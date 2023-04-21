Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple M3 işlemciler, 2023'ün ikinci yarısında seri üretime geçecek

    Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yakın bir zamanda yaptığı paylaşıma göre Apple'ın M3 işlemcileri, 2023'ün ikinci yarısında seri üretime geçecek. İşte detaylar:
    Oy Ver
    Apple M3 işlemciler 2023'ün ikinci yarısında seri üretime geçecek Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, M3 işlemci için kolları sıvadı. Ortaya çıkan yeni bir rapor ile birlikte Apple'ın kendi bilgisayarlarında kullandığı M2 işlemcisinin yeni nesli olacak M3 işlemci için beklenen tarih ortaya çıktı.

    M3 Pro ve M3 Max işlemciler ise 2024'ün ilk yarısı piyasaya sürülebilir

    Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun Twitter paylaşımına göre Apple'ın yeni nesil işlemcisi M3, 2023'ün ikinci yarısında seri üretime geçecek. M3 çipinin M2'deki 5nm yerine 3nm'lik bir çip olması bekleniyor. Ayrıca bu işlemcinin gelecek nesil 13 inç MacBook Air, 13 inç MacBook Pro, 24 inç iMac ve Mac mini'de kullanılması bekleniyor.

    Bloomberg'den Mark Gurman ise M3 Pro ve M3 Max için 2024'ü hedef gösterdi. 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklşenen Apple'ın üst segment işlemcilerinin önemli performans ve güç verimliliği iyileştirmeleri sunması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    F
    Faydalıİnsan 23 saat önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 1 gün önce

    www.chatgpt4.com.tr

    M
    Mehmet Akif 007 1 gün önce

    www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI

    Profil resmi
    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    8 ball pool açılmıyor orduevine misafir girebilir mi fitness kilo aldırır mı fiat doblo teyp kodu nerede yazar g enerji sınıfı televizyon

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız