BYD Atto 3 Türkiye fiyatı! Yeni yılda vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde BYD Atto 3'ün Türkiye fiyatına kısaca değinmekle beraber 2024 yılında vergi ve harçlara gelecek zam oranı ve yeni Skoda Superb gibi öne çıkan konuları değerlendirdik

Programımızın bu haftaki bölümünde BYD Atto 3'ün Türkiye fiyatına kısaca değinmekle beraber 2024 yılında vergi ve harçlara gelecek zam oranı ve yeni Skoda Superb gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:30 - 2024'te vergi ve harçlara gelecek zam oranını belirleyen yeniden değerleme oranı açıklandı

10:59 - Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

24:35 - BYD Atto 3 fiyatı açıklandı

29:55 - Minik elektrikli Chery EQ1'in yeni versiyonu tanıtıldı

34:34 - Peugeot 3008 ve 5008'in mild hibrit versiyonları Türkiye'de

39:33 - Yeni nesil Skoda Superb tanıtıldı

49:50 - Kapanış

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