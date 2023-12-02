Yeni Dacia Duster tanıtıldı! Togg'a zam geldi - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde üçüncü nesil Dacia Duster, Togg'un zamlı fiyatları, Çin'den elektrikli otomobil ithalatına getirilen yeni şartlar gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:15 - Üçüncü nesil Dacia Duster sahnede!
14:03 - Çin'den elektrikli araç ithalatına yeni şartlar getirildi
21:36 - Skywell, Türkiye'de batarya ve elektrikli araç üretimi için kolları sıvadı
24:20 - Skywell'in elektrikli sedan modeli Skyhome
29:19 - Yeni Peugeot E-208'in Türkiye'ye geleceği tarih açıklandı
34:14 - Togg'a zam geldi
41:45 - Tesla Cybertruck resmi olarak tanıtıldı