13 yaşında el kurutma makinalarının zararlı olduğunu kanıtladı

Bugün herhangi bir umumi tuvalete girdiğimizde ellerimizi kurutmak için hava üfleyen kurutma makinelerinin yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bununla birlikte zararları da yok değil.

Gizli zarar

13 yaşındaki Kanadalı Nora Keegan yaklaşık 4 yıldır yaptığı araştırmalarda el kurutma makinalarının çocukların kulaklarında duyma güçlüklerine neden olduğunu ortaya çıkarmış. Yılın başlarında Calgary Bilim Festivalinde sunulan rapor Paediatrics & Child Health dergisinde de yayınlanmış.

Keegan ilk olarak 9 yaşındayken el kurutma makinesi kullandığında kulağının çınladığını fark etmiş. Sonrasında bu makinaların gürültü seviyelerini test ederek zararlı olup olmadıklarını anlamak istemiş.

Ayrıca Bkz.

"Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası"

4 yıl devam eden araştırmada küçük araştırmacı Kanada’da 40 farklı tuvaleti ziyaret etmiş ve profesyonel gürültü ölçer cihazıyla ölçümler yapmış. Ölçümlerde Xlerator marka kurutma makinalarının ve Dyson Airblade makine serisinin 100 desibel üzerine çıktığını görmüş.

Araştırma sonucunda bu denli yüksek seviyelere ulaşan gürültü oranının çocuklarda öğrenme zorlukları, dikkat dağınıklıkları ve kulak zarının hasar görmesi gibi problemlere neden olduğunu tespit etmiş.

Kanada’da 100 desibel üzerinde gürültü yayan oyuncakların çocuklara satışı yasak ancak el kurutma makinaları haliyle ebeveynlerin alanına giriyor. Dyson bir mühendisinin Keegan ile birlikte çalışacağını duyurdu.

Araştırma Kanada’da olsa da aslında hepimizi ilgilendiriyor. El kurutma makinalarının kullanmını sadece çocuklar için değil kendi sağlığımız için de azaltmamız gerekebilir.