Avrupa'da Yılın Otomobili 2024 finalistleri! Sizin favoriniz hangisi?

Elektrikli otomobilleri üst sıralarda görmeye başladığımız Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasında bu yıl Çinli modeller de var. Biz de bu videoda sizler için final etabına kalan 7 modelin artıları ve eksilerini kısaca anlatmaya çalıştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
03:49 - Toyota C-HR
08:40 - Yeni BMW 5 Serisi
13:07 - BYD Seal
17:27 - Kia EV9
23:42 - Volvo EX30
28:38 - Peugeot E-3008/3008
31:39 - Renault Scenic