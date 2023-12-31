ŞOK marketlerde Dyson Absolute süpürge, oyuncu kulaklıkları ve akıllı saat var

30 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
30 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait farklı ekipmanlar yer alıyor. Havit Gamenote kablolu oyuncu kulaklığı 449TL iken, Havit Gamenote Fuxi kablosuz oyuncu kulaklığı da 949TL.
40000 saat lamba ömrü olan Havit PJ207 Wi-Fi projeksiyon cihazı 2999TL, sesli görüşme yapabilen Havit M9037 akıllı saat 729TL ve 8 saat kullanım süresi sunan Havit TW915E tam kablosuz kulaklık da 699TL.
Dyson markasına ait 0.76L toz haznesi, 60 dakikada çalışma süresi, 79000g güç gibi özellikleri olan V11 Absolute Extra dikey şarjlı süpürge 21999TL iken Asus X6161EA dizüstü bilgisayar modeli 12999TL ve Lenovo Ideapad 3 dizüstü modeli de 12399TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.