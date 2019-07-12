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13 yaşında el kurutma makinalarının zararlı olduğunu kanıtladı

Umumi tuvaletlerde elinizi kurutmak için hava üfleyici tercih ediyorsanız çocuklarınızı uzak tutmanızda fayda var. Araştırmalar üfleyicilerin kulağa zarar verdiğini ortaya koymuş.
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün herhangi bir umumi tuvalete girdiğimizde ellerimizi kurutmak için hava üfleyen kurutma makinelerinin yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bununla birlikte zararları da yok değil.

Gizli zarar

13 yaşındaki Kanadalı Nora Keegan yaklaşık 4 yıldır yaptığı araştırmalarda el kurutma makinalarının çocukların kulaklarında duyma güçlüklerine neden olduğunu ortaya çıkarmış. Yılın başlarında Calgary Bilim Festivalinde sunulan rapor Paediatrics & Child Health dergisinde de yayınlanmış.

Keegan ilk olarak 9 yaşındayken el kurutma makinesi kullandığında kulağının çınladığını fark etmiş. Sonrasında bu makinaların gürültü seviyelerini test ederek zararlı olup olmadıklarını anlamak istemiş.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası"

4 yıl devam eden araştırmada küçük araştırmacı Kanada’da 40 farklı tuvaleti ziyaret etmiş ve profesyonel gürültü ölçer cihazıyla ölçümler yapmış. Ölçümlerde Xlerator marka kurutma makinalarının ve Dyson Airblade makine serisinin 100 desibel üzerine çıktığını görmüş.

Araştırma sonucunda bu denli yüksek seviyelere ulaşan gürültü oranının çocuklarda öğrenme zorlukları, dikkat dağınıklıkları ve kulak zarının hasar görmesi gibi problemlere neden olduğunu tespit etmiş.

Kanada’da 100 desibel üzerinde gürültü yayan oyuncakların çocuklara satışı yasak ancak el kurutma makinaları haliyle ebeveynlerin alanına giriyor. Dyson bir mühendisinin Keegan ile birlikte çalışacağını duyurdu.

Araştırma Kanada’da olsa da aslında hepimizi ilgilendiriyor. El kurutma makinalarının kullanmını sadece çocuklar için değil kendi sağlığımız için de azaltmamız gerekebilir.

 

https://www.slashgear.com/13-year-old-researcher-finds-hand-dryers-are-harmful-to-childrens-hearing-11583635/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 37 dk.
Haberin asıl noktası el kurutma makinelerinin zararlı olması değil, 13 yaşında bir çocuğun kulak ağrısını irdeleyip bunun üzerine gitmesi ve aradaki bu bağı kurabilmesi bence. Bizim üniversitelerde böyle kapsamlı testler tezlerde yok, adam iki simülasyonda dünyaları keşfettim sanıyor ama gerçek dünyanın gerçeklerinden bi haber...
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fuckulteli 1 sa.
Başta elektrikli süpürge daha sonra seyrek kullanılan mikser/robot ve saç kurutma makinesi kulaklardan önce ruh sağlığıma zarar veriyor olabilir. Tekrar eden gürültü kadar sinir bozucu bir şey yok. Ha bir de arada komşudan gelen matkap sesi..
El kurutma makinesi en masumu çünkü girip çıktığım zaman ve içeride bulunduğum süre kontrol altında..
EK: NASIL UNUTURUM.. Banyo ve tuvaletteki havalandırma fanı en fenası.. Banyoya girmek kabus oluyor..
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mansurmarsak 1 sa. en beğenilen
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huzzeyin 1 sa.
Evdeki elektrikli süpürgeler, mutfak robotları? El kurutmayı kaç kez kullanırsın da bu saydıklarım her hafta her gün.
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