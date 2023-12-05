Avrupa'da Yılın Otomobili 2024 finalistleri! Sizin favoriniz hangisi?

Elektrikli otomobilleri üst sıralarda görmeye başladığımız Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasında bu yıl Çinli modeller de var. Biz de sizler için final etabına kalan modelleri kısaca anlattık.

Elektrikli otomobilleri üst sıralarda görmeye başladığımız Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasında bu yıl Çinli modeller de var. Biz de bu videoda sizler için final etabına kalan 7 modelin artıları ve eksilerini kısaca anlatmaya çalıştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

03:49 - Toyota C-HR

08:40 - Yeni BMW 5 Serisi

13:07 - BYD Seal

17:27 - Kia EV9

23:42 - Volvo EX30

28:38 - Peugeot E-3008/3008

31:39 - Renault Scenic