Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, M3 işlemci için kolları sıvadı. Ortaya çıkan yeni bir rapor ile birlikte Apple'ın kendi bilgisayarlarında kullandığı M2 işlemcisinin yeni nesli olacak M3 işlemci için beklenen tarih ortaya çıktı.

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M3 Pro ve M3 Max işlemciler ise 2024'ün ilk yarısı piyasaya sürülebilir

Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun Twitter paylaşımına göre Apple'ın yeni nesil işlemcisi M3, 2023'ün ikinci yarısında seri üretime geçecek. M3 çipinin M2'deki 5nm yerine 3nm'lik bir çip olması bekleniyor. Ayrıca bu işlemcinin gelecek nesil 13 inç MacBook Air, 13 inç MacBook Pro, 24 inç iMac ve Mac mini'de kullanılması bekleniyor.

Bloomberg'den Mark Gurman ise M3 Pro ve M3 Max için 2024'ü hedef gösterdi. 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklşenen Apple'ın üst segment işlemcilerinin önemli performans ve güç verimliliği iyileştirmeleri sunması bekleniyor.

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Apple M3 işlemciler 2023'ün ikinci yarısında seri üretime geçecek