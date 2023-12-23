Kim Nerede? 740 Daihatsu çarpışma testi skandalı büyüyor: Mazda ve Subaru üretimi durdurdu 589 Bir devir kapandı: Xiaomi, MIUI arayüzüne veda etti 200 Radikal rüzgar enerjisi santrali tasarımı çığır açacak
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Tek şarjla 1044 km giden Çinli otomobil! BYD, Avrupa'da fabrika kuruyor - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde yine elektrikli otomobiller ve batarya teknolojileriyle ilgili yeni gelişmeler ve tabii ki bu gelişmelerden sorumlu Çinli üreticiler var.

    Programımızın bu haftaki bölümünde yine elektrikli otomobiller ve batarya teknolojileriyle ilgili yeni gelişmeler ve tabii ki bu gelişmelerden sorumlu Çinli üreticiler var. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    03:08 - Zeekr, 15 dk şarjla 500 km menzil sunan bataryasını tanıttı

    10:36 - Nio ET7, yarı katı hal batarya ile tek şarjla 1044 km menzile ulaştı

    20:51 - Chery'nin alt markası Exeed, elektrikli sedan modeli Exlantix'i satışa sundu

    26:54 - BYD Dolphin, Autobest tarafından Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi

    31:59 - Çinliler Airbus A380 yolcu uçağından esinlenen elektrikli MPV yaptı

    42:46 - BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kuracağı ülkeyi açıkladı

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız