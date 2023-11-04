BYD Atto 3 Türkiye fiyatı! Yeni yılda vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde BYD Atto 3'ün Türkiye fiyatına kısaca değinmekle beraber 2024 yılında vergi ve harçlara gelecek zam oranı ve yeni Skoda Superb gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:30 - 2024'te vergi ve harçlara gelecek zam oranını belirleyen yeniden değerleme oranı açıklandı
10:59 - Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller
24:35 - BYD Atto 3 fiyatı açıklandı
29:55 - Minik elektrikli Chery EQ1'in yeni versiyonu tanıtıldı
34:34 - Peugeot 3008 ve 5008'in mild hibrit versiyonları Türkiye'de
39:33 - Yeni nesil Skoda Superb tanıtıldı
49:50 - Kapanış