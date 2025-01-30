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    ŞOK marketlerde robot süpürge geçidi var

    29 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Yui S7 ve Yui S7 Plus robot süpürge modelleri yanında Yui Cs16 Pro ve Yui Cs 16 Pro Plus cam temizleme robotları yer alıyor.  
    29 Ocak ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta içi teknoloji kampanyasında robot süpürgelerden cam silme robotlarına, şarjlı dikey süpürgelerden elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    29 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    29 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı markalara ait robot süpürge modelleri yer alıyor. Yui S7 robot süpürge modeli 3000Pa emiş gücü, 4 farklı harita kaydetme, özelleştirilmiş bölge planlama, 3 katmanlı filtreleme, 2cm halı algılama, harita dışı bırakma, 450ml toz/420ml su haznesi, 220 dakika çalışma şeklinde özellikleri ile 8999TL.

    Yui S7 Plus robot süpürge modeli ise istasyonlu olması ile dikkat çekiyor. Bu sayede 5 litreye kadar süpürge kendisini otomatik olarak boşaltabiliyor. Tüm özellikleri aynı iken 200ml toz/300ml su haznesi ile biraz daha az kapasiteye sahip. Fiyatı 11999TL.

    Yine Yui markasının 2800Pa emiş gücü olan ve uygulama destekli akıllı cam silme robotu 6499TL iken aynı markanın 3000Pa emiş gücü olan ve yine uygulama destekli akıllı cam temizleme robotu da 7999TL olarak satılacak. 

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