İşte Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili! Maybach'a rakip Nio ET9 - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde akıllı telefon devi Xiaomi'nin elektrikli araç pazarındaki ilk modeli SU7'yi, yeni yılda otoyol ve köprülere gelecek zamları ve daha fazlasını konuştuk. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler! İyi seneler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:45 - Yeni yılda köprü, otoyol ve MTV'ye gelecek zamlar
07:55 - Xiaomi SU7 tanıtıldı!
27:30 - Elektrikli Zeekr 007 Çin'de satışa sunuldu
41:02 - Nio ET9, premium özellikleriyle Maybach'a rakip
50:13 - Türkiye'de en çok şarj istasyonu olan şehirler
55:19 - Kapanış