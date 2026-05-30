SpaceX, ABD’nin yeni uzay savunma ağına liderlik edecek

Tam Boyutta Gör SpaceX, ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen Altın Kubbe füze savunma sistemi kapsamında önemli bir savunma sözleşmesine imza attı. ABD Uzay Kuvvetleri tarafından verilen 4,16 milyar dolarlık anlaşma, yabancı uçakları ve füze tehditlerini uzaydan takip edebilecek uydu altyapısının geliştirilmesini kapsıyor. Proje kapsamında oluşturulacak ilk uydu takımyıldızının 2028 yılına kadar hizmete alınması hedefleniyor. Böylece SpaceX, ticari uzay taşımacılığı, uydu interneti ve yapay zeka alanlarındaki faaliyetlerinin yanı sıra askeri uzay sistemlerinde de daha görünür bir rol üstlenmiş olacak.

Uzay tabanlı savunma ağı 2028'e kadar şekillenecek

Uzay Kuvvetleri tarafından resmi olarak “Uzay Tabanlı Havadan Hareketli Hedef Göstergesi” olarak adlandırılan sistem, kamuoyunda daha çok Altın Kubbe projesi adıyla biliniyor. Programın temel amacı, dünyanın farklı bölgelerindeki hava tehditlerini sürekli olarak tespit edebilen ve takip edebilen küresel bir savunma ağı oluşturmak. Bu yaklaşım, geleneksel kara konuşlu radar sistemlerinin görüş alanı sınırlamalarını aşmayı hedefliyor. Yörüngedeki sensörler sayesinde uçaklar, hipersonik araçlar ve füze sistemleri çok daha geniş bir kapsama alanında izlenebilecek.

Projeye ilişkin açıklamalarda, sistemin yalnızca uydu sensörlerinden oluşmayacağı vurgulanıyor. Uzay Kuvvetleri, gelişmiş uzay tabanlı algılama teknolojilerinin yanında güvenli ve yüksek hızlı iletişim bağlantılarının da ağın temel bileşenleri arasında yer alacağını belirtiyor. Ayrıca elde edilen verilerin işlenmesi için dayanıklı yer sistemleri kurulacak. Bu yapı, farklı kaynaklardan gelen verilerin tek merkezde birleştirilerek gerçek zamanlı tehdit değerlendirmesi yapılmasını mümkün kılacak.

Altın Kubbe girişimi, ölçeği bakımından son yılların en büyük savunma projelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Programın toplam maliyetinin yaklaşık 20 yıllık süreçte 1,2 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Bu rakam, projeyi yalnızca bir teknoloji yatırımı olmaktan çıkararak uzun vadeli bir ulusal güvenlik altyapısına dönüştürüyor.

SpaceX'in aldığı son sözleşme, şirketin savunma alanındaki faaliyetlerinin hız kazandığını gösteriyor. Şirket, bu hafta içerisinde Uzay Kuvvetleri tarafından verilen 2,29 milyar dolarlık ayrı bir sözleşmede de yer aldı. Bu ikinci anlaşma, doğrudan hedef izleme yerine uzay tabanlı yüksek hızlı ve dayanıklı bir iletişim ağının geliştirilmesine odaklanıyor. Her iki programın ortak noktası, gelecekteki askeri operasyonlarda veri aktarımının ve hedef takibinin uzay altyapıları üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik stratejik yaklaşımı desteklemesi.

Savunma ve uzay teknolojilerinin giderek daha fazla iç içe geçtiği bir dönemde, Altın Kubbe programı yalnızca yeni bir güvenlik sistemi olarak değil, aynı zamanda uzay endüstrisinin geleceğini şekillendirecek bir yatırım olarak değerlendiriliyor. SpaceX'in üstlendiği görevlerin kapsamı genişledikçe, geleneksel savunma yüklenicileri ile yeni nesil uzay şirketleri arasındaki rekabetin de daha yoğun hale gelmesi bekleniyor.

