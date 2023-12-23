Tek şarjla 1044 km giden Çinli otomobil! BYD, Avrupa'da fabrika kuruyor - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde yine elektrikli otomobiller ve batarya teknolojileriyle ilgili yeni gelişmeler ve tabii ki bu gelişmelerden sorumlu Çinli üreticiler var. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
03:08 - Zeekr, 15 dk şarjla 500 km menzil sunan bataryasını tanıttı
10:36 - Nio ET7, yarı katı hal batarya ile tek şarjla 1044 km menzile ulaştı
20:51 - Chery'nin alt markası Exeed, elektrikli sedan modeli Exlantix'i satışa sundu
26:54 - BYD Dolphin, Autobest tarafından Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi
31:59 - Çinliler Airbus A380 yolcu uçağından esinlenen elektrikli MPV yaptı
42:46 - BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kuracağı ülkeyi açıkladı