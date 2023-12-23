Tek şarjla 1044 km giden Çinli otomobil! BYD, Avrupa'da fabrika kuruyor - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde yine elektrikli otomobiller ve batarya teknolojileriyle ilgili yeni gelişmeler ve tabii ki bu gelişmelerden sorumlu Çinli üreticiler var.

Programımızın bu haftaki bölümünde yine elektrikli otomobiller ve batarya teknolojileriyle ilgili yeni gelişmeler ve tabii ki bu gelişmelerden sorumlu Çinli üreticiler var. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

03:08 - Zeekr, 15 dk şarjla 500 km menzil sunan bataryasını tanıttı

10:36 - Nio ET7, yarı katı hal batarya ile tek şarjla 1044 km menzile ulaştı

20:51 - Chery'nin alt markası Exeed, elektrikli sedan modeli Exlantix'i satışa sundu

26:54 - BYD Dolphin, Autobest tarafından Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi

31:59 - Çinliler Airbus A380 yolcu uçağından esinlenen elektrikli MPV yaptı

42:46 - BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kuracağı ülkeyi açıkladı

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