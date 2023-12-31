ŞOK marketlerde Dyson Absolute süpürge, oyuncu kulaklıkları ve akıllı saat var

Tam Boyutta Gör Bu hafta ŞOK marketlerde Dyson dikey süpürgeden katlanabilir şarjlı piyanoya, oyuncu kulaklıklarından dizüstü bilgisayar modellerine kadar farklı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

30 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

30 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait farklı ekipmanlar yer alıyor. Havit Gamenote kablolu oyuncu kulaklığı 449TL iken, Havit Gamenote Fuxi kablosuz oyuncu kulaklığı da 949TL.

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40000 saat lamba ömrü olan Havit PJ207 Wi-Fi projeksiyon cihazı 2999TL, sesli görüşme yapabilen Havit M9037 akıllı saat 729TL ve 8 saat kullanım süresi sunan Havit TW915E tam kablosuz kulaklık da 699TL.

Dyson markasına ait 0.76L toz haznesi, 60 dakikada çalışma süresi, 79000g güç gibi özellikleri olan V11 Absolute Extra dikey şarjlı süpürge 21999TL iken Asus X6161EA dizüstü bilgisayar modeli 12999TL ve Lenovo Ideapad 3 dizüstü modeli de 12399TL olarak satılacak.

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