Togg'un yeni modeli T10F! Kia EV9 Türkiye'de - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde CES 2024'te tanıtılan Togg T10F ve Sony Honda Afeela, plakalarda karekod döneminin başlaması gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde CES 2024'te tanıtılan Togg T10F ve Sony Honda Afeela, plakalarda karekod döneminin başlaması gibi haftanın öne çıkan konularını özet şeklinde siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:34 - Yeni Kia EV9 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

14:10 - 2024 model Zeekr X Çin'de satışa sunuldu

22:44 - Togg T10F, CES 2024'te tanıtıldı

37:51 - Oyun koluyla kontrol edilebilen araba Sony Honda Afeela

50:13 - Plakalarda karekod dönemi başladı

59:59 - BYD'nin lüks markası YangWang, U7 isimli sedan modelini tanıttı

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