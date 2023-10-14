IKEA mobilyaları gibi demonte elektrikli araba! Yeni Opel Corsa Türkiye'de - DH Oto Gündem

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Türkiye'ye gelen yeni Opel Corsa ve MG4 XPower'ı, NIO'nun batarya değişimindeki başarısını ve öne çıkan diğer konuları değerlendirdik. Lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:45 - Yeni Opel Corsa ve Corsa Elektrik Türkiye fiyatları
07:20 - Renault Kardian SUV'un iç mekanı paylaşıldı
13:18 - Elektrikli Volkswagen ID.4 ve ID.5 güncellendi
23:35 - IKEA mobilyaları gibi demonte elektrikli araba
30:40 - Mercedes, ağır sınıf elektrikli çekicisi eActros 600'ü tanıttı
40:00 - MG4 XPower'ın Türkiye fiyatı belli oldu
48:00 - NIO, batarya değişim istasyonlarında 30 milyon sınırını geçti
51:43 - Kapanış