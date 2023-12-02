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    Yeni Dacia Duster tanıtıldı! Togg'a zam geldi - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde üçüncü nesil Dacia Duster, Togg'un zamlı fiyatları, Çin'den elektrikli otomobil ithalatına getirilen yeni şartlar gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde üçüncü nesil Dacia Duster, Togg'un zamlı fiyatları, Çin'den elektrikli otomobil ithalatına getirilen yeni şartlar gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:15 - Üçüncü nesil Dacia Duster sahnede!

    14:03 - Çin'den elektrikli araç ithalatına yeni şartlar getirildi

    21:36 - Skywell, Türkiye'de batarya ve elektrikli araç üretimi için kolları sıvadı

    24:20 - Skywell'in elektrikli sedan modeli Skyhome

    29:19 - Yeni Peugeot E-208'in Türkiye'ye geleceği tarih açıklandı

    34:14 - Togg'a zam geldi

    41:45 - Tesla Cybertruck resmi olarak tanıtıldı

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