıştır, hiçbir macbook modelinin 13" serisinde paylaşımsız ekran kartı yok çünkü
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visiotech.gen.tr 7 yıl
13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro modelinin bazı donanım bileşenlerini kurcaladığı ve farklı denemeler yaptığı görülüyor. Örneğin site modelde paylaşımsız bir grafik kartına yer verilmediğini gözlemlemiş

hangi 13" modelde paylaşımsız grafik kartı vardıda bunda olmadığı gözlenmiş, 21 ekim şakasımı bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FDC9156E7 7 yıl
En az 4000.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2663 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Creative Soundblaster SBX10 ve SBX8 Video inceleme 7 yıl Uygulama Haber 27. Bölüm "Top Gear, Sky Rider, Star Maker ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim