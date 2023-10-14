IKEA mobilyaları gibi demonte elektrikli araba! Yeni Opel Corsa Türkiye'de - DH Oto Gündem

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Türkiye'ye gelen yeni Opel Corsa ve MG4 XPower'ı, NIO'nun batarya değişimindeki başarısını ve öne çıkan diğer konuları değerlendirdik.

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Türkiye'ye gelen yeni Opel Corsa ve MG4 XPower'ı, NIO'nun batarya değişimindeki başarısını ve öne çıkan diğer konuları değerlendirdik. Lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:45 - Yeni Opel Corsa ve Corsa Elektrik Türkiye fiyatları

07:20 - Renault Kardian SUV'un iç mekanı paylaşıldı

13:18 - Elektrikli Volkswagen ID.4 ve ID.5 güncellendi

23:35 - IKEA mobilyaları gibi demonte elektrikli araba

30:40 - Mercedes, ağır sınıf elektrikli çekicisi eActros 600'ü tanıttı

40:00 - MG4 XPower'ın Türkiye fiyatı belli oldu

48:00 - NIO, batarya değişim istasyonlarında 30 milyon sınırını geçti

51:43 - Kapanış

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