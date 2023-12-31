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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketlerde Dyson Absolute süpürge, oyuncu kulaklıkları ve akıllı saat var

    30 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına oyuncu kulaklıkları, Dyson V11 Absolute Extra dikey şarjlı süpürge ve Havit projeksiyon cihazı var. 

    30 Aralık ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Bu hafta ŞOK marketlerde Dyson dikey süpürgeden katlanabilir şarjlı piyanoya, oyuncu kulaklıklarından dizüstü bilgisayar modellerine kadar farklı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

    30 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    30 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait farklı ekipmanlar yer alıyor. Havit Gamenote kablolu oyuncu kulaklığı 449TL iken, Havit Gamenote Fuxi kablosuz oyuncu kulaklığı da 949TL.

    40000 saat lamba ömrü olan Havit PJ207 Wi-Fi projeksiyon cihazı 2999TL, sesli görüşme yapabilen Havit M9037 akıllı saat 729TL ve 8 saat kullanım süresi sunan Havit TW915E tam kablosuz kulaklık da 699TL.

    Dyson markasına ait 0.76L toz haznesi, 60 dakikada çalışma süresi, 79000g güç gibi özellikleri olan V11 Absolute Extra dikey şarjlı süpürge 21999TL iken Asus X6161EA dizüstü bilgisayar modeli 12999TL ve Lenovo Ideapad 3 dizüstü modeli de 12399TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 15 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    uydu sinyal yükseltici tavsiye kombi bacasından duman çıkması normal mi kendini kasmak nesine yasal mı silikon üstüne silikon çekilir mi

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