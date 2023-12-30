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    İşte Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili! Maybach'a rakip Nio ET9 - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde akıllı telefon devi Xiaomi'nin elektrikli araç pazarındaki ilk modeli SU7'yi, yeni yılda otoyol ve köprülere gelecek zamları ve daha fazlasını konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde akıllı telefon devi Xiaomi'nin elektrikli araç pazarındaki ilk modeli SU7'yi, yeni yılda otoyol ve köprülere gelecek zamları ve daha fazlasını konuştuk. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler! İyi seneler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:45 - Yeni yılda köprü, otoyol ve MTV'ye gelecek zamlar

    07:55 - Xiaomi SU7 tanıtıldı!

    27:30 - Elektrikli Zeekr 007 Çin'de satışa sunuldu

    41:02 - Nio ET9, premium özellikleriyle Maybach'a rakip

    50:13 - Türkiye'de en çok şarj istasyonu olan şehirler

    55:19 - Kapanış

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