15 inç MacBook Air, M2 Pro işlemciye sahip olmayacak

Tam Boyutta Gör Geliştirici günlüklerinde ortaya çıkan yeni MacBook Air, her zamanki 13 inç aksine 15.5 inç olarak piyasaya sürülecek. Oldukça merak konusu olan bu MacBook'un iki farklı işlemci yapılandırması ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bu iki işlemci farklı olmayabilir.

Apple M3 işlemciler 2023'ün ikinci yarısında seri üretime geçecek 2 sa. önce eklendi

15 inç MacBook Air, iki farklı M2 işlemciye sahip olacak

Tam Boyutta Gör Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun Twitter'da yaptığı paylaşıma göre 15 inç MacBook Air, iki farklı yapılandırma seçeneğine sahip M2 işlemciye sahip olacak. Önceki raporlar cihazın M2 ve M2 Pro'ya sahip olacağı yönündeydi. Ancak Ming-Chi Kuo'ya göre cihaz, farklı çekirdeklere sahip iki farklı M2 işlemci sedçenekleriyle piyasaya sürülecek.

Kuo'nun paylaşımına göre Apple'ın 15 inç MacBook Air sevkiyatlarını beş ila altı milyon adet arasında tahmin ediliyor. Kuo yaptığı paylaşımda ayrıca M3 işlemcinin 2023'ün ikinci yarısında seri üretime geçebileceğini söyledi.

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