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Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası

Sigma dünyanın en küçük yapıya sahip tam kare aynasız fotoğraf makinasını duyurdu. Sigma fp video ve hareketli resim tarafında da iddialı. Detaylar haberimizde.
7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası

Üst seviye fotoğraf makinası sınıfının önemli isimlerinden birisi olan Sigma, 'fortissimo pianissimo' olarak isimlendirdiği dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinasını duyurdu.

Sigma fp özellikleri

Fortissimo pianissimo yakın anlamıyla Çok Gürültülü ve Çok Sade demek. Yani ilklere sahne olması nedeniyle piyasada ses getirirken tasarımıyla da oldukça sade bir çizgi izliyor. Ürün Sigma fp şeklinde pazarlanacak.

24.6MP çözünürlüğünde BSI-CMOS sensör barındıran makine geleneksel bir Bayer filtresi kullanıyor. Otomatik odaklama sistemi kontrast tabanlı olduğu için -5EV seviyesine odaklama yapabiliyor. 100-25600 olan ISO aralığı 6-102400 aralığına kadar genişletilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "MediaTek yapay zekâ ürünleri için yeni bir yonga seti duyurdu"

Sensör tamamen elektronik deklanşöre bağlı ve Eye otomatik odaklamayı destekliyor. Ayrıca HDR desteği de mevcut. Sürekli çekimde 18fps desteklense de en fazla 12 kare yakalanabiliyor. 14-bit DNG desteği sunan kamera 12-bit UHD 4K/24p DNG video kaydı yapabiliyor. Sigma Photo Pro yazılımı ile DNG dosyaları düzenlenebiliyor.

Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası
 

113 x 70 x 45mm boyutlarında ve 370 gram ağırlığında olan gövde L-mount lensler ile uyumlu. Dış ortamlarda kullanım için gövde suya dayanıklı hale getirilmiş. 3.2 inçlik 2.1 milyon noktalı dokunmatik ekran ihtiyaç duyulan tüm kontrolleri sunuyor.

Kompakt gövde üzerinde HDMI, flaş yuvası, mikrofon, USB 3.1 girişi, uzak deklanşör için giriş ve ekstra mikrofon için bir giriş sığdırılmış. Ayrıca ısınmaların önüne geçmek için bir ısı dağıtıcı da yer alıyor.

Kamera farklı filtrelerle sahnelerin daha canlı hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca Cinemagraph adı verilen ve GIF benzeri olarak tanımlanan bir hareketli resim modu da doğrudan kamera içerisinde kullanılabiliyor. Sigma fp yıl sonuna doğru piyasada olacak.

 

https://www.dpreview.com/news/6719748669/sigma-announces-ultra-compact-fp-l-mount-camera-teases-full-frame-foveon-sensor Yorum Yaz
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Portraitclub 48 dk.
Cep telefonu boyutunda bir camera ama vizör olmaması biraz tuhaf olmuş.
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Henkan 4 sa. yeni yorumcu
Bu tür makinelerde küçüklüğün avantajı nedir ki?
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Fenomenon 4 sa.
sigma lens konusunda ne kadar başarılı ise body konusunda da bi o kadar başarısız.
sd quattro ucubeye benziyordu.
bu ürün de saçma olmuş. çünkü diğer arkadaşın dediği gibi ff lensler ağır ve büyük. o yüzden gövdenin küçük olması avantaj değil dezavantaj.
küçük ff kullanmak isteyen rx1 kullanır. minik bir gövdesi var. 35mm f/2 lensi var. hem küçük hem de ff
ama ben almam kesinlikle. çünkü vizör eksik. ayrıca 35mm f/2 diyafram olarak dar kalıyor. en az 1.8 olması lazımdı. hatta belki 1.4
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Bloodin 6 sa.
Makine minnacık ama tam kare olduğundan lensler kocaman olacak, çok komik görünecek ve tutuş açısından işlevsiz olacak :)
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