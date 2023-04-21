15 inç MacBook Air, M2 Pro işlemciye sahip olmayacak

15 inç MacBook Air, iki farklı M2 işlemciye sahip olacak
Kuo'nun paylaşımına göre Apple'ın 15 inç MacBook Air sevkiyatlarını beş ila altı milyon adet arasında tahmin ediliyor. Kuo yaptığı paylaşımda ayrıca M3 işlemcinin 2023'ün ikinci yarısında seri üretime geçebileceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
son derece güzel
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)