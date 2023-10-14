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    IKEA mobilyaları gibi demonte elektrikli araba! Yeni Opel Corsa Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Türkiye'ye gelen yeni Opel Corsa ve MG4 XPower'ı, NIO'nun batarya değişimindeki başarısını ve öne çıkan diğer konuları değerlendirdik.

    Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Türkiye'ye gelen yeni Opel Corsa ve MG4 XPower'ı, NIO'nun batarya değişimindeki başarısını ve öne çıkan diğer konuları değerlendirdik. Lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    01:45 - Yeni Opel Corsa ve Corsa Elektrik Türkiye fiyatları

    07:20 - Renault Kardian SUV'un iç mekanı paylaşıldı

    13:18 - Elektrikli Volkswagen ID.4 ve ID.5 güncellendi

    23:35 - IKEA mobilyaları gibi demonte elektrikli araba

    30:40 - Mercedes, ağır sınıf elektrikli çekicisi eActros 600'ü tanıttı

    40:00 - MG4 XPower'ın Türkiye fiyatı belli oldu

    48:00 - NIO, batarya değişim istasyonlarında 30 milyon sınırını geçti

    51:43 - Kapanış

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